﻿Buddenbrooks in der Oper, Bowies Requiem: Was das Theater Kiel für die Spielzeit 2023/24 plant

Die Premieren 2023/24 am Theater Kiel

9.9.2023: Giacomo Puccini: La Bohème; Regie: Alexandra Liedtke7.10.23: Camille Saint-Saëns: Samson und Dalila, Regie: Immo Karaman 4.11.23: Leonard Bernstein: West Side Story, Musical, Regie: Daniel Karasek 09.12.23: Giuseppe Verdi: Falstaff, Regie: Luise Kautz 9.3.2024: Gioachino Rossini: La Cenerentola, Regie: Sarah Kohrs 12.04.24: Colin Wakefield, Kate Edgar: Drachenglut, Produktion der Chorakademie am Theater Kiel im Theater im Werftpark. Regie: Julia Hasenpusch 4.5.24: Ludger Vollmer, Feridun Zaimoglu und Günter Senkel: Buddenbrooks. Regie: Daniel Karasek 8.6.24 Carl Maria von Webe: Der Freischütz, Regie: Jean-Romain Vesperini 20.1.2024: Giselle, Choreografie von Evgenii Neff nach Jean Coralli, Jules Perrot und Marius Petipa 6.4.24: Der flüchtige Augenblick, Choreografien von Antoine Jully, Kristina Paulin, Edvin Revazov 22.9.2023: Gerhart Hauptmann: Rose Bernd, Regie: Annette Pullen 6.10.23: Bertolt Brecht/Musik von Paul Dessau: Mutter Courage und ihre Kinder, Regie: Carlos Wagner 8.10.23: Marie Schwesinger: LebensWert, ein Dokumentartheaterstück zur NS-Euthanasie in SH im Studio, Regie: Marie Schwesinger 18.11.23: Annelieses und Peterchens Mondfahrt, Weihnachtsmärchen nach Gerdt von Bassewitz, Regie: Julia Hasenpusch 1.12.23: David Bowie / Enda Walsh: Lazarus, nach dem Roman „The man who fell to earth“ von Walter Tevis, Regie: Malte Kreutzfeldt 26.1.2024: Arthur Miller: Der Tod eines Handlungsreisenden, Regie: Dariusch Yazdkhasti 15.03.24: William Shakespeare: Der Sturm, Regie: Daniel Karasek 17.3.24: Igor Memic: Die alte Brücke, Studio, Regie: Jonathan Heidorn 3.5.24: Tracy Letts: Die Schlacht am Mackie Creek. Regie: Kristin Trosits 5.5.24: Marina Skalova: Der Sturz der Kosmonauten und der Kometen, Studio, Regie: Christina Gegenbauer 30.9.2023: Der Ursprung der Welt nach Liv Strömquist, Regie: Astrid Großgasteiger 7.10.23: WiLd! von Evan Placey, Regie: Blanca Pascual 17.11.23: Robin Hood, Regie: Christoph Wieschke 17.2.2024: Schlachthof 5 von Kurt Vonnegut, Regie: Johannes Ender 7.4.24: Der Mond und das Boot von Roberto Frabetti, Regie: Jennifer Skriwan