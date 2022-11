﻿Wie André Herrmann seinen Vater in der Wüste verlor – und mit der Geschichte berühmt wurde

Leipzig. Es wäre untertrieben, den 36-jährigen André Herrmann als Leipziger Comedian zu bezeichnen – schließlich kennt man ihn inzwischen deutschlandweit. Am ehesten vermutlich wegen seiner „Roasts“, bei denen er verschiedenste Dinge, manchmal auch Kollegen, genüsslich auf der Bühne verbal-röstet. Mit dabei waren zum Beispiel schon: Weintrinker, die Deutsche Bahn oder einfach Weltuntergänge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Nun hat Herrmann aber einen weiteren Bekanntheitssprung hingelegt. Und das liegt daran, dass er mit seinen Eltern nach Petra in Jordanien verreist ist, wobei allerhand schief lief, was Herrmann zum Anlass nahm, unter dem Hashtag #UmdE (Urlaub mit den Eltern) live aus dem Urlaub zu twittern. Mit der LVZ hat er darüber gesprochen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

André Herrmann, du bist mit deinen Eltern verreist und hast das auf Twitter verarbeitet. Eine Frage vorweg: Wie viele der Anekdoten sind echt? Und wann ist der Comedy-Autor und die Phantasie mit dir durchgegangen?

Na, das ist jetzt aber wie einen Koch nach seinen Rezepten zu fragen. Sagen wir mal so: Meistens sind 90 Prozent wahr und 10 Prozent Dramaturgie. Und manchmal ist es umgekehrt. Aber im Prinzip hat sich das alles so zugetragen. Mein schwerhöriger Vater ist wirklich in der Wüste verloren gegangen. Und wir haben ihn nicht wiedergefunden. Ich würde mir solche absurden Situationen sehr gern ausdenken können, weil sie teils irre komisch waren. Ich könnte das aber gar nicht. Da bin ich dankbar, dass es einfach passiert ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr zusammen verreist seid?

Ich war 2019 schon einmal in Petra in Jordanien. Ich fand es aber allein ziemlich anstrengend. Vor allem die Überfahrt im Bus aus Israel. Aber meine Eltern haben immer gesagt, dass sie das gern mal machen würden. Alleine schaffen die das aber nicht. Auf irgendeinem Geburtstag haben sie dann vorgeschlagen: Ich buche alles, sie zahlen alles. Ich dachte, was soll schon so schlimm sein? Und immerhin, sie zahlen ja alles. So kam es dann. Am Ende musste übrigens trotzdem ich alles zahlen, weil die Kreditkarte meine Mama nicht ging. Vorübergehend natürlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

War es also wenigstens nicht schlimm?

Es war überhaupt nicht schlimm. Ok, es war ein bisschen stressig. Man merkt eben, dass die Lebensentwürfe der Eltern schon ganz andere sind.

Stellenweise wirkte es so, als hättest du dich viel um deine Eltern kümmern müssen: Sie drucken Flugtickets auf A3 aus, sie gehen verloren und können nur dank AirTag wiedergefunden werden, sie bleiben selbstverschuldet im Fahrstuhl stecken, sie lösen den Feueralarm aus. Hätten sie den Urlaub überhaupt ohne dich überlebt?

Die beiden haben mich wirklich irgendwann nur noch den „Reiseleiter“ genannt. Und zwischendurch, im Bus und mitten in der Wüste, dachte ich auch kurz, ich hätte einen riesigen Fehler begangen, alle Reiseinformationen und damit die Verantwortung an mich zu reißen. Ich dachte: Vielleicht habe ich zu viel Macht? Aber letztlich war ich auch froh, diese Aufgabe übernommen zu haben. Ohne mich hätten meine Eltern vermutlich eher so geführte Touren gemacht. Und sich höchstens 500 Meter im Umkreis des Hotels bewegt. So sind sie ÖPNV in Tel Aviv gefahren, was toll war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Deine Eltern kommen aus Sachsen-Anhalt. Haben es Ostdeutsche schwerer im Urlaub, weil sie in einem Land großgeworden sind, wo weite Reisen nicht immer zum Leben dazugehörten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mein Vater ist einfach so technisch unbedarft. Das hat aber nichts mit Osten zu tun, sondern er verlässt sich ganz einfach auf meine Mutter, die das alles kann. So waren sie auch schon zigmal in Thailand. Ich glaube aber, es gibt schon bei manchen Menschen einen falschen Respekt vor Dingen, die man nicht kennt. Man geht dann nicht einfach mal hin und sagt, dass es schon klappen wird. Meine Mutter kann auch nicht super gut Englisch sprechen, aber wenn sie muss, ist es völlig ausreichend und sie kommt klar.

Hast du deine Eltern die Tweets eigentlich querlesen lassen?

