SHMF: Dirigentin Holly Hyun Choe ersetzt Adam Fischer

Am Montag, 11. Juli, beginnen die Tutti-Proben des Schleswig-Holstein Festival Orchestra in der ACO Thormannhalle in Büdelsdorf. Da Adam Fischer erkrankt ist, springt eine Senkrechtstarterin aus Korea für ihn am Pult ein: Holly Hyun Choe dirigierte bereits in der Elbphilharmonie beim SHMF.