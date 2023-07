﻿„Von Liebe viel“: Neues Buch zum 80. Geburtstag der Dichterin Doris Runge

Cismar. Sie bittet Engel zu Tisch, trifft „unerlöste Froschkönige“ im Klosterteich oder sogar das „Tödlein“ auf der Gartenbank. Es ist dieser ganz besondere Ton und wie er zwischen Welt und Unwirklichem schwingt, der beim Lesen von Doris Runges Gedichten hineinzieht in ein schwebendes Dazwischen. Ein Zustand von großer Klarheit und Ungefährem zugleich.

In der neuen Lyriksammlung „von liebe viel“, die der Wallstein Verlag zum gerade begangenen 80. Geburtstag der vielfach preisgekrönten Dichterin aufgelegt hat, kann man in Gedichten aus 40 Jahren auf Streifzug gehen durch die Geistes- und Geisterwelten von Doris Runge. Eine Welt, die von Märchenwesen wie den seit Beginn immer wieder auftauchenden Undinen und Meerfrauen bevölkert ist, in der aber auch der höchst irdische Besuch im Spielcasino in einer mystischen Glückssuche stranden kann.

Neuer Gedichtband zum 80. Geburtstag von Doris Runge

Darunter schillert in allen Facetten die Liebe. Zum Leben, zu Sprache und Literatur, die von den antiken Mythen bis zur Romantik durch Zeilen und Gedichte blitzt. Zu Momenten und Landschaften, von denen die mecklenburgische Weite, in der sie aufwuchs, Doris Runge die liebste ist. Sie ist in der Nähe geblieben, im Kloster Cismar, wo sie seit vielen Jahren schon mit ihrem Mann das ehemalige Amtsschreiberhaus bewohnt.

Und wenn es um das eine besondere Gefühl für einen Menschen geht, dann kann das wortspielend doppelsinnig klingen wie im „pas de deux“: „wechsel / schritt und / vor und / rück und vor / und drehn / paar verschwindet / bild bleibt stehn.“ Bitter wie „alles / kann sein / das war am ende / liebe / weiß der himmel ...“ Mal legt die Lyrikerin grüne Pflaster vor die Augen, damit die Liebeslüge eine vorsichtige bleibt. Oder man trifft auf einen Seemann, hin- und hergerissen zwischen dem Meer und einem Restleben im Dreiklang von Bier, Burger, Beischlaf.

„Ich habe mehrere Seelen in mir – und ich weiß nicht immer, mit welcher ich es gerade zu tun habe“, hat Doris Runge vor einiger Zeit im Gespräch zu Hause in Cismar gesagt. Mit einem Augenzwinkern, dass auch in Gedichten der Hölderlin- und schleswig-holsteinischen Kunstpreisträgerin oft mitschwingt. Und tatsächlich ist alles im Fluss in diesen aufs Äußerste verknappten, hellsichtigen Zeilen, deren Worte zwischen allen Bedeutungen zu schwimmen scheinen.

Die Dichterin Doris Runge trägt mehrere Seelen in sich

Auch das Trügerische von Wort und Wahrnehmung ist ihr Thema. Und dabei kann der Gedanke jederzeit eine unverhoffte Wendung nehmen: „So zwischen himmel und“ bleibt dann im Gedicht „laubengang rechts“ eine Zeile hängen, oder „zwischen tür und engel“, wie es in der 2013 erschienenen gleichnamigen Anthologie zu lesen ist.

Vielleicht braucht es dafür eine Umgebung wie das Kloster Cismar, mit dem Blick aus ihrem Arbeitszimmer in den Klostergarten und das verwunschene Dickicht hinter dem Ententeich. Vielleicht ist es aber auch eine Wahrnehmung, in der die Untertöne von Orten und Zeiten feinfühlig mitklingen. Mit denen Doris Runge die Worte aus ihrem bekannten Zusammenhang behutsam herauslöst und neu verlötet: „ich will die wörter neu / die sprache nicht verstehen / aber unschuldig glauben was du / tust mit dem mund ...“

Zum Dichten ist Doris Runge in letzter Zeit vor dem runden Geburtstag wenig gekommen. „Ich brauche dafür diese Auszeiten“, sagt sie. „Zum Schreiben muss ich den Alltag abwerfen – erst dann kann ich auch darüber schreiben.“

Doris Runge: von liebe viel. Gedichte. Mit einem Nachwort von Heinrich Detering. Wallstein Verlag, 160 Seiten, 22 Euro. Am 12. September liest die Schriftstellerin im Literaturhaus in Kiel.

