Welche Filme sind aktuell im Kino zu sehen, und welche starten demnächst? Hier geben wir einen Überblick der Kinostarts in Deutschland.

In Deutschland gilt Donnerstag als Kinostarttag.

Die aktuellen Kinostarts in Deutschland

Hannover. Jeden Donnerstag wird das aktuelle Kinoprogramm um Neuerscheinungen erweitert. Mit unserer Kinoübersicht bleiben Sie auf dem Laufenden. Außerdem zeigen wir, welche Blockbuster 2023 erscheinen.

Aktuelle Kino-Highlights: Filme und Trailer

Magic Mike – The Last Dance (ab 9. Februar) – Channing Tatum kann es immer noch: In „Magic Mike“ legt der gelernte Striptänzer noch einmal richtig los – und schlängelt seinen muskelösen Oberkörper um Salma Hayek Pinault. Vor so viel lasziver Körperbeherrschung muss man einfach kapitulieren.

Die Aussprache (ab 9. Februar) – Zwei Oscarnominierungen gab es für diesen brisanten Kinofilm: „Die Aussprache“ erzählt von Frauen, die nicht länger Opfer sein wollen. Die brutale Geschichte beruht auf wahren Vorkommnissen.

Knock at the Cabin (ab 9. Februar) – M. Night Shyamalans neuer Horrorstreifen „Knock at the Cabin“ hat „Avatar: The Way of Water“ vom Kinothron in den USA verdrängt. Trotz der Spitzenplatzierung dürfte die Freude darüber bei den Machern aber mäßig ausfallen.

Ein Mann namens Otto (ab 2. Februar) – Tom Hanks ist auch als Böser ein Guter: „Ein Mann namens Otto“ ist ein grundsolides Feel-Better-Movie, aber leider viel zu konventionell – wäre da nicht die mexikanische Schauspielerin Mariana Treviño.

Caveman (ab 26. Januar) – Männer und Frauen verstehen sich nicht? In diesem Kinofilm mit Moritz Bleibtreu werden die Klischees ausgiebig bedient. Lustig ist das aber nur bedingt.

Holy Spider (ab 12. Januar)– Vor gut 20 Jahren tötete ein Familienvater 16 Prostituierte in der heiligen Stadt Mashhad. Von diesen Gräueltaten und von der Reaktion der Gesellschaft darauf erzählt der iranische Regisseur Ali Abbasi in „Holy Spider“. Der Spielfilm wirkt bedrückend aktuell.

M3gan (ab 12. Januar) – Eine sprechende Puppe verwandelt sich in diesem Sci-Fi-Horrorfilm in eine militante Helikoptermutter. Zum ersten Opfer wird der Hund vom Nachbarn. Ein spannendes Kinoexperiment, das in blanke Gewalt abdriftet. (ab 12. Januar)– Eine sprechende Puppe verwandelt sich in diesem Sci-Fi-Horrorfilm in eine militante Helikoptermutter. Zum ersten Opfer wird der Hund vom Nachbarn. Ein spannendes Kinoexperiment, das in blanke Gewalt abdriftet.

The Banshees of Inisherin (ab 5. Januar) – Ausgeklügeltes Inselkammerspiel ganz ohne Irland-Klischees: Brendan Gleeson und Colin Farrell lassen sich mit Lust auf die Tragikomödie ein. Eine weibliche Stimme ragt aus diesem dysfunktionalen Männerchor heraus.

Operation Fortune (ab 5. Januar) – Jason Statham erledigt in diesem Agententhriller seinen Job gewohnt cool. Aber komisch ist die Sache auch. Denn da kommt auch noch Hugh Grant als schmieriger Waffenschieber ins Spiel.

Was man von hieraus sehen kann (ab 29. Dezember) – Einen märchenhaften Dorfkosmos zeichnet der deutsche Regisseur Aron Lehmann in dieser Tragikomödie. Mystische Vorhersehungen gibt es zuhauf – und ein ganz bestimmter Traum von Corinna Harfouchs Filmfigur bedeutet, dass jemand sterben muss.

Die Insel der Zitronenblüten (ab 29. Dezember) – Wehmütiges aus Mallorca: Zwei ungleiche Schwestern entdecken Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit. Dieser Film des spanischen Regisseurs Benito Zambrano bringt mediterran-flirrende Sommerluft ins Kino.

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch (ab 22. Dezember) – Ein eher turbulenter als besinnlicher Familienfilm: Der tolldreiste Held mit der Zorro-Attitüde ist zurück – muss seinen Egoismus aber zurückfahren. Und einen neuen Sidekick bekommt der „Gestiefelte Kater“ auch an seine Seite gestellt.

Avatar 2: The Way of Water (14. Dezember) – James Cameron bringt den lang ersehnten zweiten Teil des 3-D-Spektakels auf die Leinwand. Und so viel lässt sich schon nach wenigen Minuten sagen: Die Seherlebnisse sind, wieder einmal, überwältigend.

Neu im Kino ab 9. Februar 2023

Diese Filme starten in Deutschland in dieser Woche:

... wie dich selbst? (Dokumentation)

Acht Geschwister (Dokumentation)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Action)

Arboretum (Horror)

Der Geschmack, der kleinen Dinge (Tragikomödie)

Die Aussprache (Drama)

Dieser eine Sommer (Komödie)

Knock at the Cabin (Horror)

Magic Mike - The Last Dance (Drama)

Maurice, der Kater (Animation)

Luanas Schwur (Drama)

Sorry, Genosse (Dokumentation)

Stop-Zemila (Drama)

The Story of Looking (Dokumentation)

Utama. Ein Leben in Würde (Drama)

War Sailor (Drama)

Diese Filme kommen 2023 ins Kino

Bestätige Veröffentlichungstermine von ausgewählten Kino-Highlights in Deutschland. Änderungen vorbehalten.

