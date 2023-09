﻿Warum wollen Sie keine Romane mehr schreiben, Dennis Lehane?

Dennis Lehane, Ausgangspunkt für Ihren neuen Roman „Sekunden der Gnade“ war ein Erlebnis, das Sie als Kind während einer Protestaktion in Boston hatten. Was genau war da los?

Im Sommer 1974 nahm mein Vater aus Versehen eine falsche Autobahnausfahrt, und wir landeten nicht in unserem Heimatstadtteil Dorchester, sondern in South Boston. Dort gerieten wir in eine gewaltige und gewalttätige Demonstration. Die richtete sich gegen Pläne, etwas gegen die Rassentrennung an Bostoner Schulen zu unternehmen. Dafür hatte man sich überlegt: Kinder aus überwiegend weißen Vierteln sollten Schulen in überwiegend schwarzen Viertel besuchen und per Bus dorthin gefahren werden – und umgekehrt. Das wurde „busing“ genannt. Die Bewohner von South Boston, einem weißen Stadtteil, reagierten auf diese Pläne ex­trem abstoßend.

Wie genau?

Ich sah, wie Menschen Steine auf Schulbusse warfen, ich hörte, wie sie das N-Wort brüllten. Sie hängten Papierpuppen auf, die Politiker und Richter darstellten, die für die Aufhebung der Rassentrennung eintraten, und diese Puppen wurden verbrannt. Ich saß auf der Rückbank unseres Autos und hatte große Angst. Es war beängstigend. Für mich war das ein einschneidendes Ereignis. Das war ein wirklich dramatischer Sommer.

Was haben Sie damals von der Situation begriffen?

Ich verstand schon, dass sich der Krawall gegen das „busing“ richtete. Es gab – denke ich heute – durchaus auch legitime Gründe gegen solche Transporte von Schülern in andere Viertel. Zum einen wurden die Menschen relativ kurzfristig überhaupt darüber informiert, dass ihre Kinder demnächst andere Schulen besuchen sollten. Und zum anderen traf es nur Schüler aus armen weißen und aus schwarzen Vierteln. Die Menschen, die sowieso zu den Machtlosen gehörten, fühlten sich erneut machtlos. Die Aggression war also irgendwie verständlich, doch nicht der Rassismus und nicht die Brutalität der Proteste. Das war abstoßend, und solch eine Haltung ist auch heute abstoßend.

„Es gab eine Menge Rassismus“

Sie sind irischer Abstammung. In was für einem Umfeld sind Sie selbst groß geworden? Würden Sie es als rassistisch bezeichnen?

Ja, das würde ich. Es gab in der Gegend, wo ich aufwuchs, nicht so eine strikte Rassentrennung wie in South Boston. Bei uns lebten Schwarze, Lateinamerikaner, viele Menschen mit polnischen Wurzeln und sehr, sehr viele Iren – und es gab eine Menge Rassismus. Dass diese Krawalle in South Boston begannen, hing schlicht damit zusammen, dass es der erste weiße Stadtteil war, der von den Bustransporten betroffen war. Die größte Tragödie in dem Sommer 1974 war: Die Architekten dieser Idee zur Aufhebung der Rassentrennung lebten hauptsächlich in reichen, weißen, liberalen Vierteln und ihre Kinder wurden nicht per Bus an andere Schulen gebracht. Hätte man das in der gesamten Stadt, im gesamten Staat Massachusetts durchgesetzt, hätte es ein Erfolg werden können.

Zur Person Die dunklen Seiten von Boston Seine Bücher spielen in Boston und Umgebung: Dort wurde Dennis Le­hane am 4. August 1965 geboren, und dort wuchs er auf. Er studierte erst auf Lehramt, dann Journalismus und arbeitete mehrere Jahre als Betreuer für geistig Behinderte und für sexuell missbrauchte Kinder in seiner Heimatstadt. Nachdem er den Studiengang für Kreatives Schreiben an der Universität von Florida abgeschlossen hatte, schrieb er 1990 seinen ersten Krimi. Vier Jahre später erschien „Ein letzter Drink“ und bildete den Auftakt der Reihe um die Privatdetektive Patrick Kenzie und Angela Gennaro. Der Roman wurde mit einem Literaturpreis für das beste Krimidebüt ausgezeichnet. In den Jahren darauf bekam Le­­hane zahlreiche weitere Auszeichnungen. Großen Erfolg hatten auch Verfilmungen seiner Bücher: 2003 entstand in der Regie von Clint Eastwood „Mystic River“. Hauptdarsteller Sean Penn und Nebendarsteller Tim Robbins erhielten jeweils einen Oscar. Sechs Jahre später verfilmte Martin Scorsese Le­hanes Psychothriller „Shutter Island“ mit Leonardo DiCaprio und Mark Ruffalo. Auch „Gone Baby Gone“ und „Live by Night“ wurden, beide von Ben Affleck, verfilmt. Le­hane ist seit Anfang der 2000er-Jahre auch selbst als Drehbuchautor tätig. So schrieb er unter anderem mehrere Skripte für die Krimiserien „The Wire“ und „Mr. Mercedes“. Seine Romane liegen – teilweise in Neuübersetzung – auf Deutsch beim Diogenes-Verlag vor. Dort ist jetzt auch der neue Roman des Bestsellerautors erschienen: „Sekunden der Gnade“ (Deutsch von Malte Krutzsch, 400 Seiten, 26 Eu­ro), der 1974 in Boston spielt. Möglicherweise sei es sein letzter Roman, kündigt der Schriftsteller an – Le­hane, der mittlerweile in Kalifornien lebt, möchte vor allem für den Film arbeiten.

