﻿Bühnenreif: Was ab 9. Februar in Kiel an Theater, Kabarett und Literatur läuft

Kiel. Ein afrikanischer Tänzer tanzt Bilder aus seiner Stadt, ein Schriftsteller nimmt den Berliner Polit-Zirkus auf die Schippe und die Niederdeutsche Bühne lässt allerlei meeraffine Figuren durch die Kneipe zum „Goldenen Anker“ stolpern. Am besten, man nimmt einfach alles mit, was es auf den Lese- und Theaterbühnen in Kiel zu sehen gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Donnerstag, 9. Februar: Von Poetry Slam bis getanzte Stadt

Dar es Salaam. 19 Uhr, Junges Theater im Werftpark. In einer 40-minütigen Tanzperformance kombiniert der Tänzer und Choreograf Tadhi Alawi Bilder, Musik, Filmelemente und Tanz zu einem Porträt der Stadt Dar es Salaam, Tansania. Alawi, der schon in „Kumbukumu“ mit dem Jungen Theater im Werftpark zusammenarbeitete, ist nun für drei Vorstellungen zu Gast. Karten (13,10 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901

Falk – live und unerhört. 20 Uhr, Roter Salon in der Pumpe. Für alle Freunde des Sarkasmus und schwarzen Humors ist Falk mit seinem neuen Konzertprogramm „Live & Unerhört“ auf Tour. Der Liedermacher und Musikkabarettist arbeitet sich darin am Zeitgeist ab und versucht, dabei nichts und niemanden zu schonen – auch nicht sich selbst. Mit im Gepäck hat der vielfach Ausgezeichnete außerdem sein nagelneues Album „Unerhört“. Karten (VVK 16,50, AK 15 Euro) online und in der Pumpe, Tel. 0431/2007640.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Björn Högsdal präsentiert am 9. Februar im Kulturforum das Kieler Original sämtlicher Poetry Slams. © Quelle: Marco Ehrhardt

Der Original Kieler Poetry Slam. 19.30 Uhr, Kulturforum in der Stadtgalerie. Björn Högsdal und assemble.Art haben ihn erfunden, den ältesten Poetry-Slam Schleswig-Holsteins. Und sie präsentieren auch diesmal, von Högsdal moderiert, neben norddeutschen Hochkaräterinnen die Stars der deutschsprachigen und internationalen Slam-Szene. Eintritt (10 Euro plus VVK-Gebühr, erm. 8 Euro). Zu haben am Infotresen Stadtgalerie/KulturForum, Andreas-Gayk-Straße 31, und unter Telefon 0431/901 3400.

Freitag, 10. Februar: Krimi-Irrsinn und die Wirren einer Sommernacht

Leichtfüßig durch die Sommernacht: Iris Faber und Arturo Sayan am 10. und 11. Februar im Theater Die Komödianten © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Ein Sommernacht. 20 Uhr, Theater Die Komödianten. Sie Anwältin, er Kleinganove – im Stück von David Greig treffen beide aufeinander. Ausgangspunkt für einen leichtfüßig melancholischen Dialog irgendwo in einer Bar in Edinburgh, in dem die Protagonisten zwischen Erinnerung und Neuerfindung ihre unmögliche Liebesgeschichte zusammenpuzzeln. Und die Akteure Iris Faber und Arturo Sayan machen die Figuren federleicht lebendig. Karten (27, erm. 22 Euro, Schüler/Studenten 20 Euro) online, an den bekannten VVK-Stellen sowie telefonisch: 0431/553401

Morde deinen Nächsten. 20 Uhr, Lore Lay Theaterfrachter. Politiker Norman Bellamy steht ein übler Skandal ins Haus. In dem spielen auch Ehefrau Virginia und ihr Liebhaber dubiose Rollen, ebenso wie ein Kleinkrimineller, der auftaucht wie Kai aus der Kiste. Kein Wunder, dass Chief Inspector Anderson hier alle Hände voll zu tun hat. Der Brite Leslie Darbon spinnt in seiner Krimikomödie ein Netz aus Lügen und Intrigen, das Regisseurin Martina Riese auf dem Theaterfrachter an der Hörn vergnüglich ausbreitet. Karten (ab 28,50 Euro) online sowie an den bekannten VVK-Stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

De golden Anker. 20 Uhr, Theater am Wilhelmplatz. In der Hafenkneipe „Goldener Anker“ treffen sich die skurrilsten Typen: der alte Kapitän Mewes, der schrullige Oberzollinspektor Bruns und der vorwitzige Ole Bakker, bewirtet vom schlitzohrigen Wirt Klaas. Sein Sohn Jens ist von Sehnsucht erfüllt und will hinaus aufs Meer. Nur die Liebe zu Fanny hält ihn zurück ... Christoph Munk hat das Stück nach Marcel Pagnol in der Niederdeutschen Bühne inszeniert. Karten (14 bis 18 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901

