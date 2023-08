Wacken 2023: Diese Bands sind heute im Livestream zu sehen

Wetter am Samstag, 5. August: Am Samstag bleibt es in der ersten Tageshälfte weitest­gehend trocken und auch der Wind lässt nach. Erwartet wird wechselhaftes Wetter bei 18 bis 21 Grad. Zum Abend kehren die Schauer zurück und die Temperaturen fallen auf 17 Grad. Auch die Nacht wird nass und kühl bei 13 Grad.

Wetter am Sonntag, 6. August: Am Sonntag setzt sich der Regen fort. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf von 17 Grad am Vormittag auf 20 Grad am Nachmittag. In der zweiten Tageshälfte nimmt die Regen­wahrscheinlichkeit zu. In der Nacht zu Montag frischt auch der Wind wieder auf.