Was sagte Ihr Vater dazu?

Mein Vater, der kein Rassist war, konnte diese Proteste nachvollziehen, wenn auch nicht die Brutalität. In unserem Stadtteil zum Beispiel hatte man einfach eine Schnellstraße gebaut, die unserem Viertel den Zugang zum Meer verbaute. Da gab es vorher keine Befragung oder Abstimmung. In reichen Vierteln wäre das ganz anders gelaufen.

Was hat Sie dazu gebracht, fast ein halbes Jahrhundert später einen Kriminalroman zu schreiben, in dem Rassismus und die Krawalle in South Boston eine zentrale Rolle spielen?

Ich wollte schon immer über diesen Sommer schreiben, die Erinnerungen daran waren die ganze Zeit in meinem Hinterkopf. Und aktuell – in Zeiten gewaltiger demografischer und klimatischer Veränderungen und der Verluste natürlicher Ressourcen – erleben wir so viel Ressentiments gegen Emigration, gegen die Verschiedenartigkeit der Menschen. Nicht nur in den USA, sondern weltweit. Rassismus war nie verschwunden, weder in den USA noch in Frankreich, Italien oder auch Deutschland. Rassismus wird nicht verschwinden, solange Menschen sich nicht trauen, nach komplexen Lösungen für die komplexen Probleme dieser Welt zu suchen.

„South Boston hat sich verändert“

Aber Boston hat sich von 1974 bis heute doch verändert, oder?

Demografisch hat sich die gesamte Stadt verändert. South Boston hat sich verändert. Ist es dort sicherer? Ja. Ist es dort weniger rassistisch? Ja. Ist es erschwinglich? Nicht wirklich. Selbst die Gegend, in der ich groß geworden bin, ist gentrifiziert. Und damit hätte wirklich niemand gerechnet.

Ihre Hauptfigur Mary Pat Fennessy ist nicht gerade liebenswert. Sie ist voller Wut, Trinkerin, Rassistin. Was hat Sie an dieser Figur interessiert?

Ich habe einige Frauen wie sie gekannt, als ich ein Kind war. Robuste, kettenrauchende, trinkende Frauen, die drei, vier, fünf Kinder hatten, oft ohne Partner. Es waren toughe Frauen, die toughe Kinder großzogen. Die Frauen konnten nicht unbedingt einen Mann in einer Schlägerei besiegen, aber sie konnten dafür sorgen, dass er es bedauerte, eine Schlägerei angefangen zu haben. Als ich älter wurde, habe ich verstanden, dass diese Frauen oft ein trauriges Leben führten.

„Von Generation zu Generation hat sich die Armut vererbt“

Inwiefern?

Was sie stark und widerstandsfähig gemacht hat, war einzig und allein Armut. Von Generation zu Generation hat sich die Armut vererbt – ebenso Gewalttätigkeit und Alkoholismus. Viele dieser Frauen kamen aus Familien, in denen sie geschlagen wurden, und heirateten Männer, die sie schlugen. Und sie schlugen wiederum ihre Kinder. Ich habe überlegt: Was geht in solch einer Frau, einer Frau mit dem Mut einer Löwin vor, wenn sie alles verliert, was ihr wichtig ist? Wie gefährlich wird sie dann?

Armut hat Ihre Hauptfigur so hart und wütend gemacht?

Ja, absolut. In einer Passage des Buches erinnert sie sich daran, wie sie als kleines Mädchen war – doch dieses Mädchen musste sie zurücklassen, um in ihrer Umgebung zu überleben. Und irgendwann ist der Geschmack von Blut nach einer Schlägerei für sie nicht mehr bitter, sondern süß.

Mary Pat hat schon ihren Sohn verloren, der an einer Überdosis Heroin gestorben ist. Jetzt ist ihre Tochter verschwunden – und die Mutter zieht in den Kampf gegen die kriminellen Clans, die South Boston beherrschen.

Sie begibt sich auf eine unerbittliche Reise, um herauszubekommen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Das wird zu so einer emotionalen Reise, weil Mary Pat begreift, dass sie ihr Leben lang sich selbst und ihre Kinder belogen hat. Jetzt begreift sie, dass sie eine Rassistin ist, dass sie ihr Leben lang hasserfüllt gehandelt hat – und dass sie all das an ihre Kinder weitergegeben hat. Als ihr zweiter Ehemann sie verlassen hat, sagte er: Das mache ich, weil du so voller Hass bist. Damals hat sie das nicht begriffen, aber irgendwann auf ihrer Reise versteht sie es. Sie erkennt den Mechanismus: Ich fühle mich so wertlos, dass ich mich jemandem gegenüber erheben muss. Und das ist die Triebfeder von Rassismus: Du willst dich besser fühlen als irgendjemand anderes. Jedes Mal, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du ein armes, trauriges Gesicht. Wie kann ich mich besser fühlen? Indem ich auf Menschen anderer Hautfarbe herunterschaue.

