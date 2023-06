Madonna und Sam Smith veröffentlichen gemeinsame Single

Sam Smith und Madonna mischen die Popszene auf. Am 9. Juni haben der britische Sänger und die amerikanische „Queen of Pop“ ihre gemeinsame Single „Vulgar“ veröffentlicht, wie die Universal Music Group auf ihrer Website bekannt gab. Sam Smith produzierte den Song mit.

Auf Youtube ist noch kein Musikvideo erschienen, dafür ein sogenannter Visualizer. Darauf sind die beiden in Korsetts in Nahaufnahme zu sehen.

Madonnas letzte Veröffentlichung brachte sie mit dem kanadischen Sänger The Weeknd heraus. In der Single „Popular“ traten sie und der Rapper Playboi Carti auf. Sam Smith brachte zuletzt am 27. Januar sein Album „Gloria“ heraus und erhielt für den Song „Unholy“ mit der deutschen Sängerin Kim Petras den Grammy in der Kategorie Best Pop Duo/Group Performance.

Einblicke in neue Single in sozialen Medien

In den sozialen Medien gab das Duo im Vorfeld Einblicke in den neuen Song und präsentierte sich dort als „S&M“. Auf Tiktok hat Madonna ein Video hochgeladen, in dem sie zu „Vulgar“ tanzt und singt. Unter dem Video schreibt die 64-Jährige: „GET DOWN ON YOUR KNEES“.

Mit der Überschrift „VULGAR IS BEAUTIFUL“ hat auch Sam Smith ein Video auf Tiktok hochgeladen. Es zeigt ihn, wie er die neue Single performt.

Sam Smith ist aktuell noch in Europa mit seiner „Gloria“-Tour. Madonnas „Celebration“-Tour startet am 15. Juli. Im November kommt sie für je zwei Konzerte nach Köln und Berlin.

RND/vkoe