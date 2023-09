Die aktuellen Kinostarts in Deutschland

Jeden Donnerstag wird das aktuelle Kinoprogramm um Neuerscheinungen erweitert. Mit unserer Kinoübersicht bleiben Sie auf dem Laufenden. Außerdem zeigen wir, welche Blockbuster 2023 erscheinen.

Neu im Kino ab 28. September 2023

Diese Filme starten in Deutschland in dieser Woche:

Anhell69 (Drama)

Big Picnic (Familie)

Burning Days (Drama)

Das Kombinat (Dokumentation)

Das Nonnenrennen (Komödie)

Die Mittagsfrau (Drama)

Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm (Animation)

Rose - Eine unvergessliche Reise nach Paris (Drama)

Schlamassel (Drama)

Something In The Dirt (Horror)

Speak No Evil (Horror)

The Creator (Science-Fiction)

The Vaccine War (Drama)

Wochenendrebellen (Drama)

Aktuelle Kino-Highlights: Filme und Trailer

The Creator (Kinostart in Deutschland: 27. September)

Das Verhältnis zwischen Homo sapiens und Künstlicher Intelligenz war in Hollywood schon lange vor dem gerade zu Ende gehenden Streik kompliziert. Regisseur Gareth Edwards hätte da in seinem sehenswerten Science-Fiction-Film „The Creator“ noch ein paar Ideen – und bringt seine Hauptfigur gehörig in die moralische Bredouille. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Wild wie das Meer (Kinostart in Deutschland: 21. September)

Vom Seitensprung zur Affäre – in „Wild wie das Meer“ fühlt sich eine Fischerin in die Arme ihres Auszubildenden gezogen. Regisseurin Héloïse Pelloquet hat bei ihrem Liebesfilm das Geschlechterverhältnis gedreht, das Alter spielt keine Rolle. Und am kitschigen deutschen Filmtitel sollte man sich nicht stören. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Die einfachen Dinge (Kinostart in Deutschland: 21. September)

Die Frage nach dem Glück löst in dem Milliardär Vincent eine Panikattacke aus. In der Komödie „Die einfachen Dinge“ sucht er es bei einem wortkargen Aussteiger in den Bergen. Jedenfalls scheint dies auf den ersten Blick so zu sein. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Fallende Blätter (Kinostart in Deutschland: 15. September)

Da sagt einer in Aki Kaurismäkis „Fallende Blätter“, er sei deprimiert, weil er soviel trinke. Oder ist es umgekehrt? Dann will er trocken werden, weil ihn die Liebe gefunden hat. Dem finnischen Regisseur der komischen Traurigkeit ist ein schöner Film geglückt. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Dalíland (Kinostart in Deutschland: 7. September)

Der Film macht schon beim Zusehen schwindelig: „Dalíland“ führt durch stürmische Gefühlslagen, durch Enttäuschung und Bitternis. Bei diesem turbulenten Beziehungstango ist der Maler Dalí der Narzisst – und Ehefrau Gala seine Stütze. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Enkel für Fortgeschrittene (Kinostart in Deutschland: 7. September)

Der Clash der Generationen geht weiter: Die Komödie „Enkel für Fortgeschrittene“ ist amüsant geraten. Aber dieses Mal stehen die Erwachsenen eindeutig im Fokus. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Passages (Kinostart in Deutschland: 31. August)

Was passiert, wenn ein langjähriges Paar in eine Krise gerät? Wenn einer frei sein möchte und sich noch einmal verliebt? In „Passages“ muss ein Egozentriker mit den Folgen leben. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Sophia, der Tod und ich (Kinostart in Deutschland: 31. August)

Charly Hübner verfilmt Thees Uhlmanns Roman „Sophia, der Tod und ich“. Die Komödie mit melancholischen Einsprengseln erzählt, was passiert, wenn der Tod seine Arbeit nicht ordentlich erledigt. So viel darf verraten werden: Es wird kompliziert. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Jeanne du Barry (Kinostart in Deutschland: 24. August)

Nach seinem öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg vor Gericht schien die Karriere von Johnny Depp reichlich ramponiert. Nun ist der Hollywoodstar zurück: In „Jeanne du Barry“ spielt er den französischen König – und erinnert manchmal an einen schlecht gealterten Rockstar. >>> Hier die Kritik lesen <<<

The Inspection (Kinostart in Deutschland: 24. August)

Spannende Variation eines Kinogenres: Ein schwuler US-Soldat kämpft sich in „The Inspection“ durch. Der autobiografisch inspirierte Film hat einen herausragenden Hauptdarsteller: In Jeremy Popes Augen spiegelt sich ein ganzer Kosmos widersprüchlicher Gefühle. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Forever Young (Kinostart in Deutschland: 17. August)

