﻿Der Retter der „Verbrannten Dichter“

Hamburg. Sie hatte ihre Bedingungen, da war Irmgard Keun streng, und die hatten es in sich. Die erste Bedingung: Gespräche nicht bei ihr, sondern in einer Kneipe.

Machbar, fand Jürgen Serke.

Die zweite: trinken, was sie trank. Escorial, ein heftiger spanischer Likör, über 50 Prozent.

Schon deutlich schwieriger, fand Serke. „Da wäre ich nach einer Stunde unfähig gewesen, noch etwas zu sagen.“

Serke konnte sie dann runterhandeln, auf Sekt. „Fürst Metternich“ nannte Keun ihn, wenn sie ihn später in Hamburg anrief, halb spöttisch. Es war der Beginn einer besonderen Verbindung. Und eines Glücksfalls für die deutsche Literatur.

Die beiden Menschen, die da 1977 in der Kölner Südstadt eine Woche lang beisammensaßen, hatten zunächst nicht viel gemein. Da war zunächst sie, Irmgard Keun, damals 72 Jahre alt. Erfolgsschriftstellerin der Weimarer Republik, gefördert von Alfred Döblin und Kurt Tucholsky, gefeiert von einem großen Publikum – und jetzt von der Masse vergessen, verarmt und alkoholkrank.

Und dann er, Jürgen Serke, Ende 30, Reporter beim Hamburger Magazin „Stern“, ein Jahr lang unterwegs in besonderer Mission: die „Verbrannten Dichter“, wenn möglich, zu finden, zu sprechen und wieder ins Licht zu rücken.

Auf dem Weg zur Kneipe: Die Schriftstellerin Irmgard Keun und Autor Jürgen Serke in Köln. © Quelle: Wilfried Bauer/Stiftung F.C.Gundlach

Die Bücherverbrennung auf dem Berliner Opernplatz am 10. Mai 1933, vor 90 Jahren, war der Höhepunkt des Versuchs der Nazis, die literarischen Stimmen von Andersdenkenden zum Verstummen zu bringen – und das bedeutete im Grunde: Fast die gesamte gegenwärtige literarische Elite aus Deutschland zu bannen. Schon in den Wochen zuvor hatte es einzelne Bücherverbrennungen gegeben, über das Reich verteilt.

Keine jedoch war so symbolträchtig, aufgeladen und folgenreich wie die am Abend des 10. Mai. Mit pathetischen Sprüchen („übergebe ich der Flamme die Werke von …“), verbrämt als Aktion „wider den undeutschen Geist“, werfen Nazi-Studenten Tausende Bücher ins Feuer.

Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz, dem heutigen Bebelplatz. © Quelle: --/dpa

Darunter sind die Werke von Schriftstellern und Autoren, die nun aus Deutschland verbannt sind – die aus den Köpfen der Deutschen dennoch nicht verschwinden. Heinrich Heine, Bert Brecht, Kurt Tucholsky, Sigmund Freud, Thomas Mann, sie alle sind nach 1945 wieder präsent, werden gelesen und besprochen.

Und dann sind da andere, die die Bücherverbrennung wie aus dem literarischen Gedächtnis zu tilgen scheint. Die aus den Bibliotheken verschwinden – und nach 1945 längst nicht zurückkommen. Die verschollen bleiben. Irmgard Keun zum Beispiel, Else Lasker-Schüler, Ernst Toller, Walter Mehring oder Claire Goll. Die Bücherverbrennung wirkte weiter, auf stille, kaum merkbare Art, weit über die Nazi-Zeit hinaus.

Aus dem Vergessen geholt

Es dauert bis zum Jahr 1976, bis eine Serie im „Stern“, damals mit einer Auflage von machtvollen zwei Millionen Exemplaren pro Woche, all diese Autorinnen und Autoren wieder ins Bewusstsein hebt. Es ist Jürgen Serke, damals eigentlich Gerichtsreporter des Magazins, der nach den noch Lebenden sucht, zu ihnen fährt – oder diejenigen befragt, die die Verstorbenen noch kannten. Das Buch, das aus der Serie entsteht, „Die verbrannten Dichter“, holt sie aus dem Vergessen und legt ihre Werke gleichsam wieder auf die Schreib- und Nachttische der Jüngeren, die sie nun für sich entdecken.

Es ist ein ironischer Zug der Geschichte, dass dieses Buch seinerseits nun zu verschwinden drohte, seit 2008 hatte es keinen Verlag, gab es keine Neuauflagen mehr. Jetzt, zum 90. Jahrestag der Bücherverbrennung, erscheint es im Göttinger Wallstein-Verlag neu, prächtiger gestaltet denn je, wie eine Art nachträglicher Brandschutzdecke.

