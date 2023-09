﻿Musik ohnegleichen – Sechs Gründe, warum Wilco die beste Band der Welt sind

Geht es um den Titel „beste Band der Welt“, hat selbst der „Rolling Stone“ im Lauf der Jahrzehnte immer wieder die 1994 gegründeten Wilco aus Chicago dazu ausgerufen. Darin ist sich das altehrwürdige Rock‘n‘Roll- und Pop-Magazin einig etwa mit den Online-Musikexperten der Kulturwebsite „Sounds & Books“ und von „Mojo“ oder mit dem „Berliner Tagesspiegel“. Überraschend viele Musikkritiker können sich auf das Sextett einigen, wenn der Superlativ vergeben werden soll. Das „Uncut Magazine“ schaltet eine Stufe herunter und sprach 2022 immerhin von „America‘s greatest Band“. Aber egal ob man nach einem Wilco-Gig aus der Usher Hall in Edinburgh oder vor dem Berliner Tempodrom ins Gespräch mit anderen Konzertbesuchern kommt – ein Satz wie „sie sind halt die besten“ fällt mit Sicherheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag (29. September) veröffentlichen Wilco ihr 13. Studioalbum. „Cousin“ heißt es und versammelt zehn neue Songs aus den Werkstätten von Songwriter, Sänger und Gitarrist Jeff Tweedy und seinen Leuten. Damit ziehen Wilco mengenmäßig mit den Beatles gleich, den gern als „beste Band aller Zeiten“ bezeichneten Liverpoolern - wenn man deren später zum Album aufgeblasene EP „Magical Mystery Tour“ (1967) und ihren Soundtrack zum Trickfilm „Yellow Submarine“ (1969) mitrechnet. Freilich hatten Wilco dafür ungleich mehr Zeit. Vor 29 Jahren gingen sie aus der Alternative-Country-Band Uncle Tupelo hervor und sind nun in ihrer „Dadband“-Phase angelangt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo aber Bands dieses Alters meist nur noch sporadisch und pflichtschuldigst okaye Alben veröffentlichen, einem poppigeren Sound als früher frönen oder sich längst nur noch selbst kopieren, bringen Wilco in überschaubaren Abständen Platten zur Welt, die hörbar von einer nach wie vor tiefen Neugier und Leidenschaft für die Musik geprägt sind. Erst im Vorjahr erschien das melodieselige Doppelalbum „Cruel Country“, geprägt von Folk- und Countryklängen, das von der „New York Times“ zu ihrem „unauffälligen opus magnum“ ausgerufen wurde. Ungewöhnlich - nach 30 Jahren im Biz liefern Bands nur selten noch „opera magna“ ab. Das „beste Band“-Ding verkniff der Kritiker der renommierten US-Tageszeitung sich zwar trotz all seiner Euphorie. Hier aber sind nun sechs Gründe, weshalb er sich dafür nicht hätte schämen müssen.

1. Auch das 13. Album ist großartig

„Cousin“, die neue Platte, ist ein Fest des Vielen, ein schillernder Vetter der zwölf vorherigen Wilco-Alben, musikalisch sowohl verwandt mit den klassischeren, traditionelleren Wilco-Werken, als auch mit ihren gefeierten Expeditionen in artrockige Gefilde. Es beginnt mit - nomen est omen - „Infinite Surprise“, mit schönen Nels-Cline-Gitarrenklängen, einem Uhrticken als Rhythmus, einer beatlesken Melodie samt noisigem Outtro. „Evicted“, die erste Single ist - wie auch „Pittsburgh“ - grenzüberschreitend zwischen Art- und Folkrock, der Titelsong soundmäßig eine Hommage an David Bowie, Glamrock und Velvet Underground. „A Bowl and A Pudding“ bekommt dank Clines Gitarre ein Negligé aus Jazz übergeworfen. Und so weiter.