Bittersüße Reise in die Achtzigerjahre: Regisseurin Valeria Bruni Tedeschi erinnert im Kinodrama „Forever Young“ an ihre Zeit als Schauspiel­studentin. Was zählt, ist die Intensität des Moments. Enttäuschungen inbegriffen. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Black Box (Kinostart in Deutschland: 10. August)

In Asli Özges „Black Box“ setzt eine Unterschriftensammlung gegen den Hausverwalter eine Kette beunruhigender Ereignisse in Gang. Am Ende kommt dann ein Spezialkommando. Intensiver hat nur James Stewarts Fotograf in Hitchcocks Thriller „Das Fenster zum Hof“ die Nachbarn observiert. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Im Herzen jung (Kinostart in Deutschland: 3. August)

Ein einfühlsamer Mann findet die Liebe seines Lebens in einer 70-jährigen Frau. In „Im Herzen jung“ dreht Regisseurin Celine Tardieu das klassische Liebesdrama-Stereotyp einfach um. Und Fanny Ardant erweist sich immer noch als charismatische Darstellerin. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Welcome Venice (Kinostart in Deutschland: 3. August)

Zwei Brüder streiten in der Lagunenstadt über Tradition und Neuanfang. Der aus der Nähe von Venedig stammende Regisseur Andrea Segre hat mit „Welcome Venice“ einen zu Herzen gehenden Heimatfilm gedreht. >>> Hier die Kritik lesen <<<

L‘immensità - Meine fantastische Mutter (Kinostart in Deutschland: 27. Juli)

Regisseur Emanuele Crialese erinnert sich in „L‘immensità“ an seine Kindheit in den Siebzigerjahren. Und erzählt von einer Mutter, die mit ihren Gefühlen nicht durchdringt und ihrer Tochter, die sich im falschen Körper gefangen fühlt. Penélope Cruz und Luana Giuliana spielen eine intensive Beziehung. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Talk To Me (Kinostart in Deutschland: 27. Juli)

Wenn das Leben zu langweilig wird, beschwör dir einen Dämon herauf. Die australischen Youtuber Danny und Michael Philippou bringen mit „Talk to Me“ frischen Wind ins Teeniehorrorgenre. Danach möchte man sich so schnell keinem Spiegel mehr nähern. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Oppenheimer (Kinostart in Deutschland: 20. Juli)

Von einem, der verlernte, die Bombe zu lieben: Regisseur Christopher Nolan liefert mit „Oppenheimer“ eine starbesetzte Charakterstudie über den Vater der Atombombe. Und „Peaky Blinders“-Star Cillian Murphy spielt einen entrückten „Zertrümmerer der Welten“. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Barbie (Kinostart in Deutschland: 20. Juli)

Befreiungs­aktion oder abendfüllender Werbeclip? Regisseurin Greta Gerwigs heiß ersehnter „Barbie“-Film ist witzig, klug – und darüber hinaus auch noch kritisch. Dennoch dürfte dieses Kinomärchen den Puppen­verkauf des Spielzeug­konzerns Mattel tüchtig ankurbeln. Vielleicht auch gerade deswegen. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Mission: Impossible 7 (Kinostart in Deutschland: 13. Juli)

Ethan Hunt (Tom Cruise) begibt sich auf seine siebte und bislang unmöglichste Mission: Gemeinsam mit seinem IMF-Team soll er eine neuartige Waffe ausfindig machen, die dazu in der Lage ist, die Menschheit an den Rand des Dritten Weltkriegs zu führen – und sieht sich gleich mit mehreren mächtigen Gegnern konfrontiert. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Alma & Oskar (Kinostart in Deutschland: 6. Juli)

Alma Mahler-Werfel war das It-Girl der Wiener Moderne, konnte sich vor Heiratsanträgen nicht retten und sammelte Genies wie Quartettkarten. Der Film „Alma & Oskar“ ist die wenig subtile Schilderung ihrer Liebe zum Malergenie Oskar Kokoschka. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Mein fabelhaftes Verbrechen (Kinostart in Deutschland: 6. Juli)

Mordverdacht als Karrierebeförderer – in „Mein fabelhaftes Verbrechen“ wird eine talentfreie Aktrice nach dem Freispruch zum Kinostar. Woraufhin die wahre Mörderin auf den Plan tritt. François Ozon präsentiert den temperamentvollen Abschluss einer Trilogie von Filmen gegen das Patriarchat. >>> Hier die Kritik lesen <<<