Jürgen Serke ist heute 85 Jahre alt, mit seiner Frau Minou und der bei Besuch sehr freundlich-lauten Schnauzerhündin Chiara lebt er in einem Haus am Rande Hamburgs, inmitten von Tausenden Büchern, die Regale sind prall gefüllt und reichen bis zur Decke. Ein Tag Ende April, auf dem Esstisch liegt einzeln schon die Neuausgabe der „Verbrannten Dichter“.

In seinem Haus in Hamburg: Der 85-jährige Jürgen Serke. © Quelle: Karel Cudlín

Damals, sagt Serke, beim ersten Erscheinen, hätten sich „idiotische Germanisten“ über den Titel beklagt, die Dichter seien schließlich nicht verbrannt, sondern die Bücher. Aber es gehört wohl zu den Stärken des Reporters, dass er sich um solche Einwände nicht scherte. Und dass er überhaupt nichts gab auf das Dogma der Germanistik, die Werk und Autor gerne aufs Strengste trennt und sich vom wahren Leben gerne fernhält. Serke dagegen erzählt von den realen Personen hinter den Büchern, von ihren Erfahrungen genauso wie von ihren Werken – und davon, wie beides zusammenhängt. Das mag im Literaturwissenschaftsseminar verpönt sein, in die „Stern“-Redaktion kommt die Post der begeisterten Leserinnen und Leser wäschekorbweise.

Mag sein, dass der Titel im formalen Sinne nicht korrekt war, sagt Serke heute, in seinem lederbezogenen Sessel inmitten seiner Bücher. „Aber er war zweifellos gut.“

Als die Nazis an die Macht kommen, ist Irmgard Keun in ihren Zwanzigern und eine der erfolgreichste Schriftstellerinnen ihrer Zeit. Über ihre Debütroman „Gilgi, eine von uns“ hatte Kurt Tucholsky geschrieben: „Eine schreibende Frau mit Humor, sieh mal an! Hurra! Hier ist ein Talent.“ In dem Buch lässt Keun ihre Hauptfigur sagen: „Ich habe mich schon auf der Schule geschämt, wenn ‚Deutschland, Deutschland über alles‘ gesungen wurde – so ein widerwärtiges Lied – so fett zu sprechen, so fett zu denken, den ganzen Mund voll Lebertran. Die mit ihrer aufdringlichen Vaterlandsliebe (…) – Statt ganz demütig und dankbar zu sein, wenn‘s ihnen nun gegeben ist, was zu lieben – sind sie stolz darauf wie auf einen persönlichen Verdienst (…) So‘n furchtbarer Quatsch. Ich hab‘ damit nichts zu tun.“

Eine Falschmeldung rettet ihr das Leben

Die Nazis umwerben die Autorin anfangs, wollen, dass sie in die Reichsschrifttumskammer eintritt. Doch Keun widersetzt sich. Ihre Bücher werden verboten, sie selbst wird von der Gestapo festgenommen, verhört, gefoltert, kommt wieder frei. 1935 flieht sie nach Belgien, dann nach Amsterdam, wo sie 1940 den Einmarsch der deutschen Truppen erlebt. Ernüchtert kehrt sie nach Deutschland zurück. Dass ihr das überhaupt gelingt, verdankt sie auch einer Falschmeldung, die 1940 um die Welt ging: Sie habe sich im französischen Internierungslager Les Milles das Leben genommen. Ein Irrtum – sie war nie in Les Milles gewesen. Aber immerhin sucht nun niemand mehr nach ihr. Bis Kriegsende kann sie mit falschem Pass unerkannt in Köln leben.

Als Jürgen Serke sie 1977 dort besucht, lebt sie einsam in einem Zimmer unter dem Dach, von einer kleinen Rente. Sie hat keinen Verleger mehr, ihre Romane sind nicht mehr erhältlich, „eine Dichterin ohne Publikum“ nennt Serke sie. Sie trinkt viel, zu viel, und verliert doch, so erlebt er sie, nie die Beherrschung. Die Einsamkeit zehrt an ihr, doch zugleich versagt sie sich zumindest nach außen jedes Selbstmitleid, wahrt die Fassade. „Gejammere werden Sie von mir nicht hören!“, versichert sie Serke.

Die meisten resignierten

In welcher Stimmung die Autoren waren, die er traf? „Bei den meisten“, sagt Serke, „war da viel Resignation.“ Genugtuung darüber, dass jetzt endlich jemand kam, der ihnen zuhörte. Aber mehr noch Enttäuschung darüber, dass so lange niemand gekommen war.

