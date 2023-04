Was machen die russischen ESC-Kandidaten heute?

Wenn die Windmaschinen wieder angeschmissen und die LED-Lämpchen für die Videoleinwände poliert werden, dann trifft sich ganz Europa am 13. Mai zum fröhlichen Sängerwettbewerb, dem Eurovision Song Contest (ESC). Ein Land aber wird fehlen: Russland. Vom letzten Wettbewerb 2022 wurde das Land wegen des Angriffskrieges in der Ukraine ausgeschlossen, die russischen Sender verkündeten daraufhin ihren Austritt aus der Europäischen Rundfunkunion.

Doch wie ist es den bisherigen ESC-Kandidatinnen und Kandidaten in Russland ergangen? Seit der Ukraine-Invasion und der Mobilmachung in Russland ist die Musiklandschaft zerrissen. Einige Künstlerinnen und Künstler flohen vor politischer Verfolgung und aufgrund der Angst, eingezogen zu werden. Andere ließen sich von Putins Kriegspropaganda einspannen. In den sozialen Medien beklagen Bands, wie schwierig es ist, neue Mitglieder zu finden, gute Musikerinnen und Musiker sind rar. Großen Erfolg haben diejenigen, die sich hinter Putin stellen. Das zeigt auch das Beispiel des neuen Stars am Sängerhimmel, Shaman.

Der erfolgreichste russische ESC-Teilnehmer vergangener Jahre war Dima Bilan. Er gewann den ESC 2008 mit offenem weißen Hemd und Ziegenbärtchen und der Ballade „Believe“. Bereits 2006 landete er mit „Never Let You Go“ auf Platz 2. Politisch stellte sich Bilan früh hinter Wladimir Putin. Der 41-Jährige gehört selbst der rechtspopulistischen Liberal-Demokratischen Partei Russlands an. 2012 und auch 2016 nach der Annexion der Krim sprach er sich für Putin aus. Der Musiker versprach im Donbass prorussischen Rebellen „kreative Unterstützung“. Er wurde von der Ukraine und von Kanada sanktioniert.

Dima Bilan gewann 2008 mit Ziegenbärtchen und offenem Hemd des ESC in Belgrad. © Quelle: picture-alliance/ dpa

Erst kritischer Post, dann gelöschtes Instagram-Account

Weit über den ESC hinaus war das Mädchen-Duo t.A.T.u. bekannt, bestehend aus den Sängerinnen Jelena Katina und Julija Wolkowa. Die beiden inszenierten sich im Video „All the Things She Said“ als lesbisches Pärchen, brachen bewusst Tabus. Beim ESC 2003 knüpften sie an dieses Image an, sie deuteten einen Kuss an. Mit „Ne wer, ne boisja“ landeten sie auf Platz 3. Bis zu ihrer ersten Auflösung 2011 wurde das Duo von den rechten Kreisen Russlands wie der Orthodoxen Kirche oder der Regierungspartei Einiges Russland deutlich kritisiert.

Die Sängerinnen von t.A.T.u, Lena Katina (l) and Yulia Yokova (r) warten nervös auf die Ergebnisse beim ESC 2003. © Quelle: picture-alliance / dpa

In einem Interview 2014 gab Wolkowa dann einerseits homophobe Aussagen von sich, sagte aber auch, dass sie keine Patriotin sei. Wolkowa trat 2021 selbst für die internen Vorwahlen der Partei Einiges Russland an, um in die Duma einzuziehen, was ihr jedoch nicht gelang. Von Jelena Katina sind keine eindeutigen politischen Aussagen bekannt. Sie bezeichnet sich selbst als religiös, unterstützte mit Statements die Rechte der LGBTQ-Community, seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges sind solche Aussagen allerdings selten geworden. Zu Beginn des Krieges soll sie in einer Instagram-Story eine Friedenstaube gepostet haben. Weiterhin tritt sie im russischen TV auf.

Alsou war 16 Jahre alt, als sie 2000 beim ESC antrat und prompt den zweiten Platz belegte. Musikalisch ist es ruhig um sie geworden. Ihre letzte Albumveröffentlichung stammt von 2020. Nachdem sie den Geschäftsmann Yan Rafaelevich Abramov geheiratet hat, bekam sie drei Kinder. Ihr Mann ist Vorstandsvorsitzender einer Waffenfirma. Bei Instagram inszeniert sie sich gern bei ihren Shoppingtrips. Über konkrete politische Aussagen ihrerseits ist wenig bekannt.