Es war ja so, dass ich kein Internet hatte. Außer einmal versehentlich sehr kurz und sehr teuer. Also habe ich meistens morgens oder abends im Hotel geschrieben. Das ging dann los, wurde immer größer, aber schon am zweiten Tag dachte ich: Oh fuck, ich muss das meinen Eltern vielleicht wenigstens mal sagen, dass sich halb Twitter über sie kaputtlacht. Sie haben zwar kein Twitter, aber irgendjemand wird es ihnen schon schicken. Genau so war es dann auch. Ich habe es beim Abendessen gebeichtet. Da meinte meine Mama nur ganz trocken, das habe ihr bereits jemand zugeschickt.

War das OK?

Klar. Ich finde auch nicht, dass sie wie übelste Trottel rüberkommen. Sondern eher wie ein älteres Pärchen, das die Welt vielleicht nicht mehr so gut versteht wie ihr Sohn, aber noch viel erleben will. Das kann und wird uns allen passieren, dass wir die Welt einmal nicht mehr verstehen. Und da sag ich: Hut ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Warum, glaubst du, haben deine Tweets so gezündet? Bewegt das Thema so viele?

Es war echt irre. Ich hätte nicht gedacht, dass es so abgeht. Und nein, ich weiß auch gar nicht warum. Es ist vermutlich sehr, naja: relateable. Fast wir alle kriegen mit wie unsere Eltern altern. Und dann mehren sich die Momente, in denen man denen helfen will. Da dreht sich dann was um, das in der Kindheit anders war. Und das beschäftigt einen. Natürlich lebt man inzwischen völlig unterschiedliche Leben und sieht sich seltener. Vielleicht ist man sich fremd geworden. Aber man kann sich immer noch treffen, irgendwo in der Mitte. Oder halt am Roten Meer.

Gibt es Eigenarten deiner Eltern, die du auf keinen Fall entwickeln willst?

Ich merke bei mir, dass ich mit dem Alter immer verbohrter werde. Und meine Eltern sind noch ein Stück verbohrter. Da muss ich ein bisschen aufpassen.

Manche haben auf Twitter gefordert, dass ihr den Urlaub verlängert. Hättest du was dagegen gehabt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Meine Eltern haben das sogar gelesen – und mich dann gefragt, wann die Leute von Twitter endlich das Geld für noch eine Woche Hotel überweisen. Nein, ich fand in der Begrenztheit lag auch ein Reiz. Irgendwann wiederholen sich ja die Dinge auch. Und was gibt es öderes als eine Serie, etwa im Fernsehen, die niemals endet und immer öder wird? Ich verstehe aber, dass es vermutlich für alle ganz witzig gewesen wäre, wenn wir den Rückflug wirklich verpasst hätten. Als kleine Bonus-Episode.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Apropos Serien: Es wurde auch gefordert, dass du die Reise noch mal groß als Netflix-Serie oder Pixie-Buch herausbringst. Könntest du dir das vorstellen?

Klar, es sollen sich einfach alle riesigen Verlage bei meiner Agentur melden. Da würde ich mich breitschlagen lassen. Nur keine Reality-Show, das machen wir nicht.

Manche Fans sind schon mit deinen Eltern vertraut, sie tauchen immer mal in deinem Stand-Up-Programm auf…

… ja, und dadurch kennen es auch schon meine Eltern, dass ich über sie schreibe. Und das Tolle ist, sie sind eigentlich ganz selbstironisch. Ich habe ein tolles Bild von den beiden, wie sie in Tel Aviv am Strand sitzen und sich über die Tweets, in denen sie selbst auftauchen, kaputtlachen. Das Foto gibt es dann aber erst im Abspann der Netflix-Serie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bereust du den Urlaub? Oder verreist ihr nächstes Jahr gleich wieder?

Ich muss jetzt nicht jedes Jahr mit meinen Eltern in den Urlaub fahren. Aber bin auch nicht abgeneigt. Es war anstrengend, ja. Es war für mich auch ein bisschen weniger entspannend als für die beiden. Aber das war nicht schlimm. Man hat sich noch mal neu kennengelernt, als Erwachsene. Ich habe viel gelernt.

Was würdest du allen raten, die mit ihren Eltern verreisen?

Viel kommunizieren. Da reicht es manchmal schon zu sagen, wie man selbst etwas machen würde, etwa einen Tagesplan. Und dann zu fragen: Ist das OK so für euch? Ach ja und es braucht nicht immer das übelste Programm. Nicht zu viel planen. Denn meistens läuft man dann eh total langsam irgendwo lang und schafft fast nichts. Und das ist auch schön.

Dieser Artikel ist erstmals in der „Leipziger Volkszeitung“ erschienen.