Dass dieses Buch überhaupt entstand, verdankt sich einem historischen Zufall, dem aus heutiger Sicht fast unheimlichen Erfolg einer Illustrierten und dem Gespür der Chefredakteurslegende Henri Nannen. Serke war Korrespondent der Nachrichtenagentur UPI in der Tschechoslowakei, als er 1967 über den Schriftstellerkongress in Prag berichtete – und zum Beispiel Milan Kundera, Pavel Kohout und Vaclav Havel begegnete, Autoren in Bedrängnis.

Nehmen Sie sich einen Fotografen und kommen Sie in einem Jahr wieder. Henri Nannen, Chefredakteur des "Stern", zu Jürgen Serke

In dem Reporter wuchs ein Entschluss: Irgendwann zu schauen, was aus den eigenen, den deutschen gebannten Dichterinnen und Dichtern geworden ist. Und als er viel später in einer der wein- und whiskyseligen monatlichen Themenrunden im Chefredakteurzimmer des „Stern“ von seiner Idee erzählte, über die „verbrannten Autoren“ zu schreiben, da winkte Henri Nannen nicht etwa ab, sondern sagte im Gegenteil: „Daraus machen wir eine Serie. Nehmen Sie sich einen Fotografen und kommen Sie in einem Jahr wieder.“

Es waren, auch journalistisch, andere Zeiten. Der „Stern“, heute bei gut 300.000 Exemplaren, verkaufte damals fast zwei Millionen Hefte in der Woche. Es waren die Glanzzeiten einer Illustrierten.

Die Serie prägte Lesevorlieben – und prägte eine Generation von Verlegern. Jede neue „Stern“-Ausgaben habe er damals geradezu euphorisch erwartet, erinnert sich Thedel von Wallmoden, Gründer des Wallstein-Verlags. Nach der Lektüre „bog ich die Drahtklammern der Hefte auf und entnahm die Bogen mit Serkes Artikeln“. Er konnte nicht wissen, dass später ein Buch daraus werden würde. „Ich wollte sie zusammenhalten, um sie später wieder lesen zu können, weil mir diese Verbindung von Literatur und Biografie so noch nie begegnet war.“

Neugier und Trotz

Und sie weckten nicht nur bei von Wallmoden neben Neugier auf die Vergessenen auch so etwas wie Trotz: „Ich wollte widersprechen“, schreibt der Göttinger Verleger in seinem Vorwort zur neuen Ausgabe der „Verbrannten Dichter“. „Weder sollten die Nazis noch das allgemeine Vergessen das letzte Wort in der Frage haben, was ich und was andere lesen wollten oder konnten.“

Als Jürgen Serke und Fotograf Wilfried Bauer den Lyriker, Reiseschriftsteller und Romanautor Armin T. Wegner in Rom besuchen, scheint dieser Besucher wie sie geradezu herbeigesehnt zu haben. „Ich war der einsamste Mensch“, sagt er am Morgen des zweiten Tages zu ihnen. „Ich habe noch so viel zu sagen. Bleibt doch. Warum seid ihr denn nicht früher gekommen?“

Wegner, geboren 1886, erzielte in den Zwanzigerjahren verlässlich höchste Auflagen. Er war geachtet bei anderen Autoren, Thomas Mann schlug ihn für den Ehrenpreis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung vor. Er war Pazifist und Kommunist, nur dass er sich auf keine Parteilinie verpflichten ließ, ein politischer Einzelgänger und Romantiker.

Warum seid ihr denn nicht früher gekommen? Armin T. Wegner, Schriftsteller, zu Jürgen Serke und Wilfried Bauer

1919 zum Beispiel gründete er den „Bund der Kriegsdienstgegner“. Im Frühjahr 1933 schreibt er an Adolf Hitler – und informiert ihn über ein paar Dinge, die er für empörend hält. „Herr Reichskanzler“, beginnt dieser Brief, in dem er Hitler auf jüdische Beiträge zu Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft hinweist, die sich mit dem Boykott der jüdischen Geschäfte und Drohungen gegen die Juden nicht vertrügen. „Wenn Deutschland groß in der Welt wurde, so haben auch die Juden daran mitgewirkt“, erinnert er Hitler. „Schützen Sie Deutschland, indem Sie die Juden schützen“, schließt sein Brief, „wahren Sie die Würde des deutschen Volkes!“

Was Wegner erwartete, tritt ein: Er wird verhaftet, insgesamt 14 Monate durchleidet er im Gestapo-Gefängnis und dann im KZ Oranienburg. Er wird gefoltert, blutig geschlagen, bedroht und verhöhnt. „Nun wirst du nicht mehr gegen uns schreiben“, prophezeien sie ihm. Er selbst geht nach seiner Freilassung zunächst nach London, später nach Italien, überlebt dort.

