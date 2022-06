Wo der Pfarrer derbe prügelt - Marcus H. Rosenmüllers Animationsfilm „Willkommen in Siegheilkirchen“

Der erste Animationsfilm von Regisseur Marcus H. Rosenmüller trägt die Handschrift des Karikaturisten Manfred Deix. „Willkommen in Siegheilkirchen“ (Kinostart am 7. Juli) . In seinen Bildern nahm dieser Bigotterie, Doppelmoral und Fremdenhass aufs Korn. Witz und Look der satirischen Coming-of-Age-Komödie so derb wie die wenig schmeichelhaft gezeichneten Figuren.