Wie fähig ist ein Pflegeroboter? Das fragt das Werkstatttheater im Stück „Robin“ am 10. und 11. Februar im Kulturforum. © Quelle: Marco Ehrhardt

Werkstatt-Theater: Robin. 20 Uhr, Kulturforum in der Stadtgalerie. Kann ein Roboter für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden? Das Stück „Robin“, in dem ein Pflegeroboter seinen Schutzbefohlenen ins Jenseits befördert hat, geht dieser Frage nach. Das Werkstatttheater hat das spannende Gerichtsdrama von Anne M. Keßel in der Regie von Jörn Arens in Szene gesetzt. Karten (15, erm. 10 Euro) am Ticketcounter Welcome Center Kiel oder Online-Reservierung

Dar es Salaam. 10.30 + 19.30 Uhr, Junges Theater im Werftpark. Karten (13,10 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901

Sonnabend, 11. Februar: Walter Moers trifft Pingugirl

Das sehenswerte Live-Hörspiel „Wilde Reise durch die Nacht“ bringen Linda Stach und Christina Dobirr am 11. Februar in der Hansa 48 auf die Bühne. © Quelle: Christina Dobirr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wilde Reise durch die Nacht. 20 Uhr, Hansa 48. Wie ein Roman wunderbar als Live-Hörspiel funktionieren kann, zeigen Christina Dobirr und Linda Stach mit ihrer Version von Walter Moers’ „Wilde Reise durch die Nacht“. In der Hansa48 erweckten die beiden Schauspielerinnen das Personal der fantastischen Story anhand der Illustrationen von Gustave Doré akustisch zum Leben. Karten (VVK 15,70 Euro) online oder an der Abendkasse (14 Euro).

Pingugirl rettet die Welt. 15 Uhr, Kulturforum in der Stadtgalerie. Auch in der Antarktis ändert sich das Klima. Es schneit viel mehr als üblich, zu viel für die Pinguinfamilie, die im Schneegestöber gar nicht zum Brüten kommt. Da bekommt Pingugirl mit ihren Superkräften alle Flügel voll zu tun, um ihre Artgenossen zu retten. Und dann versperrt auch noch ein riesiger Eisberg den Zugang zum Meer. Das Mit- und Mutmachmusical des Theaters Zeitgeist haben Matthias Meyer-Göllner, Carina und Christoph Kohrt geschrieben – mit vielen Songs für Menschen und Pinguine ab 3 Jahren. Karten (Vvk 7 Euro, Tageskasse 8 Euro) im Welcome Center Kieler Förde.

Alfred Hitchcock jagt den Kieler Psycho. 20 Uhr, Maritim Hotel. Einmal ist er tatsächlich in Kiel gewesen, Alfred Hitchcock. Ein Zufall, weil der Meister von Thrill und Suspense 1966 nach dem Promo-Besuch in Oslo zur Weiterreise in Hamburg erstmal die Fähre nehmen musste. Nach Kiel. Regisseur Jens Raschke hat das zum Ausgangspunkt für ein Stück genommen, in dem sich historische Fakten und Fantasie zur schrillen Krimi-Mischung verquicken. Rund um die Frage, ob Alfred Hitchcock damals wirklich nur auf der Durchreise war? Karten (21,80 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901

Joy. Das improvisierte Musical. 20 Uhr, Pumpe. Joy ist das erste improvisierte Musical Schleswig-Holsteins. Auf Zuschauer*innen-Zuruf wird da gesungen, gestritten, getanzt und gelacht. So entstehen Beziehungen, Lieder, Geschichten. Und Publikum und Spielende erleben gemeinsam, wie Held*innen erwachsen, hadern und handeln. Info zu Eintritt und Kartenverkauf unter joy-musical-kiel@web.de

Operncafé: König Roger. 16 Uhr, Opernhaus-Foyer. Es ist ein Mysterienspiel voller Klangreize, das zu den aufregendsten Opernerlebnissen des 20. Jahrhunderts zählt – und selten gespielt. Wie „König Roger“ von dem polnischen Komponisten Krzysztof Szymanowski erstmals auf die Kieler Opernhausbühne kommt, darüber sprechen anhand von Musikbeispielen Dirigent Daniel Carlberg, Regisseur Dirk Schmeding und Dramaturg Ulrich Frey. Karten (9 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901

Der Krimi-Spaß „Morde deinen Nächsten“ läuft am 10. und 11. Februar im Lore Lay Theaterfrachter. © Quelle: Björn Schaller

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Morde deinen Nächsten. 20 Uhr, Lore Lay Theaterfrachter. Karten (ab 28,50 Euro) online sowie an den bekannten VVK-Stellen.