Seine Bücher aber waren 1933 verbrannt worden – und sind auch nach dem Krieg nicht in größerer Zahl nach Deutschland zurückgekehrt. In Israel wird er, dessen erste und zweite Ehefrau beide Jüdinnen waren, später als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt. In seiner Heimat aber hält man ihn beim ersten Nachkriegsschriftsteller-Kongress 1947 in Berlin schlicht für bereits tot, so führt es Serke in seinem Buch auf.

Wegner kehrt nach dem Krieg für kurze Zeit nach Deutschland zurück, später lebt er mit seiner zweiten Frau Irene Kowaliska in Rom. Den Schrecken von Haft und Folter entkommt er aber auch hier nicht. Wegner zieht sich immer zum Schreiben in sein Zimmer zurück, so erinnert sich Kowaliska im Gespräch mit Serke. Einmal jedoch entdeckt sie, was er da eigentlich tat – als er vergisst, wie sonst stets, sein Blatt abzudecken. Sie habe sich furchtbar erschrocken, sagt sie, denn da stand: nichts. „Er saß den ganzen Tag vor leeren Blättern.“ Nachts schrie er, wenn er wieder von seinen Folterern träumte, dass man es bis auf die Straße hörte.

Mitten im Reden verstummt

Es ist eine dieser Begegnungen, an die sich Serke noch heute besonders gut erinnert. Wegen dieses Moments nach stundenlangem Gespräch, in dem die Stimme des 90-Jährigen immer leiser wird. Am Ende bewegt er nur noch den Mund. Ohne dass noch etwas zu hören ist. „Er hat gar nicht gemerkt, dass er nur noch die Lippen bewegt.“ Wegner verstummt mitten im Reden. So groß ist sein Bedürfnis, all die ungehörten, nie gesagten Dinge endlich auszusprechen, dass es über seine Kräfte hinausgeht.

Serke weiß, wie es sich anfühlt, zu einer Minderheit zu gehören – und wahrscheinlich hat es seine Fähigkeit gestärkt, sich in andere Minderheiten einzufühlen, wenn ihnen ihre Rechte versagt blieben. Der Journalist ist in Landsberg geboren, kam nach dem Krieg zunächst nach Dannenberg, ins Wendland, doch bald schon zieht die Familie weiter in die Eifel, weil sein Vater dort den Posten des Sparkassendirektors angeboten bekommt. Da waren sie dann die einzigen Protestanten unter lauter Katholiken. Was in den Fünfzigerjahren in der westdeutschen Provinz schon eine relevante Kategorie war.

„Sie haben zwei Fehler“, wurde seinem Vater dort gesagt. „Sie sind evangelisch und nicht in der CDU.“ Wobei er an dem einen nichts ändern konnte und an dem anderen nichts ändern wollte.

Kündigung nach den Hitler-Tagebüchern

Jürgen Serke wiederum hielt ein Referat in der Schule, in Gemeinschaftskunde. Thema: Der Hirtenbrief über „Mischehen“, wobei hier die Ehen zwischen Protestanten und Katholiken gemeint waren. Oder mehr noch: Die Bemerkung des Pfarrers, dass man mit Protestanten doch besser nicht verkehren sollte. „Ich fand das ungeheuerlich“, sagt Serke. Das sagte er damals auch. Dafür gab es so viel Ärger, dass er am Ende die Schule verließ. Sein Abitur hat er dann, große Ausnahme, direkt beim Kultusministerium nachholen können.

„Das Minderheitenthema hat mich immer interessiert“, sagt er heute – und es ergänzte sich bei ihm um eine Lust am Widerspruch. Jürgen Serke verließ den „Stern“ 1983, nachdem der sich gerade mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern auf immer blamiert hatte. Er und all die anderen Autoren, die sich in der Geschichte auskannten und den Schwindel vielleicht bemerkt hätten, waren nicht gefragt worden. Er hatte an der Blamage keinen Anteil. Er verdiente, wie alle „Stern“-Autoren, sehr, sehr gut. Aber das war ihm nun egal, auch aus Scham gegenüber seinen Freunden in Israel.