Da ist dieser Faden der Authentizität, der durch alles fließt, was sie tun. Cate Le Bon, walisische Musikerin und Produzentin des neuen Wilco-Albums "Cousin"

Ein Thema gibt es auch: Es ist das schwierige Verbundensein mit anderen Menschen in Zeiten der Krisen, eine Reise vom Scheitern zur Hoffnung in zehn Songs. In „When The Levee Is Fake“, einem potenziellen Hit, singt Tweedy sanft und schmerzvoll über widerstrebende Gefühle: „Rette mich wieder / dann lass mich, lass mich dich verlieren und dann / rette mich, rette mich wieder“. „Sie sind so vielfältig“, beschrieb „Cousin“-Produzentin Cate Le Bon die Band dem „Rolling Stone“. „Da ist dieser Faden der Authentizität, der durch alles fließt, was sie tun.“ Und: „Es gibt nicht viele Bands, die in der Lage sind, wenn sie schon so tief in einer erfolgreichen Karriere sind, ihre Ausrichtung noch erfolgreich zu ändern.“

2. Wilco sind seit fast 30 Jahren unberechenbar

„Es klingt wie Wilco“, sagt Tweedy in seinem jüngsten Interview mit dem „Rolling Stone“ über das neue Album „Cousin“, „aber zugleich, so denke ich, klingt es nicht wie irgendeine andere Wilco-Platte, die wir gemacht haben. Und das ist immer unser Ziel - auch nach all den Jahren.“ In den Anfängen der Band dominierten Folk, Country und Sixtiesrock-Bezüge, auf „Summerteeth“ fand man 1999 unter anderem Beatles („She‘s A Jar“) und ELO („A Shot in The Arm“) - und danach kam der Bruch. Das vierte Album war neu, anders, Artrock dominierte „Yankee Hotel Foxtrot“ (2002) - ein Soundsprung wie zwischen „Rubber Soul“ der Beatles (1965) und „Revolver“ (1966), wie zwischen Pink Floyds „Obscured By Clouds“ (1972) und deren opus magnum „The Dark Side of The Moon“ (1973).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es klingt nicht wie irgendeine andere Wilco-Platte, die wir gemacht haben. Und das ist immer unser Ziel - auch nach all den Jahren. Jeff Tweedy, Sänger, Songwriter, Gitarrist und Gründer von Wilco über das neue Album

Die Plattenfirma fand keinen Hit, wollte das Album damals nicht veröffentlichen, ließ die Band dann mit den Rechten daran ziehen. Wilco holten sich den Titel „Yankee Hotel Foxtrot“ (2002) aus dem Nato-Alphabet für den Sprachfunk - die damit bezeichneten Buchstaben YHF auf Englisch ausgesprochen (Y = „Why?“, H + F = „Hey, Jeff!“) ließen den Spott Tweedys über die Empörung der Labelchefs zu Rockgeschichte werden. „YHF“ wurde das erfolgreichste Album der Band, verkaufte 600.000 Exemplare allein in den USA. Seither überraschen Wilco von Album zu Album mit Stilsprüngen.

So wie Wilco spielten in den Sechziger- und Siebzigerjahren Bands, die immer auf der Suche waren, Bands, die nicht dulden wollten (es am Ende aber nicht recht verhindern konnten), dass Rock zum Bohei wurde, zum Unterhaltungsunwesen, zum mutlosen Plätschern für Radiosender. Wilco zählen zu den Letzten ihrer Art. Deshalb auch der Unterschied auf Seiten der Musikfans: Auf das neue Rolling-Stones-Album „Hackney Diamonds“ wartet man in nostalgischer Freude, während man auf neue Wilco-Alben wie „Cousin“ jedes Mal total gespannt ist.

