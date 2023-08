Start mit Hindernissen: Trotz des verhängten Anreise­stopps am Mittwoch ist das Metal­festival Wacken Open Air (WOA) gestartet. Wegen der Wetterlage und den daraus entstandenen Verspätungen im Ablauf mussten die Auftritte von sechs Bands abgesagt werden. Einige Auftritte wurden zudem nach hinten verschoben. Welche Bands wann live zu sehen sind, fassen wir weiter unten zusammen.

Vom 2. bis zum 5. August 2023 sind Shows sowie Specials und Interviews live auf Magenta TV und bei Magenta Musik zu sehen. Schon im vergangenen Jahr übertrug die Telekom das Metal­festival auf ihrem Pay-TV-Sender und in kostenlosen Livestreams online.

Diese Bands werden am Freitag, 4. August, im Stream bei Magenta Musik gezeigt:

Einen Wermuts­tropfen gibt es für Fans von Iron Maiden: Bis kurz vor Auftritt des Headliners am Freitag­abend (21 Uhr) gab es Unklarheit, ob die Show live gestreamt werden würde oder nicht. Auf Nachfrage teilt Magenta Musik am Freitag­abend mit, dass es „bis zuletzt (…) regen Austausch zu diesem Thema zwischen den beteiligten Parteien“ gegeben habe. Offenbar mit schlechtem Ausgang für Fans, die nicht live vor Ort sein können. In einem Hinweis­text auf der Livestream­seite weist Magenta Musik darauf hin, dass es lediglich einen Zusammen­schnitt einiger vergangener Auftritte von Iron Maiden zu sehen geben wird. Ein Zusammen­schnitt des Live­auftritts 2023 soll zu „einem späteren Zeitpunkt gestreamt“ werden.

Der am Montag verhängte Anreise­stopp zum Wacken-Open-Air wurde bis zum Festivalende verlängert. Am Mittwoch­morgen teilten die Veranstalter auf Instagram mit: „Das Kapazitäts­limit ist erreicht.“ Das heißt: Keine neuen Fans dürfen mehr auf das Gelände.

Eigentlich gelten Montag und Dienstag als Anreisetage für Camper auf dem Wacken-Open-Air. Doch aufgrund der Regen­massen seien Camping­­flächen, Veranstaltungs­­flächen und Zuwege nicht befahrbar, so der Veranstalter. In einem Post auf dem Instagram-Kanal des Festivals heißt es, dass von weiteren Anreisen abgesehen werden soll.

Wie auf der Veranstalter­website zu lesen ist, werden Tickets derer, die das Festival wegen des Anreise­stopps nicht besuchen können, rückerstattet. Genauere Informationen sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Das diesjährige Metal­festival droht eine nasse Angelegenheit zu werden. Das sind die Wetter­aussichten der nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 4. August: Am Freitag lässt die Regen­wahrscheinlichkeit im Tagesverlauf etwas nach. Die Höchst­temperatur beträgt am Nachmittag 20 Grad. Am Abend wird es bei mäßig bis kräftigem Wind und 17 Grad deutlich kühler. In der weitest­gehend trockenen Nacht fällt das Thermometer auf 13 Grad.

Wetter am Samstag, 5. August: Am Samstag bleibt es in der ersten Tageshälfte weitest­gehend trocken und auch der Wind lässt nach. Erwartet wird wechselhaftes Wetter bei 18 bis 21 Grad. Zum Abend kehren die Schauer zurück und die Temperaturen fallen auf 17 Grad. Auch die Nacht wird nass und kühl bei 13 Grad.