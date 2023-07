Von Mörderinnen und Möchtegernen - „Mein fabelhaftes Verbrechen“ unterhält prächtig

Wenn François Ozon in diesem Tempo weiter macht, kommt er bald an Claude Chabrol heran, der mit immer neuen Wandlungen und Veränderungen zu den bedeutendsten Regisseuren Frankreichs zählt. Chabrol brachte es auf mehr als 60 Kinofilme. Der fleißige Ozon hat seit 1998 immerhin schon 22 lange Spielfilme inszeniert.

Eine Schauspielerin steht unter Mordverdacht

Mit seiner an der französischen Kinokasse erfolgreichen boulevardesken Krimikomödie „Mein fabelhaftes Verbrechen“ führt der 55-jährige Franzose zurück in das Jahr 1935 in Paris. Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz), eine junge und hübsche, aber leider talentlose Schauspielerin, wird des Mordes an einem berühmten Produzenten angeklagt.

Sie beteuert der Polizei gegenüber zunächst ihre Unschuld, aber dann entwickelt sie mit ihrer Wohngenossin Pauline (Rebecca Marder), einer arbeitslosen Anwältin, einen tollen Plan: Sie wird die Tat zugeben und die Freundin sie vor Gericht verteidigen mit dem Argument der Notwehr. Der alte Typ habe ihr an die Wäsche gewollt und sie ihre Unschuld wahren wollen.

Nach dem Freispruch wird Madeleine zum Star

Der Prozess soll für mediales Aufsehen und damit für lukrative Rollenangebote sorgen. Das Kalkül geht auf. Nach dem erwarteten Freispruch kriegt die Aktrice Offerten ohne Ende, von der kalten Kammer geht’s für die Mesdemoiselles ab in die Luxussuite. Ständig trudeln Blumenbouquets ein, Personal wuselt herum. Auch Pauline profitiert als Juristin vom skandalösen Fall.

Ein alternder Stummfilmstar als wahre Täterin

Dumm nur, dass sich plötzlich die wahre Täterin bei ihnen meldet, Odette Chaumette (Isabelle Huppert), eine ehemalige Stummfilmdiva, die mithilfe der Damen ein Karriere-Revival anpeilt. Sollten diese nicht spuren, will sie die Wahrheit publik machen. Dann wäre es aus mit dem schönen Leben.

Schon lange hatte Ozon die Idee, eine Geschichte um einen falschen Beschuldigten oder falsche Beschuldigte zu erzählen. Als er das Theaterstück von Georges Berr und Louis Verneuil von 1934 entdeckte, wusste er: Das ist es. Sicherlich kein Zufall: Schon in seinem ersten Langfilm „Sitcom“ verband er kongenial Theater- und Filmsprache.

Der Film ist dritter Teil einer Trilogie von Ozon

„Mein fabelhaftes Verbrechen“ ist der dritte Teil einer Trilogie über den Status der Frau nach der in den 1950er-Jahren angesiedelten Musicalkomödie „Acht Frauen“ und „Das Schmuckstück“, verortet in den 1970er-Jahren. Es sind auch hier wieder Frauen, die das Heft des Handelns in der Hand halten und den dominierenden Part bekommen.

Humor und eine Prise Glamour dürfen nicht fehlen. Die moderne Filmadaption wartet mit einer feministischen Note auf. #MeToo lässt grüßen, der politische Kontext der 1930er-Jahre wurde beibehalten, aber aktuelle Bezüge zum Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern in der heutigen Kultur-, vor allem der Theater- und Filmbranche, sind nicht zu übersehen.

Im Gerichtssaal wird die Gesellschaft der Patriarchen entlarvt

Nicht verbissen-ideologisch oder didaktisch, sondern süffisant-unterhaltend wird in Rebeccas Plädoyer vor Gericht überzeugend Frauenverachtung, mangelnder Respekt, ungleiche Behandlung sowie die Unfähigkeit einer im Denken und Handeln männlichen Justiz angeprangert. Der Gerichtssaal wird zum Ort der Entlarvung einer patriarchalischen Gesellschaft, die sexuelle Belästigung duldet. Fabrice Luchini spielt famos den Untersuchungsrichter, für den Madeleine bestens in die Reihe von Mörderinnen passt, die Männer ins Jenseits befördern und eigentlich auf den Scheiterhaufen gehören.

Gleichzeitig spielt Ozon souverän mit Erinnerungen an die Screwball-Comedys der 30er- und 40er-Jahre mit verrückten und dramatischen Situationen, aus denen sich die Heldinnen befreien müssen. Nicht nur Ausstattung, Kostüme, Musik und intelligent-pointierte Dialoge sind prima, auch die Besetzung bis in die kleinste Nebenrolle.

Das Trio Tereszkiewicz, Marder und Huppert ist superb

Neben Tereszkiewicz als scheinbar naives Blondchen, das es faustdick hinter den Ohren hat, und Marder als Brunette mit scharfem Verstand, trumpft eine herrlich zickige und berechnende Huppert mit Macken à la Sarah Bernhardt auf, die dem letzten Drittel der rasanten Handlung noch mal einen Höhenflug verpasst und zeigt: Frauen sind keine Engel.

Die Perfektion der Lüge als Kunst wird hier auf die Spitze getrieben. Ein hervorragendes Ensemble lässt es schauspielerisch krachen. Dany Boon als charmanter Architekt, der sich gern bestechen lässt, Édouard Sulpice als André, Söhnchen aus gutem Haus, der sich Madeleine nach einer standesgemäßen Hochzeit als Geliebte halten möchte, und André Dussollier als sein verlogener, bourgeoiser Vater. Sie alle kriegen eine Lektion: Frauen umgarnen sie raffiniert, um ihr Ziel zu erreichen und lassen sie dann fallen. Um diese Sorte Kerle ist es schließlich nicht schade.

Mit seinem cineastischen und spielerischen Meisterstück voller Zärtlichkeit und Eleganz, Leichtigkeit und einer überbordender Portion Fantasie verzaubert uns François Ozon und entlässt uns selig lächelnd aus dem Kino. Einfach fabelhaft!

„Mein fabelhaftes Verbrechen“, Regie: François Ozon mit Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, 102 Minuten, FSK 12