„Irgendwann im Leben kommt man an diesen Punkt, wo man sagen muss, hier ist Schluss, tabula rasa. Ich bleibe bei diesem Laden nicht.“ Den hatte er hier erreicht. Der Verbleib beim „Stern“ war für ihn eine Gewissensfrage. Die hatte er beantwortet. Er ging. Als einziger.

Ein Freund Albert Einsteins

Als Jürgen Serke und Wilfried Bauer 1976 im Hotel Opera in Zürich Walter Mehring treffen, begegnen sie einem Mann ohne Heimat, neben einem schwarzen Koffer, der von sich sagt: „Ich habe gerade die schlimmste Katastrophe meines Lebens erlebt.“ Und das will etwas heißen, am Ende eines solchen Lebens.

Mehring, in Berlin geboren, Jude, war Satiriker, Lyriker, Dramatiker. Ein Freund Albert Einsteins, Alfred Döblins, Carl von Ossietzkys. Kurt Tucholsky schrieb über ihn: „Wenn die neue Zeit einen neuen Dichter hervorgebracht hat: Hier ist er.“

„Man speist die Hungrigen mit fetten Lettern / Das heißt mal Volk, mal Vaterland, mal Gott / Ach Gott, errette uns vor unsern Rettern / Die Welterlöser gründen ein Komplott“, schreibt er pessimistisch schon 1928 – und wird früh zu einem Lieblingsziel der Nazis. „An den Galgen“ lautet 1933 die Überschrift eines Artikels von Propagandaminister Joseph Goebbels über Mehring.

800 Seiten, einfach verloren: Walter Mehring, hier auf einer Aufnahme von 1964. © Quelle: IMAGO/piemags

Der Autor wird am Tag vor dem Reichstagsbrand gewarnt und rettet sich zunächst nach Frankreich und schließlich in die USA. Auch im Exil schreibt und schreibt er, insgesamt 30 Bücher, die jedoch erst Ende der Siebzigerjahre wieder einen Verleger finden.

Als Mehring nach dem Krieg wieder in seine Heimat kommt, interessiert sich niemand mehr für ihn. Dem Osten ist er zu bürgerlich, dem Westen zu links. Als Jürgen Serke ihn 1976 in dem Hotel in Zürich besucht, den Heimatlosen, ist gerade sein letztes großes Manuskript verloren gegangen. 800 Seiten, die Frucht von drei Jahrzehnten Arbeit, verschollen in einem Koffer, den der Gepäckdienst am Flughafen mit einem anderen vertauschte. Es wird Mehring später gelingen, mit Helfern zumindest 300 Seiten zu rekonstruieren. Jetzt aber sitzt der Autor da, im Anzug, im Hotelzimmer 505, mit dem falschen schwarzen Koffer neben sich.

„Sein aufbrausendes Temperament versickert in Resignation“, schreibt Serke über ihn.

Ein Teil der Porträts ist verloren

Auch sein eigenes Buch, Serkes Buch „Die verbrannten Dichter“, ist jetzt ein anderes geworden. Notgedrungen. Weil die Texte zwar dieselben sind wie vor 50 Jahren, ergänzt meist nur um einen Nachsatz, den Zeitpunkt des Todes. Aber die Fotos können nicht dieselben sein.

Der Mann, der Serke damals begleitete, Wilfried Bauer, war einer der besten Reportagefotografen, er hat auch für „Geo“, das „Zeit Magazin“ und „Merian“ gearbeitet. Ein Perfektionist des genauen Blicks, des einfühlsamen Porträts, der es nicht verwand, dass Redaktionen an der Fotografie als Erstes sparten, dass er übergangen wurde, dass digitaler Dilettantismus die analoge Akribie ersetzte. 2005, 61-jährig, zündete Bauer sein Archiv an und stürzte sich vom Balkon. Ein Teil der Porträts ging für immer verloren – und musste für die aufwendige Neuausgabe ersetzt werden.

Serke aber sitzt schon an seinem nächsten Buch. Nach Werken über die „Verbannten Dichter“, kommunistische Autoren im Exil im Westen, und „Böhmische Dörfer“, soll es nun um Autoren gehen, die schon vor 1945 über den Holocaust schrieben. Wieder geht es also darum, die Vergessenen wieder ins Licht zu rücken, sein Lebensthema. Es ist eine aufwendige Arbeit, 30 bis 40 Autoren hat er auf der Liste, Ende: nicht absehbar.

„Solange ich lebe, werde ich daran arbeiten“, sagt Jürgen Serke in seinem Sessel in Hamburg. Es ist, so klingt es, für ihn auch eine Lebensversicherung. „Also, wenn ich aufhöre“, fügt er hinzu, „dann sterbe ich.“