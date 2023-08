﻿Vivaldi-Feuerwerk in Innsbruck: Großer Erfolg für „La fida ninfa“

Innsbruck. Man ist in der Alpenmetropole mit recht stolz darauf, eine so anspruchsvolle Oper gleichsam mit eigenen Kräften bestreiten zu können. Denn alle Sängerinnen und Sänger waren in den letzten Jahren erfolgreiche Teilnehmer beim Innsbrucker „Internationalen Gesangswettbewerb für Barockoper Pietro Antonio Cesti“, sind also alle in den 20ern und durfen jetzt abermals zeigen was sie können.

Das 1732 in Verona uraufgeführte Dramma per musica, das Vivaldi fünf Jahre später auch unter dem Titel „Il giorno felice“ als Visitenkarte im kaiserlichen Wien – Vivaldis Traumziel – nutzte, spielt in antiker Zeit auf Naxos in einem Arkadien, das nicht nur pastorale Idylle, sondern auch sehr ernste Konflikte kennt.

Vivaldis „La Fida Ninfa“ bei den exquisiten Festwochen der Alten Musik in Innsbruck

Die komplexe und recht komplizierte Handlung dreht sich um die Brüder Morasto (eigentlich Osmino) und Osmino (eigentlich Tirsi), die in jungen Jahren entführt worden waren und nichts über ihre Eltern wissen. Als der Pirat Oralto, der Tyrann der Insel, den Hirten Narete und dessen zwei Töchter Licori und Elpina als Gefangene auf die Insel bringt, beginnt das Liebeskarussell sich schnell und dann immer heftiger zu drehen – neben fröhlichem Hin und Her tun sich gelegentlich aber auch existenzielle Abgründe auf.

Überhaupt steht das Problem der Identität im Mittelpunkt der Oper. Wer ist (wirklich) wer? Die Quintessenz der Oper könnte lauten: Das Bild, was man sich von jemandem gemacht hat, ist einem jedenfalls oft lieber als die Person selbst.

Der französische Regisseur François de Carpentries hat auf jedwede Aktualisierung der Handlung verzichtet. Einige übergroße Figuren aus Pappmaschee stehen inmitten von Bäumen auf der Bühne (Kostüm und Bühnenbild Karine Van Hercke) und gelegentlich sind auch im zweiten Teil bizarre, kaum zu definierende Gebilde zu sehen.

Internationale Festwochen der Alten Musik Innsbruck in barocker Pracht

Die phantasievollen Kostüme sind bei den Internationalen Festwochen von barocker Pracht und stets eine Augenweide. Da im Libretto von Scipone Maffei immer mal wieder auf mythologische Figuren verwiesen wird, hat François de Carpentries das zum Anlass genommen, die Eule der Athene, den Minotaurus, das Einhorn und die Gorgonen als stumme, hübsch herausgeputzte Figuren auftreten zu lassen – eine liebenswerte Bereicherung des Bühnenbildes!

Gleich zu Beginn, nach einer wunderschönen, leichtfüßigen Ouvertüre, stellt sich Oralto, der Korsar und Herrscher der Insel Naxos, vor. Dem ukrainischen Bass Yevhen Rakhmanin scheint diese Rolle wie auf den Leib geschrieben zu sein, denn seinem virilen Auftreten entspricht seine kernige, tiefschwarze Stimme auf perfekte Weise. Seinen Befehlen zu widersprechen kommt niemandem auch nur in den Sinn.

Sehr gutes Sängerensemble für Vivaldi in Innsbruck

Der Tscheche Vojtĕch Pelka (als Morasto) und der Italiener Nicolò Balducci (als Osmino) sind zwei hervorragende Countertenöre, denen gewiss eine große Karriere bevorsteht. Die Nymphen Licori (Chelsea Zurflüh, Sopran) und Elpina (Eline Welle, Mezzosopran) übertrumpfen sich gegenseitig in puncto Charme, können aber auch extrem eifersüchtig und giftig sein. Der englische Tenor Kieran White (Narete) hat zwar nur eine kleine Rolle, macht aus ihr aber etwas Außergewöhnliches.

Wenn Narete dem unnachgiebigen Oralto all sein Vermögen anbietet, damit er und seine Töchter frei gelassen werden, wenn er in der Arie „Deh ti piega, deh consenti“ um Erbarmen bittet und Oralto ermahnt, dass auch er einmal einen Schicksalsschlag erleiden könnte, dann trägt das Kieran White mit einer zu Herzen gehenden Inbrunst vor und macht diese Arie zu einem musikalischen Höhepunkt der Oper.

Die junge Italienerin Chiara Cattani, die seit 2018 musikalische Assistentin von Alessandro De Marchi ist und im letzten Jahr das Finalkonzert des Cesti-Wettbewerbs leitete, spornt mit ihrer frischen, liebenswerten Art das „Barockorchester:Jung“ zu knackigem, geradezu lustvollem Vivaldi-Sound an.

Bei diesen jungen Musikern klingt Vivaldi taufrisch und in jedem Takt originell. Den richtigen Ton findet das Orchester auch für die psychologisch vertrackten Wechselbäder der Gefühle bei Licori, Morasto und Elpina und bleibt Vivaldis Kunst der Charakterisierung nichts schuldig. Das Premierenpublikum bedankte sich bei allen Mitwirkenden und dem Regie-Team mit überschwänglichem Applaus und lauten Bravos.