Als Motto haben Sie Ihrem Buch ein Zitat von Joseph Conrad vorangestellt: „Sich gänzlich von seinesgleichen abzuschließen, ist unmöglich. Um in einer Wüste zu leben, muss man ein Heiliger sein.“ Eine Heilige ist Ihre Hauptfigur wahrlich nicht.

Vor allem geht es in dem Zitat darum, dass niemand ohne seinen Stamm, seine Verwandtschaft leben kann. Es kostet die meisten Menschen ungeheuer viel Mut, sich von ihrer Familie abzuwenden. Mary Pat ist Teil einer Community, eines Systems, sie kennt alle ungeschriebenen Gesetze der Nachbarschaft – nach und nach erkennt sie allerdings, wie viel davon Lüge ist. Sie begreift: Wenn sie Gerechtigkeit will, muss sie mit diesem System brechen.

„Ich bin Showrunner“

Sie haben jetzt 14 Romane geschrieben. Möglicherweise ist „Sekunden der Gnade“ Ihr letzter, haben Sie gesagt. Warum wollen Sie keine Romane mehr schreiben?

Es ist nicht so, dass ich keine Romane mehr schreiben möchte. Aber in jüngster Zeit arbeite ich einfach lieber für Film und Fernsehen. Ich bin Showrunner, entwickele also Ideen für Serien, betreue die Arbeit daran, schreibe Drehbücher. Das ist sehr befriedigend. Die Arbeit an „Sekunden der Gnade“ war hart für mich, und auch bei früheren Büchern war es zunehmend schwierig. Ich kann nicht sagen, woran das liegt. Es ist nur von Buch zu Buch anstrengender geworden. Falls dies mein letzter Roman sein sollte, ist das in Ordnung. Falls ich irgendwann wieder einen schreiben werde, ist das auch in Ordnung. Ich habe den Luxus – und ich weiß sehr wohl, dass es Luxus ist –, entscheiden zu können, dass ich nur noch schreibe, wenn ich wirklich das Bedürfnis habe.

Macht Ihnen die Einsamkeit des Schreibens zu schaffen?

Ich mag diese Einsamkeit nicht mehr, ich bin ein „social animal“, ein sozialer Typ. Außerdem hat mich das jüngste Buch auch psychisch gefordert – es war nicht einfach, zu diesen Erinnerungen und zu meinem neunjährigen Ich zurückzukehren.

„Für diesen Streik gibt es einige gewichtige Gründe“

Sie haben bereits vor vielen Jahren Drehbücher geschrieben, etwa für „The Wire“. Der Streik der Autoren in Hollywood treibt die Branche im Moment um. Warum streiken auch Sie?

Für diesen Streik gibt es einige gewichtige Gründe. Das eine ist der Kampf gegen die künstliche Intelligenz, gegen KI. Für mich ist das eine Frage des Überlebens, nicht nur im Filmgeschäft. KI kann und soll viele Jobs überall auf der Welt übernehmen. Und was passiert dann mit den Menschen? Viele Leute glauben, dass KI ein Script schreiben und eine künstlerische Idee verfolgen kann. Da liegen sie falsch. Und das andere ist: Die Filmbranche will nur das Resultat einer Arbeit zahlen. Am Montag brauchen wir dich nicht – also bleib zu Hause, aber es gibt dann auch kein Geld. Am Dienstag brauchen wir dich auch nicht – also bleib zu Hause … Drehbuchautoren werden von den Studios gerufen, wenn man sie braucht. Den Rest der Zeit will man ihnen keinen Cent zahlen. Davon können Menschen nicht leben.

Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten des Streiks ein?

Ich habe keine Ahnung.

Glauben Sie denn, dass Textprogramme wie ChatGPT bald Drehbücher schreiben werden?

Was Hollywood möglicherweise plant, ist: Lass eine KI den Entwurf zu einem Film oder einer Serie schreiben. Das würde bedeuten, dass die Studios junge Drehbuchautoren, die dafür oft zuständig sind, rauswerfen könnten. Und was passiert mit diesen Nachwuchsautoren? Die sind erledigt.

„Sekunden der Gnade“ soll als Serie bei Apple TV+ laufen, und Sie werden das Script schreiben. Bekommen Sie dadurch einen neuen Blick auf Ihren eigenen Roman?

Es gibt Erlebnisse in Mary Pats Leben, die ich im Roman nicht erzählt habe, weil es den Rahmen gesprengt hätte – ihre Beziehung zu ihrem ersten Ehemann etwa und ihre früheren Begegnungen mit Marty Butler, dem Gangsterboss von South Boston. Das wird in der Serie auftauchen – wenn sie nach dem Streik entsteht.