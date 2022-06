Tom Keune ist mal wieder in Strande. Zweimal im Jahr kommt er hierher an die Kieler Förde. An seinen „Kraftort“. Zum mentalen Auftanken. Denn die beruflichen Wurzeln des 46-jährigen Schauspielstars, der in der ARD-Serie „All You Need“ den schwulen Rugby-Trainer Andreas spielt, liegen in Kiel.