Ein Sommernacht. 20 Uhr, Theater Die Komödianten. Karten (27, erm. 22 Euro, Schüler/Studenten 14 Euro) online, an den bekannten VVK-Stellen sowie telefonisch: 0431/553401

Meersucht und Landliebe treffen in „De Golden Anker“ im Theater am Wilhelmplatz zusammen (10. bis 12. Februar). © Quelle: Imke Noack

De golden Anker. 18 Uhr, Theater am Wilhelmplatz. Karten (14 bis 18 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901

Werkstatt-Theater: Robin. 20 Uhr, Kulturforum in der Stadtgalerie. Karten (15, erm. 10 Euro) am Ticketcounter Welcome Center Kiel oder Online-Reservierung

Sonntag, 12. Februar: Publikumsrenner „Spatz und Engel“ kehrt zurück

Fenja Schneider (li.) und Heike Wittlieb bringen die erstaunliche Freundschaft von Edith Piaf und Marlene Dietrich in ihren Liedern im Opernhaus zum Klingen. © Quelle: Olaf Struck

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spatz & Engel. 18 Uhr, Opernhaus. Der „blaue Engel“ Marlene Dietrich trifft den „Spatz von Paris“ Édith Piaf! Im Opernhaus, wo Kammersängerin Heike Wittlieb den Dauerbrenner als Leinwand-Göttin und Fenja schneider als Chanson-Ikone seit der Spielzeit 2015/16 zeigen, ist das möglich. nach wahren Begebenheiten schildert das Stück die überraschend enge Beziehung zwischen den beiden Legenden des 20. Jahrhunderts, die sich 1948 in New York begegneten und bis zum Tod der Piaf 1963 eine enge Freundschaft pflegten. Die großen Hits der beiden Legenden inklusive - von „Lili Marleen“, „Die fesche Lola“ oder „Sag mir, wo die Blumen sind „Milord“ und „La vie en rose“. Unterstützt werden beide in dieser ganz neuen Fassung des Publikumshits von Linda Stach, die im Laufe des Abends in verschiedene Rollen schlüpft. Karten (25,10 bis 45,60 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901

De golden Anker. 18 Uhr, Theater am Wilhelmplatz. Karten (14 bis 18 Euro) online, an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901

Dienstag, 14. Februar: Berliner Spitzen im Literaturhaus

Der Schriftsteller Christoph Peters liest im Literaturhaus aus einem Roman „Der Sandkasten“. © Quelle: Peter von Felbert

Christoph Peters: Der Sandkasten. 19 Uhr, Literaturhaus, Schwanenweg 13. In Anlehnung an Wolfgang Koeppens „Treibhaus“ nimmt der Schriftsteller Christoph Peters in seiner so bitterbösen wie komischen Politsatire die unmittelbare Polit-Kultur der Gegenwart aufs Korn. Im Mittelpunkt steht der 52-jährige Berliner Radiojournalist Kurt Siebenstädter, hin- und hergerissen zwischen dem Weitermachen auf den Spuren seines ursprünglichen Ideals, die Lügen der Eliten gnadenlos aufzudecken, und dem Wunsch, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Karten (10, erm. 7 Euro) im Literaturhaus, Tel. 0431/5796840

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mittwoch, 15. Februar: Ein Holländer und sein Nordseekrimi

Der Niederländer Mathijs Deen kommt mit seinem brandneuen Roman „Der Taucher“ ins Literaturhaus. © Quelle: Mathias Bothor

Mathijs Deen: Der Taucher. 19 Uhr, Literaturhaus, Schwanenweg 13. In seinem nach „Der Holländer“ zweiten Fall bekommt es der wortkarge Kommissar Liewe Cupido mit einem toten Wracktaucher, dessen gewalttätigen Sohn und einer verkorksten Familie zu tun. Und er muss ziemlich viel herumreisen zwischen Texel und Föhr, Wilhelms- und Cuxhaven. Der niederländische Schriftsteller Mathijs Deen hat aber nicht nur Sinn für Krimispannung, er flicht die Handlung auch ein ins Nordseewetter und andere Seephänomeme. Karten (10, erm. 7 Euro) im Literaturhaus, Tel. 0431/5796840