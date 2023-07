Wie aus einer anderen Galaxie – Penélope Cruz im Drama „L‘Immensita - Meine fantastische Mutter“

Ein schönes Gesicht mit langen schwarzen Wimpern, darunter traurige Augen. Wie gemalt. Es ist das Gesicht von Penélope Cruz, über das die Kamera fährt und die Einzelteile zu einem Ganzen für die Figur der Clara Borghetti zusammensetzt. Die sitzt vor dem Spiegel und ihre Tochter Adri (Luana Giuliana) fragt, ob sie ausgeht oder geweint hat, denn dann schminke sie sich immer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Carla tanzt mit ihren Kindern zu Schlagern

Clara verneint und tanzt alsdann ausgelassen zu Klängen italienischer Schlager mit ihren drei Kindern – das sind neben der zwölfjährigen Adri deren jüngerer Bruder und die kleine Schwester. Ein Moment der Befreiung, als wolle sie alle Sorgen abschütteln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Spanierin bleibt in der italienischen Großfamilie eine „Auswärtige“, in der Ehe mit dem notorischen Fremdgeher Felice (Vincenzo Amato) kriselt es, der Umzug in einen modernen Wohnkomplex in Rom mit Blick auf den fernen Petersdom löst die Konflikte nicht. Clara will die beste Mutter sein, lebt für ihre Kinder, will ihnen Normalität und Geborgenheit sichern.

Ein Mädchen fühlt sich im falschen Körper

Bei Adri ist das schwierig, das Mädchen fühlt sich im falschen Körper, möchte ein Junge sein und nennt sich Andrea, rettet sich in Fantasiewelten, inspiriert von den schwarz-weißen TV-Shows der Siebzigerjahre. Wenn der autoritäre Vater zu Hause ist, herrscht schlechte Stimmung, gelten strenge Regeln, kriegen die Sprösslinge die Auseinandersetzungen zwischen den Eltern mit. Als der Hausherr noch die Sekretärin schwängert, ist das Zusammenleben zerrüttet.

Crialese hat den Film an seine eigene Kindheit gelehnt

Emanuele Crialese wirft in seinem persönlichsten und an seine eigene Kindheit angelehnten Film die Frage nach Geschlechteridentität auf wie schon kürzlich Hüseyin Tabaks „Oskars Kleid“ mit Florian David Fitz oder Estibaliz Urresola Solagurens „20 000 Arten von Bienen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Mittelpunkt des Melodrams steht die intensive Mutter-Tochter-Beziehung, die man noch hätte ausbauen können. Clara ist die einzige, die versucht, Adri zu verstehen. Sie realisiert die Seelenverwandtschaft mit der adoleszenten Tochter – wie sie eine Fremde im eigenen Leben.

Die Jugendliche hofft auf ein Wunder und irritiert mit der Feststellung „Papa und du, ihr habt mich nicht richtig gemacht. Ich komme aus einer ganz anderen Galaxie.“ Wohl fühlt sie sich nur mit einem Nachbarmädchen aus der nahen Werkarbeitersiedlung – für den Vater „Zigeuner“ – das sie für einen echten Jungen hält. Die kleine Rebellion endet im Futtern von geklauten Hostien, in dem Glauben, dies könne der Wandlung zum Jungen nützen.

Der Regisseur erzählt von Gewalt, Sexismus und dem Einfluss der Kirche

Crialese packt sehr viele ernste Nebenstränge wie familiäre Gewalt, alltäglichen Sexismus oder den Einfluss der katholischen Kirche in die dramatische Geschichte. Aber es finden sich auch witzige Ideen. So öffnet sich im Innern der Kirche plötzlich eine laute Musicalbühne, gerät die dominierende Religion in den Hintergrund. Und da sind immer wieder die im Fernsehen Popsongs schmetternden Stars Adriano Celentano und Raffaella Carrà in ihren Glitzerkostümen oder Patty Pravo mit ihrer schmachtenden Stimme bei „Grazie amore mio“.

Schlager als „Sehnsuchtsort“ und Zeichen unbekümmerten Lebens. Als Katastrophe entpuppt sich der Urlaub, in dem der Gatte bei der Bootsfahrt ungeniert mit drallen Damen flirtet, Carla aber keinen Seitenblick auf andere Männer zugesteht.

Es herrscht Stillstand in den Gefühlen

Im luxuriösen Landsitz geht alles seinen Gang, servieren Dienstmädchen mit weißer Schürze den Herrschaften, sind gesellschaftliches Oben und Unten unzweifelhaft getrennt. Schwiegermutter, Tanten, Onkel und Cousinen akzeptieren weder Carlas mickrige Ausbrüche wie harmloses Herumgespritze mit dem Wasserschlauch noch ihre sanften Erziehungsmethoden. Man ist sich einig: Eine Ohrfeige als Bestrafung kann nicht schaden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Menschen treiben in „L‘immensità“ (dt. die Unermesslichkeit) in ihren Zwängen dahin, es herrscht Stillstand in den Gefühlen, innere Emigration. Es sind die starken Einzelmomente zwischen Cruz und Giuliana, die das Ganze tragen. Farblich ist das Zeitkolorit gelungen, aber die Außenwelt mit ihren gesellschaftspolitischen Umbrüchen der Siebzigerjahre bleibt außen vor, wie auch der Wandel der traditionellen Frauenrolle, der Sichtweise auf weibliche Sexualität.

Die individuelle Tragik Claras ist in einem fort zu spüren, findet aber kein Ventil, es bleibt bei kleinen Fluchten und einem Nervenzusammenbruch. Doch kaum kommt sie nach längerem Aufenthalt aus dem Sanatorium wieder nach Hause, scheint alles in bester Ordnung. Sie ist wieder gesund, so verkündet der Patriarch stolz seinen Kindern, die hocherfreut Konfetti auf die Mama werfen.

Als Vorabbelohnung für das von nun an erwartete reibungslose Funktionieren wartet ein schickes, neues rotes Sofa auf sie. Und die Welt der Imagination, in der sie am Ende mit Andrea als jungem Mann einen tollen Tanzauftritt hinlegt. La vita è bella. Wenigstens in ihrer Vorstellungskraft ist das Leben schön.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„L‘immensità – Meine fantastische Mutter“, Regie: Emanuele Crialese mit Penélope Cruz, Vincenzo Amato und Luana Giuliani, 98 Minuten, FSK 12