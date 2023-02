﻿Wie das Stück „Bomb“ in Lübeck Kunst und Krieg in Frage stellt

Am Theater Kiel feierte gerade ihr Stück „Gott wartet an der Haltestelle“ Premiere. Jetzt legt das Theater Lübeck nach und zeigt ein anderes Stück der israelischen Dramatikerin Maya Arad Yasur. „Bomb“ erzählt von Kunst und Krieg und erweist sich in der Inszenierung von Sapir Heller als schlaues, dabei schwer durchschaubares Vexierspiel.

