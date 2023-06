Vielgestaltiger Virtuose: Regisseur Wim Wenders erhält wichtigen Filmpreis

Großes Luftwaffenmanöver

Wuchtiger Start für die Nato-Übung Air Defender 2023: Am Montag war es kurz nach 10 Uhr vorbei mit der Ruhe an den Luftwaffen-Standorten Hohn und Jagel. In kurzer Folge rollten über 20 Kampfjets aus sechs Ländern an den Start. Das Manöver führte bereits am Nachmittag am Hamburger Airport zu Verspätungen.