Das Venedig-Festival kennt Timm Kröger bereits, allerdings nicht aus dieser exklusiven Perspektive: Sein Debüt „Zerrumpelt Herz“ lief 2014 in einer Nebenreihe des Filmfestivals auf dem Lido. Es handelte sich damals um sein Abschlusswerk an der Filmhochschule Baden-Württemberg. Und am Sonntag präsentierte der 1985 in Itzehoe geborene Regisseur in Venedig jetzt „Die Theorie von allem“ in einem hochkarätig besetzten Wettbewerb.

Plötzlich steht Kröger in einer Reihe mit namhaften Kolleginnen und Kollegen wie Michael Mann, Sophia Coppola, Giorgos Lanthimos und David Fincher. Der deutsche Regisseur, bislang vor allem dem Dokumentarischen verbunden, konkurriert um den Goldenen Löwen, einen der prestige­trächtigsten Kinopreise, die zu vergeben sind.

Krögers Erstling fand vor neun Jahren partout keinen Kinoverleih – „Die Theorie von allem“ startet in Deutschland Ende Oktober auf der großen Leinwand. Er selbst hat gegenüber dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) von seinem eigentlichen Spielfilm­debüt gesprochen: „Wir haben lange Jahre darauf hingearbeitet.“

Die Aufmerksamkeit des versammelten Weltkinos ruhte bei der Premiere am Sonntag­mittag auf seinem – im besten Sinne – verrätselten Drama „Die Theorie von allem“. Kröger schwelgt in seinem komplett in Schwarz-Weiß gedrehten Beitrag geradezu in der Kinogeschichte. So etwas lieben große Filmfestivals, die etwas auf sich halten.

Die Assoziationen bei diesem Werk reichen von Orson Welles (gut behütete Männer lauern im Schatten wie in „Der dritte Mann“) bis zu David Lynch (Wendungen sind rational kaum nachzuvollziehen wie etwa in „Lost Highway“). Im Mittelpunkt aber stehen zweifelsohne Alfred Hitchcocks Thriller – mit einem feinen, aber entscheidenden Unterschied: Kröger gewährt in seinem in konturen­scharfem Film keine eindeutigen Auflösungen wie der Großmeister.

Ein Film, der in cineastischen Erinnerungen gräbt

Hitchcock spielte in seinem Thriller „Spellbound – Ich kämpfe um dich“ (1945) eben nur mit dem Unterbewussten, damals als einer der ersten Hollywood­filme überhaupt eingebettet in einem psycho­analytischen Umfeld frei nach Sigmund Freud. Und in „Vertigo“ klärte Hitchcock die Existenz der blonden Doppel­gängerinnen auf und kam dadurch einem Verbrechen auf die Spur.

Ähnliche Motive tauchen auch bei Kröger auf. Aber sein Held, ein Doktorand, aus der Bahn geworfen von vergangenen Erlebnissen, glaubt nicht mehr an die unbedingte Erklärbarkeit des Universums: „Ist das hier die einzig mögliche Welt, oder gibt es auch andere, in denen die Dinge anders verlaufen wären?“ Die Realität, ein Rätsel.

Dann blicken wir zurück auf das, was geschah: Physiker reisen 1962 zu einer Tagung in die Schweizer Alpen. Ein iranischer Kollege soll dort einen angeblich bahnbrechenden Vortrag zur Quanten­physik halten. Aber dazu wird es nicht kommen. Der Referent trifft nie ein.

So hängen der bornierte Doktorvater Julius Strathen (Hanns Zischler) und sein Doktorand Johannes Leinert (Jan Bülow) in den verschneiten Bergen fest. Langweilig wird Leinert nicht in diesem von aufpeitschender Musik getragenen Thriller: Eine mysteriöse Klavier­spielerin (Olivia Ross) kommt ihm nahe, ein Physiker (Gottfried Breitfuß) kommt ums Leben, beunruhigende Blicke in Bergstollen und in die national­sozialistische Vergangenheit tun sich auf.

So geht man gern verloren in diesem metaphysischen Verschwörungs­thriller, in dem einem vieles altbekannt und zugleich doch originell komponiert vorkommt. „Der Film zitiert ja nicht nur, sondern er gräbt und rührt in unseren cineastischen Erinnerungen“, hat Kröger dem RND gesagt. Das Kino ist und bleibt ein unerschöpfliches Parallel­universum.