Alsou bei einer ESC-Probe 2000 in Stockholm. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Zweimal landete Sergey Lazarev beim Eurovision Song Contest auf dem dritten Platz, 2016 und 2019. Seine politische Position ist ein Mysterium. In der Vergangenheit war Lazarev als großer Putin-Unterstützer angetreten. Doch nach der Invasion der Ukraine durch Russland teilte er seinen 4,7 Millionen Followern bei Instagram mit: „Setzt euch an den Verhandlungstisch! Lasst die Leute leben! Keiner unterstützt den Krieg! Ich möchte, dass meine Kinder im Frieden leben“ Kurz danach löschte er laut Medienberichten sein Konto und sagte seine geplante Tour ab. Doch plötzlich war das Konto wieder aktiv, nur klaffte jetzt eine zweimonatige Lücke zwischen Februar und April 2022 in dem sonst so aktiven Account.

Sergey Lazarev 2019 in Tel Aviv bei einer Probe hinter seiner Bühnen-Duschkabine, die er zärtlich streichelt. © Quelle: picture alliance/dpa/TASS

In seinem ersten Post nach der Reaktivierung dementierte er einem Bericht, er wolle Russland verlassen - jegliche Erwähnung des Angriffskrieges fehlte. „Dies sind schwierige Zeiten. Der Druck auf unser Land und unsere Leute ist enorm! Unglaubliche Wut und Russophobie. Unsere Aufgabe ist es, nicht zu streiten, nicht zu tadeln, nicht wütend zu werden. Wir müssen heute mehr denn je vereint sein und uns gegenseitig unterstützen“, schrieb er in einem langen Post dazu. Kurz darauf gab er wieder Termine seiner Tour bekannt. Seitdem: Posts von Filmen, TV-Auftritten, Fotos in Badehosen und von den in Frieden lebenden Kindern.

Anti-Kriegs-Songs aus Russland

Die russische Sängerin Alla Pugatschowa - eine Aufnahme von 2008. © Quelle: picture-alliance/ dpa

Doch gibt es auch Künstlerinnen und Künstler, die lautstark ihre Kritik an Putins Angriffskrieg geäußert haben. Die russische Kultsängerin Alla Pugatschowa, die 1997 beim ESC auftrat, etwa bat in einem Statement das russische Justizministerium, sie ebenfalls auf die Liste „ausländischer Agenten“ zu setzen. Ihr Mann Maxim Galkin wurde im September 2022 als ein solcher bezeichnet, nachdem er der russischen Regierung vorwarf die Verantwortung für die Gräuel von Butscha abzustreiten. Pugatschowa und Galkin leben heute mit ihren beiden Kindern in Israel.

Manizha entsteigt 2021 einem Kleid. © Quelle: picture alliance / ANP

Manizha trat als Letzte für Russland 2021 an und erreichte den neunten Platz. Sie ist als Kind vor dem Bürgerkrieg in Tadschikistan geflohen - und sprach sich nach Kriegsbeginn bei Instagram für Frieden aus. „Ich will nichts als Frieden. Kinder, Frauen und Soldaten sterben drüben wie hier“, schrieb sie. Und in US-Medien sagte sie: „Wenn man solche Tragödien selbst erlebt hat, ist deine Position klar: Niemand soll so eine Situation je wieder erleben.“ Kurz nach Beginn der Invasion veröffentlichte sie ein Lied namens „Soldier“, im Refrain wird immer wieder „Stop our war“ wiederholt. In den vergangen Tagen hat sie das Lied und Musikvideo „Standing Between Two Walls“ veröffentlicht, in dem sie und die anderen Protagonisten ihre Münder selbst mit Stofftaschentücher stopfen. „Auch wenn meine Regierung mich canceln möchte, ist es in Ordnung. Wenn die ganze Welt mich canceln will, ist das in Ordnung. Ich werde immer noch für Frieden kämpfen“, rappt sie in dem Song. Konzerte wurden abgesagt, sie wurde nach einer staatlichen Kampagne aus Festivals ausgeladen. Sie lebt weiterhin in Russland und ist als Botschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks aktiv. Derzeit tourt sie im Ausland mit ihrer „Uncancelled Tour“.

Ilya Prusikin und Sonya Tayurskaya der Band Little Big bei einem Konzert in Warschau im November 2022. © Quelle: picture alliance / NurPhoto

Little Big hätte eigentlich beim ESC 2022 antreten sollen - doch Russland wurde aufgrund des Angriffskrieges ausgeschlossen. Ilya Prusikin und Sonya Tayurskaya, zwei der vier Mitglieder, wanderten im März 2022 in die USA aus und veröffentlichten das Lied „Generation Cancellation“, ein Anti-Krieg-Manifesto. In dem Video spielen Politiker mit Soldaten Schach, sie schenken Kindern Kriegsraketen und lösen per Zigarre Bombardierungen aus. Ilja Prussikin wurde vom russischen Staat auf die Liste „ausländischer Agenten“ gesetzt.