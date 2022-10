﻿Der Filme-Schreiber ist tot

Er war ein Glücksfall fürs deutsche Kino. Für das der Defa. Für das des neuen, gesamtdeutschen Films. Auf ihn konnte man sich verlassen. Auf seine Geschichten. Auf seine Art, Geschichten zu erzählen. Er dachte filmisch. Er schrieb filmisch. Er besaß etwas, das man hat. Oder nicht. Wolfgang Kohlhaase konnte weglassen, konnte mit Schweigen reden, den Worten hinterherhören, Sätze auf das Nötigste reduzieren. Er hatte ein Gefühl für Tonlagen, für Poesie, für Alltag, für das große Gefühl in kleinen Dingen und für Wahrheiten in unscheinbarer Verpackung. Sehnsüchte kleiner Leute im grauen Alltag klangen in seiner Sprache unfassbar wahr. Weil sie keinerlei Schmus besaßen. Weil sie nüchtern klangen. Lakonie beherrschte er.

Wohl nie ist Wolfgang Kohlhaase ein falsches Wort herausgerutscht. Sie wirkten immer aufrichtig. In „Die Stille nach dem Schuss“ sagt die Ex-Terroristin ohne Anhang zur Ex-Terroristin mit Familie beim Zufallstreff in der DDR: „Hattest ein schönen Leben...“ Antwort: „Wenn Du wüsstest...“ Das war die Kohlhaase-Kunst: Das Komplizierte in einem Kurzsatz, der bitter nachklingt. „Ein Drehbuch schreiben ist das Notieren einer Geschichte zum Zwecke ihrer Verfilmung“, hat er mal notiert und immer wieder wiederholt.

Erfahrung eines Lebens, das aus Filmeschreiben bestand. Sein Credo: „Es geht um immer neue Bilder für die Dinge, die sich immer wiederholen...Die Liebe, der Tod und das Wetter.“ Oder: „Ein falscher Satz kann viel Schaden anrichten und ein richtiger im falschen Momenten auch.“ Ist das Weisheit? Ein Bonmot? Wohl eher das Wissen von einem, der weiß, wie es geht. Mit 16 bereits begann der Sohn eines Berliner Schlossers als Journalist (Jugendmagazin „Start“, „Junge Welt“), ging mit 19 als Dramaturgie-Assistent zur Defa und wurde mit 21 freischaffend.

Gerhard Klein wurde sein perfekter Regiepartner

Die Defa griff bald nach seinen Angeboten: „Die Störenfriede“ (Erziehung von Schul-Rabauken durch das Kollektiv), „Alarm im Zirkus“ (Entführung von Zirkuspferden von Ost- nach Westberlin), „Eine Berliner Romanze“ (Gefühle im Schatten der Ost-West-Grenze), „Berlin – Ecke Schönhauser“ (Jugend zwischen Ost-Rebellion und West-Flucht), „Sonntagsfahrer“ (Komödie um eine turbulente Auto-Fluchtfahrt nach Berlin am 13. August 1961). Da führte Gerhard Klein Regie. Für Kohlhaase ein idealer Partner bei sechs Filmen.

Beide liebten den Neorealismus der Italiener. So sahen ihre Filme auch aus – und gerieten in den Verdacht des Formalismus. Auch bei „Der Fall Gleiwitz“, dem expressionistischen Doku-Report über den Beginn des Zweiten Weltkriegs. „Berlin um die Ecke“ blockierte SED-Engstirnigkeit. Verbot 1965. So wie im Film-Metallbetrieb sollte die Arbeiterklasse nicht sein. Einen Generationenkonflikt gab es ohnehin nicht.

Immer wieder hat Wolfgang Kohlhaase über Wirklichkeit und Wunschbilder, Utopien und ihr Scheitern geredet. Oft klang das melancholisch. Wo waren die treibende Idee, der Aufbruch nach dem Krieg in der DDR geblieben? Kohlhaase wirkte zusehends ernüchtert. Er machte trotzdem weiter. Er schrieb für Konrad Wolf ein paar große Filme – dokumentar über das Kriegsende („Ich war neunzehn“), fein spöttisch über Kunst und Engstirnigkeit („Der nackte Mann auf dem Sportplatz“), authentisch über eine Sängerin zwischen Mugge, Machos, Anmache und Selbstachtung („Solo Sunny“).

Ohne das Schreiben konnte Kohlhaase nicht

Er lieferte Bernhard Wicki die Film-Vorlage zur „Grünstein-Variante“ (sein eigenes Hörspiel) und für Frank Beyer die Skripte zur Hermann-Kant-Adaption „Der Aufenthalt“ sowie zur Gauner-Nachkriegs-Komödie „Der Bruch“. Er tat sich mit Andreas Dresen zusammen und bezauberte mit dem Alltags-Liebes-Mosaik „Sommer vorm Balkon“, wurde missverstanden mit „Whisky mit Wodka“, der Ironie übers Filmemachen, und brachte Clemens Meyer mit „Als wir träumten“ ins Kino. Zuletzt machte er aus „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ einen blitzgescheiten Panorama-Blick zurück auf die DDR und ihre ideologischen Gebrechen, Nicht böse, nicht bitter, aber sehr realistisch.

Ohne Schreiben konnte Wolfgang Kohlhaase nicht sein. Gab es keine Filme, schrieb er Hörspiele und für Erzählungsbände („Silvester mit Balzac“, „Nagel zum Sarg“). Die lasen sich wie Szenarien. Einige wurden ja dann auch verfilmt. („Begräbnis einer Gräfin“, „Persischstunden“). „Inge, April und Mai“ inszenierte Wolfgang Kohlhaase selbst. Einer der größten Flops der deutschen Kinoförderung. 1992 interessierte sich einfach keiner für die erste Liebe eines Teenies am Kriegsende. Das muss ihn getroffen haben. Die Suche nach dem Sinn des ganz normalen Lebens hinter Fassaden, Zufällen, Irrungen und Wirrungen blieb immer auch eine persönliche Glaubwürdigkeit: „Die meisten Tage der Menschheit sind Wochentage.“ Gestern ist Wolfgang Kohlhaase gestorben – mit 91 Jahren.