20.000 Arten von Bienen (Kinostart in Deutschland: 29. Juni)

Jenseits von Genderkonventionen bewegt sich der Film „20.000 Arten von Bienen“ der spanischen Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren. Grundlegende Fragen werden hier gestellt – stets aus Augen des Kindes, das als Junge geboren wurde und ein Mädchen sein will. >>> Hier die Kritik lesen <<<

Das Lehrerzimmer (Kinostart in Deutschland: 4. Mai)

Die Schule als gesellschaftlicher Mikrokosmos: Im Kinodrama „Das Lehrerzimmer“ bringt eine junge Lehrerin renitente Schüler, ein selbstgerechtes Kollegium und Helikoptereltern gegen sich auf. Und dabei will sie nur das Beste. >>>Hier die Kritik lesen<<<

Diese Filme kommen 2023 noch ins Kino

Bestätige Veröffentlichungstermine von ausgewählten Kino-Highlights in Deutschland. Änderungen vorbehalten.

Das fliegende Klassenzimmer (5.10.2023) – mit: Tom Schilling, Hannah Herzsprung, Trystan Pütter. Regie: Carolina Hellsgård

Kraven The Hunter (5.10.2023) – mit: Aaron Taylor-Johnson, Russel Crowe, Christopher Abbott. Regie: J.C. Chandor

Poor Things (12.10.2023) – mit: Emma Stone, Mark Ruffalo. Regie: Yorgos Lanthimos

Killers of the Flower Moon (19.10.2023) – mit: Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Lily Gladstone. Regie: Martin Scorsese

Captain Marvel 2: The Marvels (8.11.2023) – mit: Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson. Regie: Nia DaCosta

The Holdovers (9.11.2023) – mit: Paul Giamatti, Da‘Vine Joy Randolph, Dominic Sessa. Regie: Alexander Payne

Tribute von Panem. The Ballad of Songbirds & Snakes (16.11.2023) – mit: Rachel Zegler, Jason Schwartzman, Hunter Schafer. Regie: Francis Lawrence

Napoleon (23.11.2023) – mit: Vanessa Kirby, Joaquin Phoenix, Ludivine Sagnier. Regie: Ridley Scott

Wonka (14.12.2023) – mit: Timothée Chalamet, Olivia Colman, Hugh Grant. Regie: Paul King

Aquaman and the Lost Kingdom (21.12.2023) – mit: Jason Momoa, Ben Affleck, Patrick Wilson. Regie: James Wan

Perfect Days (21.12.2023) – mit: Yumi Asô, Tokio Emoto, Sayuri Ishikawa. Regie: Wim Wenders

Neu im Kino: Wieso kommen Kinofilme meist am Donnerstag raus?

In Deutschland gilt Donnerstag als Kinostarttag – bis vor knapp 20 Jahren war das anders. Da liefen die Filme am Freitag an. Die deutschen Filmverleiher wollten mit der Vorverlegung schon mal die Werbetrommel rühren. In Zeiten des Internets und der sozialen Medien entscheidet das erste Wochenende immer öfter über Erfolg oder Misserfolg und damit über das weitere Schicksal eines Kinofilms.

Wie lange bleiben Kinofilme im Kino?

Wie lang oder kurz ein Kinofilm im Kino bleibt, hängt nämlich maßgeblich vom Einspielergebnis ab. Sind die Säle lange ausverkauft, bleibt der Film logischerweise auch lange im Kino. Oft präsentieren Kinobetreiber die Filme in großen Sälen und ziehen dann im Laufe der Wochen in kleinere um – sobald das Interesse abnimmt. Und natürlich rücken wöchentlich neue Filme nach, die auch gespielt werden sollen. Die Zahl der Leinwände ist begrenzt.

Mitspracherecht haben die Filmverleiher, die den Kinobetreibern die Filme vermieten. Mitunter stellen sie Bedingungen, nach denen ein Film für eine Mindestdauer gezeigt werden muss. Die Konflikte zwischen Verleihern und Kinobetreibern nehmen auf dem hart umkämpften Kinomarkt zu.

Warum sind Kinofilme im TV kürzer?

Manchem Filmfan ist es vielleicht schon aufgefallen: Kinofilme sind auf dem heimischen Fernseher fast immer etwas kürzer als im Kino. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es sich um eine geschnittene Version handelt. Entscheidend ist der Übertragungsstandard, der sich zwischen Kino und deutschem Fernsehen unterscheidet.

Auf der Leinwand werden nur 24 Bilder pro Sekunde gezeigt, im TV sind es dagegen 25 Bilder.

RND/do/pf