Wir konnten nicht mal Freundschaft mit jemandem schließen, der nicht Punkrockbands wie Black Flag oder die Minutemen hörte. Jeff Tweedy über seine frühe Liebe zu Punk

3. Die ganze Geschichte der Rockmusik ist in Wilco

„Gram Parsons ist der Meister, mit ihm hat alles angefangen“, schwärmte Jeff Tweedy einst über den 1973 früh verstorbenen Urvater des Countryrock (International Submarine Band, The Byrds). Erinnerte sich aber auch an seine Anfänge die mehr im Punk lagen als in Americana. „Wir konnten nicht mal Freundschaft mit jemandem schließen, der nicht Punkrockbands wie Black Flag oder die Minutemen hörte.“ Inzwischen hat sich der Kosmos von Tweedy und Wilco stetig erweitert: da finden sich Spuren von Bob Dylan, Merle Haggard, Buck Owens, Byrds, Beach Boys, Kinks, Doors, John Lennon, Neil Young und Can – um nur einige zu nennen. Wilcos Horizont ist endlos, die sechs aus Chicago vereinen Kraft mit Schönheit, Wagnis mit Rock‘n‘Roll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

4. Jeff Tweedy ist ein Songwriter der Springsteen-Klasse:

Wenn Jeff Tweedy grimmig von der „Asche amerikanischer Flaggen“ singt (auf „YHF“), von der Cash-Maschine Amerika und dann vieldeutig von den „fallenden Blättern, die in Plastiktaschen gesteckt werden“, kehren die Bilder zurück von stürzenden Menschen, stürzenden Türmen, vom alten Ground Zero, der im Kopf ewig ein schreckliches Trümmerfeld bleiben wird. Der Song ist zwar lange vor dem 11. September entstanden, aber er ergreift einen ähnlich wie Jimi Hendrix‘ Schreddern der amerikanischen Nationalhymne in Woodstock.

Tweedy ist ein amerikanischer Chronist mit Blick für die Menschen, ein Songwriter der Dylan- oder Springsteen-Klasse. Mit seiner rauen, so weltmüden wie angenehmen Stimme besingt er auf „Cousin“ im dylanesken „Ten Dead“ den tödlichen Waffenwahn in den USA. Pathos ist ihm dabei fremd, er bevorzugt die Poesie der kleinen Dinge. „Der Aschenbecher sagt / dass du die ganze Nacht wach warst“, singt er in „A Shot in The Arm“ von „Summerteeth“ (1999) über das Auseinanderbrechen einer Beziehung. Und das im Pop so oft mit Pomp und Pathos für alles verantwortlich gemachte Universum nimmt er in „The Universe“ in Schutz: „The universe / could be worse“ singt Tweedy auf dem Doppelalbum „Cruel Country, und erinnert Weltflüchtige schmunzelnd an ihre diesbezüglich ausweglose Lage: „It is the only place / there is to be.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

5. Kontinuität schafft Klasse - Seit 20 Jahren in gleicher Besetzung

Ob eine Familie in Liebe oder eine Familie in Streit – in jedem Fall wirken Wilco, die seit nunmehr fast 20 Jahren in unveränderter Besetzung spielen, wie Brüder an Instrumenten, eine introvertiertere Variante von Beatles oder Bruce Springsteen und seinen E-Streetern. Und trotz des in Sachen Songwriting dominanten Tweedy tragen alle anderen – Multinstrumentalist John Stirratt, Schlagzeuger Glenn Kotche, Pianist Mikael Jorgensen, und die Gitarristen Nels Cline und Pat Sansone – allzeit ihr Scherflein zum Wilco-Oeuvre bei. Die Beatles hielten es in ihrer John-Paul-George-&-Ringo-Besetzung nur von 1962 bis 1970 miteinander aus.

6. Wilco sind eine Live-Bank

Jedes, wirklich jedes Wilco-Konzert, und der Autor dieser Zeilen hat einige gesehen, ist ein lange nachwirkendes Erlebnis. Wilco-Konzerte sind konzentrierte Ereignisse, die sechs Musiker weben ihre Songs auf der Bühne, achten aufeinander, erfreuen sich aneinander. Posen und Rockstar-Getue sind nirgends zu finden. Jeff Tweedys Stimme ist rau und voller Furchen: Traurig, brüchig, zornig, zärtlich – man hört sofort zu. Ein Sänger der Einsamkeit, der Worte zerbricht und in sie hineinschaut, der wie ein Geist singt, auf Erlösung wartend, das Publikum in seinen Bann schlagend mit seinem dunklen Charisma.