„Babylon“ (19.01.2023) – mit: Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, Olivia Wilde. Regie: Damien Chazelle

„Caveman“ (26.01.2023) – mit: Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke Möhring, Jürgen Vogel. Regie: Laura Lackmann

„Ein Mann namens Otto“ (02.02.2023) – mit: Tom Hanks, John Higgins, Tony Bingham. Regie: Marc Forster

„Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ (15.02.2023) – mit: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer. Regie: Peyton Reed

„Knock at the Cabin“ (16.02.2023) – mit: Dave Bautista, Rupert Grint, Jonathan Groff. Regie: M. Night Shyamalan

„Empire of Light“ (02.03.2023) – mit: Olivia Coleman. Regie: Sam Mendes

„Die Fabelmans“ (09.03.2023) – mit: Michelle Williams, Gabriel LaBelle, Paul Dano. Regie: Steven Spielberg.

„John Wick: Kapitel 4“ (24.03.2023) – mit: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Ian McShane. Regie: Chad Stahelski

„Manta Manta – Zwoter Teil“ (30.03.2023) – mit: Til Schweiger, Moritz Bleibtreu, Tina Ruland. Regie: Til Schweiger

„Guardians of the Galaxy Vol. 3“ (27.04.2023) – mit: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Sylvester Stallone. Regie: James Gunn

„The Whale“ (27.04.2023) – mit: Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins. Regie: Darren Aronofsky

„Book Club: Das nächste Kapitel“ (11.05.2023) – mit: Jane Fonda, Diane Keaton. Regie: Bill Holderman

„Fast X“ (18.05.2023) – mit: Vin Diesel, Jason Momoa, Charlize Theron. Regie: Louis Leterrier

„Arielle, die Meerjungfrau“ (25.05.2023) – mit: Halle Berry, Javier Bardem. Regie: Rob Marshall

„Spider-Man: A New Universe 2 – Across the Spider-Verse“ (01.06.2023) – mit: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Issa Rae. Regie: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

„Transformers 7: Aufstieg der Bestien“ (08.06.2023) – mit: Michelle Yeoh, Pete Davidson, Peter Dinklage. Regie: Steven Caple Jr.

„Asteroid City“ (15.06.2023) – mit: Tilda Swinton, Adrien Brody, Tom Hanks. Regie: Wes Anderson

„The Flash“ (15.06.2023) – mit: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Michael Shannon. Regie: Andy Muschietti

„Indiana Jones und der Ruf des Schicksals“ (29.06.2023) – mit: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann, Antonio Banderas. Regie: James Mangold

„Mission Impossible 7 – Dead Reckoning Teil 1“ (13.07.2023) – mit: Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson. Regie: Christopher McQuarrie

„Barbie“ (20.07.2023) – mit: Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell. Regie: Greta Gerwig

„Captain Marvel 2: The Marvels“ (20.07.2023) – mit: Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson. Regie: Nia DaCosta

„Oppenheimer“ (20.07.2023) – mit: Cillian Murphy, Robert Downey Jr. Regie: Christopher Nolan

Neu im Kino: Wieso kommen Kinofilme meist am Donnerstag raus?

In Deutschland gilt Donnerstag als Kinostarttag – bis vor knapp 20 Jahren war das anders. Da liefen die Filme am Freitag an. Die deutschen Filmverleiher wollten mit der Vorverlegung schon mal die Werbetrommel rühren. In Zeiten des Internets und der sozialen Medien entscheidet das erste Wochenende immer öfter über Erfolg oder Misserfolg und damit über das weitere Schicksal eines Kinofilms.

Wie lange bleiben Kinofilme im Kino?

Wie lang oder kurz ein Kinofilm im Kino bleibt, hängt nämlich maßgeblich vom Einspielergebnis ab. Sind die Säle lange ausverkauft, bleibt der Film logischerweise auch lange im Kino. Oft präsentieren Kinobetreiber die Filme in großen Sälen und ziehen dann im Laufe der Wochen in kleinere um – sobald das Interesse abnimmt. Und natürlich rücken wöchentlich neue Filme nach, die auch gespielt werden sollen. Die Zahl der Leinwände ist begrenzt.

Mitspracherecht haben die Filmverleiher, die den Kinobetreibern die Filme vermieten. Mitunter stellen sie Bedingungen, nach denen ein Film für eine Mindestdauer gezeigt werden muss. Die Konflikte zwischen Verleihern und Kinobetreibern nehmen auf dem hart umkämpften Kinomarkt zu.

Warum sind Kinofilme im TV kürzer?

Manchem Filmfan ist es vielleicht schon aufgefallen: Kinofilme sind auf dem heimischen Fernseher fast immer etwas kürzer als im Kino. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es sich um eine geschnittene Version handelt. Entscheidend ist der Übertragungsstandard, der sich zwischen Kino und deutschem Fernsehen unterscheidet.

Auf der Leinwand werden nur 24 Bilder pro Sekunde gezeigt, im TV sind es dagegen 25 Bilder.

