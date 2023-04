﻿„Viel Lärm um nichts“: Kieler Sommertheater mit Arena-Gefühl und Musik von Hamburger Musikerin

Shakespeare ist Trumpf, wenn sich am 30. Juni auf dem MFG5-Gelände der Vorhang hebt zum neuen Sommertheater in Kiel. Für den Soundtrack zur Bearbeitung der Tragikomödie „Viel Lärm um nichts“ konnte das Theater die Hamburger Musikerin Sonja Glass, bekannt vom Pop-Duo Boy, gewinnen. Jetzt stellte Generalintendant Daniel Karasek das Mammutprojekt vor.

Gespielt wird auf dem MFG5-Gelände in Holtenau – die Vorstellung des Sommertheaters aber übernahm das Regie-Team (v. li.) Claudia Spielmann, Viola Crocetti Gottschall, Sonja Glass, Daniel Karasek, Kerstin Daiber und Lars Peter im Alten Botanischen Garten.

Kiel. Das Sommertheater Kiel setzt in diesem Jahr wieder auf Shakespeare. Und der Kussmund auf dem Plakat verrät schon, worum es geht: Die Liebesverwirr-Komödie „Viel Lärm um nichts“ haben sich Regisseur Daniel Karasek und ein Team ausgesucht. Der Spielort aber ist derselbe: Premiere ist am 30. Juni auf der Open-Air-Bühne auf dem MFG5-Gelände in Holtenau. Danach läuft die Inszenierung bis 16. Juli.

„Das Stück handelt von falschen Anschuldigungen, Denunziation, aber auch von der Leichtgläubigkeit der Menschen“, sagt Daniel Karasek und outet sich einmal mehr als Shakespeare-Fan. „Es ist immer wieder faszinierend, wie Shakespeare Glückszustände torpediert und sich dann langsam das Tragische in das rauschende Sommerfest und die Komödie hineinschleicht.“

Den Soundtrack zu Shakespeare schrieb Sonja Glass von Boy

Diese und andere Stimmungswechsel im Stück hat die Hamburger Musikerin Sonja Glass, bekannt als eine Hälfte des Hamburger Pop-Duos Boy, in Musik übersetzt und dem Kieler Sommertheater den Soundtrack geschrieben. Und der wird den Vorstellungen natürlich live zugeliefert – unter Leitung von Axel Riemann und Thure Rückwardt.

Beim Pressetermin im Topfhaus im Alten Botanischen Garten gab es von der Musik von Eva Kewer und Zacharias Preen schon ein paar Kostproben zu hören. Von frech-poppig und melancholisch bis düster-wütig reicht die Palette, die Sonja Glass musikalisch ausleuchtet. Genau das hat der Bassistin Spaß gemacht: „Ich konnte mir viel mehr erlauben als bei Boy, wo wir diesen eigenen Ton haben.“

Darüber hinaus kann das Theater auf bewährte Kooperationen setzen. Gemeinsam mit Dramaturgin Kerstin Daiber hat der Regisseur das 1598/99 entstandene Stück neu übersetzt und für die Musiktheater-Fassung bearbeitet: „So wie wir es bei Shakespeare immer machen ...“ Seit 2014 die Sommertheater-Premiere mit „Romeo und Julia“ an der Salzhalle über die Bühne ging. „Wir haben stark gekürzt“, sagt Kerstin Daiber jetzt über die Irrungen und Wirrungen in „Viel Lärm um nichts“, „ich schätze, 50 Prozent sind rausgeflogen.“ Was der verwickelten Geschichte mit ihren diversen Nebensträngen durchaus zugutekommen könnte.

Gefordert ist hier das halbe Ensemble. Neu dabei ist Mischa Warken, der, frisch von der Essener Folkwang-Universität, den Benedikt spielt und ab Herbst das Ensemble verstärken wird. Tiffany Köberich ist zwar schon länger dabei, tritt als Hero aber erstmals in Kiel auch singend auf.

Karasek setzt beim Sommertheater auf Arena-Gefühl

Bewährt hat sich außerdem die Zusammenarbeit mit Kostümbildnerin Claudia Spielmann und Bühnenbildner Lars Peter. Diesmal hat Letzterer für die Produktion eine Art Arena an der Förde entworfen. „Wir haben nach einer Umgebung gesucht, die eine künstliche Welt suggeriert“, sagt Peter, „darin kann sich die Intrige besonders kraftvoll entwickeln.“ Das Bühnenbild vervollständigen Peter und Claudia Spielmann mit gemeinsam erstellten bewegten Collagen, die auf zwei Leinwänden das Bühnenbild ergänzen. Bleibt die Frage, ob sich auch diesmal ein Ausblick auf die Förde erhaschen lässt ...

Das Publikum sitzt auf beiden Seiten der kreisrunden Plattform, an die noch zwei Bühnengebäude, unter anderem mit einem Balkon für die Band angeschlossen sind. „Wir erhoffen uns davon eine sehr konzentrierte, intime Spielsituation. 1030 Zuschauerplätze fasst das Rund, etwas mehr als in den vorangegangenen Produktionen (950) auf dem MFG5-Gelände vor Corona und fast doppelt so viele wie 2021 bei „Kabale und Liebe“, als während Corona nur 550 Gäste Platz fanden. Zu erreichen sind sie über vier Zugänge von außen.

Im Mai wollen sie loslegen mit den Sommertheater-Proben; Karten wird es schon früher geben: Der Vorverkauf startet am 25. April um 10 Uhr. Noch unklar ist, wo überall die Premierenübertragung stattfinden wird. Karasek aber ist zuversichtlich: „Ich denke, das wird den üblichen Rahmen haben.“

Sommertheater auf dem MFG5-Gelände, 30. Juni bis 16. Juli, tgl. außer montags, jeweils 20 Uhr. Karten-VVK ab 25. April, 10 Uhr in den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie am Telefon: 0431/901901