﻿Wie die in Kiel geborene Jazz-Musikerin Lisa Stick zur Posaune kam

Sie spielt in der NDR Bigband und im Jazzkombinat Hamburg. Dazu hat die in Kiel geborene Posaunistin Lisa Stick noch drei eigene Formationen: Flickstick, ihr Quintett und das Lisa Stick 7tett, mit dem sie Sonnabend kommender Woche im Kulturforum Kiel gastiert – und zu dem vier Streicher zählen.

Kiel/Hamburg. Musik war irgendwie immer da im Elternhaus von Lisa Stick. Es gibt ein Klavier, ihre Mutter singt in Chören, ihre drei Brüder machen bereits Musik – und Lisa lernt Klavier. Doch als Zwölfjährige steigt sie um auf Posaune, an der hat sie in der Blechbläser AG in ihrer Altenholzer Schule geschnuppert. In einer Woche spielt die in Kiel geborene, preisgekrönte Jazz-Musikerin, die in Hamburg lebt, mit ihrem Lisa Stick 7tett im Kulturforum.