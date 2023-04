﻿Werftpark-Theater: „Flade“ thematisiert jugendlichen Widerstand in der DDR

Kostenfrei bis 17:19 Uhr lesen

Frauenfußball

Der Gewinn des Landespokals und der erneute Einzug in den DFB-Pokal lag für die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg griffbereit auf dem Silbertablett. Doch Holstein Kiel riss die Elf von Trainer Christian Jürss aus allen Träumen. In Osnabrück will der SVHU Frust abbauen.