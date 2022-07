Skulpturen, Bilder, Comic-Kunst und ein facettenreicher Rückblick auf ein Ausstellungsjahr in der Pandemie: Zum Sommerferienstart gibt es viel zu sehen in den Galerien in und um Kiel – nicht zu vergessen eine spannende künstlerische Intervention, durch die die Exponate im Eisenkunstgussmuseum Büdelsdorf in neuem Licht erscheinen.