Hinter den Kulissen: Paul McCartney zeigt private Fotos aus der Beatles-Zeit

Die Ausstellung „Paul McCartneys Photographs 1963-64: Eyes of the Storm“ in der National Portrait Gallery in London zeigt Fotografien, die der Ex-Beatle Anfang der 1960er-Jahre von der Band geschossen hat. Es sind persönliche Einblicke, die überraschend frisch wirken.