﻿Wolfgang Zeigerer tot: Beharrlicher Streiter für die Kunst

Der engagierte Kunstförderer Wolfgang Zeigerer ist mit 73 Jahren in Kiel gestorben. An der Ostsee, auf der er beim Segeln immer wieder Abstand und Ruhe gefunden hat, um über Fragen der Kunst nachzudenken.

Kiel. Als Sohn eines Werftengründers an der Nordsee in Wilhelmshaven aufgewachsen, hat Wolfgang Zeigerer, von 2002 bis 2017 Direktor der Stadtgalerie Kiel, früh die beiden Pole kennengelernt, die ihn und sein Leben geprägt haben: Das Segeln auf dem offenen Meer und die Leidenschaft für Bildende Kunst, die seine Eltern als engagierte Unterstützer der Kunsthalle Wilhelmshaven vorlebten.

So beschreibt es Peter Kruska, Zeigerers Nachfolger in der Stadtgalerie. Er berichtet vom Kunstgeschichte-Studium in Kiel, das Wolfgang Zeigerer in den 1970er Jahren über den Maler Detlev Conrad Blunck zu den deutsch-dänischen Beziehungen führte — und in ein Interesse, das ihn Zeit seines Lebens begleiten sollte.

Kenntnisreicher Blick auf die Kunst der Gegenwart

Seine Tätigkeiten in der Kunsthalle zu Kiel und der enge Kontakt zu Künstlern konzentrierten Zeigerers Blick schon damals auf die Kunst der Gegenwart. „Es war ein kenntnisreicher Blick, den er stets und überall schweifen ließ, um ihn bei jeder Gelegenheit zu teilen“, so Kruska. Auch durch seine über 20-jährigen Lehraufträge an der Muthesius Kunsthochschule habe er unzählige Generationen von Künstlern geprägt und gefördert. „Sein Credo, Teil der Künstlerschaft zu sein, prägte seinen Umgang mit der Kunst: Sich selbst zurücknehmend gegenüber der Kunst, wurde er äußerst beharrlich, wenn Kunst und künstlerische Interessen nicht ernst genommen wurden.“

Anfang der 1990er Jahre begann Zeigerers Arbeit für die Stadtgalerie; deren Umzug vom Sophienhof in die heutigen Ausstellungsräume im Jahr 2000 hat er maßgeblich mitgestaltete. Und sich dabei auch für „Prima Kunst“ einsetzte, mit einem ständigen Präsentationsort für lokale Künstler und Kuratoren.

Einsatz für den Kunstbeirat

Unter Zeigerers Leitung hat sich das Haus im Spannungsfeld von jungen Kieler Künstlern und internationalen Formaten als spezifischer Ort für aktuelle Kunst in Kiel verfestigt. Und sein Einsatz für den Kunstbeirat bescherte der Stadt Kunstwerke wie die beliebte Wasserinstallation „Changing Invisibility“ im Hiroshima-Park oder die über die Förde strahlende Lichtinstallation „Seefahrer denk an die Sirenen, Ahoi“ am Ostuferhafen. ben