Bei Tweedy ist es so: Ist er schlecht drauf, brennt der Abend immer noch, gehts ihm gut, vergisst man ihn nie. Wie die Gitarrensoli, die kein pflichtschuldiges Rock‘n‘Roll-Instrumentequälen sind sondern inspiriert, überwältigend, jeden Abend wie neu klingen - man höre Nels Cline bei „Bird Without A Tail / Base of My Skull“ oder „Impossible Germany“. Das Verhältnis zu Band und Publikum ist eng, Wilco wissen, worauf ihre Fans aus sind. Was sich letztlich im Bandnamen findet. „Wilco“ ist eine Phrase aus dem Flugfunk, eine Abkürzung für „I will comply“ was in voller Länge „Ich habe ihre Botschaft verstanden und werden dementsprechend handeln“ bedeutet. Dieses Sich-Kümmern geht bis hin zu den Livepostern: Welche Band kümmert sich nach 30 Jahren noch darum, dass es bei jeder Tour für jedes Land (oder jede Region) ein eigenes Konzertplakat gibt - in den USA sogar für jede Stadt bei jeder Tour. Und eins ist schöner als das andere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Plakat mit Beatles-Touch für den Auftritt in Edinburgh: Am 2. September spielten Wilco in der Usher Hall von Schottlands Hauptstadt. Jede Region, in den USA sogar jede Stadt bekommt für jede Tour ein eigens designtes Wilco-Tourposter © Quelle: Werner Herpell

Der Begriff „beste Band der Welt“ ist eine leere Hülse

„Beste Band der Welt?“ Viele Argumente sprechen für Wilco. Aber natürlich ist dieses Attribut am Ende eine verschiedentlich befüllbare Hülse, komplett subjektiv und diskutabel, wie es auch andere Titel der Populärmusik wie „King of Rock‘n‘Roll“, „King of Pop“ oder „Queen of Pop“ sind. Es gibt und gab noch andere großartige Bands vom Wilco-Schlag, die man abchecken könnte: Hiss Golden Messenger, The War on Drugs, Jayhawks, Cowboy Junkies, Walkabouts, haben Großartiges (weitgehend jenseits der Top-Ten-Welt und der Radiosender) vollbracht und sind immer noch verhältnismäßig wenigen Menschen ein Begriff.

Für die einen sind U2 für alle Zeiten die beste Band der Welt, für die anderen sind es Bruce Springsteen & die E-Street Band, die Rolling Stones, die Scorpions, AC/DC oder die Toten Hosen. Und für Die Ärzte (und ihre Fans) sind es natürlich Die Ärzte. „Beste Band“ verschwimmt meist mit Lieblingsband. „Gibt nix Besseres als Santiano!“ „Von wegen! Wohl noch nie die Flippers gehört!“

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. direkt in Ihr Postfach – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Und apropos Radiosender: Die überwiegende Mehrzahl der Wilco-Songs böten sich an für den Äther - sie sind allerfeinste Radiomusik. Die Gitarre in „You Never Know“ etwa klingt so sonnig, als hätte sich George Harrison nochmal von seiner Wolke gerappelt, um an sein Postulat der Liebe zu erinnern. Dergleichen wird von deutschen Sendern allerdings schon lange nach Kräften ignoriert, bestenfalls in Nachtsendungen verbannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nie was von Wilco gehört? Das zugehörige Album „Wilco – The Album“ von 2009 wäre eine Empfehlung für neugierig gewordene Wilco-Einsteiger, alternativ „Sky Blue Sky“ (2007) oder „Cruel Country“ (2022). Diese Platten sind so schön, sie könnten glatt zum Soundtrack Ihres nächsten Urlaubs werden.

Wagemutigere könnten freilich gleich zu „Cousin“ greifen. Besser geht‘s nicht!

Wilco „Cousin“ (dBpm Records) - erscheint am 29. September