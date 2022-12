Unicef-Foto des Jahres macht auf Konflikt in Äthiopien aufmerksam

Die Kinderhilfsorganisation Unicef hat am Donnerstag das Foto des Jahres 2022 gekürt. Das Bild des argentinischen Fotografen Eduardo Soteras zeigt zwei Kinder in einem seltenen Moment der Ruhe im von Konflikten geprägten Norden Äthiopiens.

Jedes Jahr zeichnet das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen ein besonderes Bild internationaler Fotografen und Fotografinnen aus. Am Donnerstag kürte Unicef die Reportage des Fotografen Eduardo Soteras zum „Foto des Jahres 2022″. Darauf sind ein ein Junge und ein Mädchen in der zerstörten Bibliothek einer Grundschule in der äthiopischen Region Tigray zu sehen. Die beiden vertiefen sich lächelnd in ein Buch - ein seltener Moment des Glücks umgeben von Zerstörung und Gewalt.

„Das diesjährige Siegerbild des renommierten argentinischen Fotografen Eduardo Soteras zeigt, was die Kinder von Tigray mit den Kindern auf der ganzen Welt teilen: das Bedürfnis, sich friedlich und neugierig mit etwas beschäftigen zu dürfen, das ihnen Freude bereitet“, begründete Unicef die Entscheidung in einer Pressemitteilung.

Infolge des Konflikts im Norden Äthiopiens leidet eine Mehrheit der rund 5,2 Millionen Menschen in der Region Tigray unter Gewalt und Vertreibung, Unterernährung und Trinkwassermangel. Viele Gesundheitseinrichtungen und Schulen wurden im Zuge der Auseinandersetzungen zerstört.

23. Verleihung zum „Foto des Jahres“

Im vergangenen Jahr gewann der indische Fotograf Supratim Bhattacharjee mit einem Foto, dass die Folgen des Klimawandels und seine Auswirkungen auf die jüngste Generation zeigt.

Mit der Auszeichnung prämiert Unicef Deutschland einmal im Jahr Fotos und Fotoreportagen, die die Persönlichkeit und Lebensumstände von Kindern auf herausragende Weise dokumentieren. Eine unabhängige Jury entscheidet über die Preisvergabe. Der Preis wird seit 2000 vergeben.

RND/al/dpa