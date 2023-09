﻿„Zeichen des eigenen Lebens“: Was uns mit historischen Gebäuden oder Denkmalen verbindet

Berlin. An diesem Sonntag, eine Woche nach der Sprühaktion der Letzten Generation, ist das Brandenburger Tor wieder ein Ziel. Hier endet der Berlin Marathon. Fast 55.000 Läuferinnen und Läufer sowie Skater aus über 120 Nationen wollen hier ankommen und ihren Erfolg feiern.

Das Entfernen der orangen Farbe, die von Klimaaktivisten auf das Brandenburger Tor gesprüht wurde, ist bis dahin noch nicht beendet. Dies sei aufwendiger und dauere länger als erwartet, hieß es bei der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM). Die Reinigung mit heißem Wasser und Hochdruck sei am Dienstag beendet worden. Damit wären jedoch erst 80 Prozent der Farbe entfernt worden.

Reinigung des Brandenburger Tors wird teurer

Eine weitere Firma soll nun „die restlichen Farbpartikel mit einem schonenden, naturverträglichen chemischen Mittel aus den Poren des Sandsteins lösen“. Dazu seien aber Tests nötig, außerdem wird das Ganze teurer als die ursprünglich veranschlagten 35.000 Euro.

Die Empörung bei Politikern über die Farbattacke am 17. September 2023 war groß. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte: „Mit diesen Aktionen beschädigt diese Gruppe nicht nur das historische Brandenburger Tor, sondern auch unseren freiheitlichen Diskurs über die wichtigen Themen unserer Zeit und Zukunft.“ Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einem Anschlag auf ein „Symbol für Freiheit und Wahrzeichen unseres Landes“.

Unverständnis über Farbattacke

Bei den Nutzern sozialer Netzwerke sorgte die Aktion der Letzten Generation nicht nur für die üblichen Beschimpfungen oder Hasstiraden, etliche Mitglieder äußerten auch ihr Unverständnis darüber, was der Angriff eines Baudenkmals mit Klimaschutz zu tun hätte.

Haben die Klimaaktivisten die Verbindung vieler Menschen mit einem historischen Gebäude wie dem zwischen 1789 und 1793 im Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II errichteten Triumphtors unterschätzt? Und was macht diese Beziehung eigentlich aus?

Historische Bauten bedeuten Heimat

Historische Bauten oder Denkmale werden häufig mit dem Begriff Heimat verknüpft. Sie prägen den Alltag schon allein wegen ihrer Allgegenwärtigkeit im öffentlichen Raum, machen häufig seine Vertrautheit aus. Wer sie beschmutzt oder beschädigt, stört in irgendeiner Form den Alltag – und verstört mitunter.

In Hannover muss sich beispielsweise seit diesem Freitag eine junge Frau vor dem Amtsgericht verantworten, weil sie im Februar das Ernst-August-Denkmal auf dem Bahnhofsvorplatz mit Farbe beschmiert haben soll. Der mutmaßlichen Aktivistin der Letzten Generation wird gemeinschädliche Sachbeschädigung vorgeworfen.

Letzte Generation schadet Klimaschutz

Auch in Berlin ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Beteiligte am Farbanschlag aufs Brandenburger Tor. Die Polizei hatte 14 Mitglieder der Protestgruppe vor Ort festgenommen.

Denkmale zu schützen heißt, unsere kulturelle Identität zu schützen und zu bewahren, heißt es bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Bonn. Vorstand Steffen Skudelny sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Mit der Farbattacke auf das Brandenburger Tor hat sich die Letzte Generation selbst getroffen. Denn mit Nachhaltigkeit hat eine energieintensive Reinigung oder gar der Austausch von Elementen nichts zu tun. Es gibt nichts Nachhaltigeres als solche Denkmäler.“

Selfie am Brandenburger Tor

Das Brandenburger Tor sei nicht nur ein politischer Identifikationsort Deutschlands, so der Stiftungsvorstand. „Dort treffen sich Berliner und Berlinerinnen sowie Reisende, machen Selfies. So wird ein Gebäude wie das Brandenburger Tor vom örtlichen Identifikationspunkt auch zum Zeichen des eigenen Lebens.“

Skudelny sagt, die Beziehungsnahme könne lang dauern, aber auch ganz schnell gehen. „Der Eiffelturm war nach seiner Entstehung als ingenieurtechnische Meisterleistung bei den Parisern äußerst unbeliebt und sollte eigentlich wieder abgerissen werden. Heute steht er wie kaum ein zweites Bauwerk für die französische Hauptstadt. Und Hamburg hat es mit der Elbphilharmonie quasi in Null Komma Nichts geschafft, solch ein Wahrzeichen mit hohen Sympathiewerten zu entwickeln.“

Reagan fordert Mauerfall

Beim Brandenburger Tor spielt natürlich auch die politische Komponente eine gewaltige Rolle – erinnert sei nur an die Bilder vom Mauerbau 1961 und den Mauerspechten 1989 sowie den Besuchen von US-Präsidenten. John F. Kennedy kam bei seinem kurzen Berlin-Besuch am 26. Juni 1963 hierher. Ronald Reagan sprach 1987 große Worte gelassen aus: „Mr. Gorbatschow, tear down this wall!“

„Historische Baudenkmäler stehen häufig für Machtstrukturen in bestimmten Zeiten“, erklärt Steffen Skudelny. „Darüber hinaus können sie zu Symbolen von Orten werden. Kaum ein anderes Gebäude steht so für Berlin wie das Brandenburger Tor, auch international gesehen. Das ist vergleichbar mit dem Eiffelturm in Paris. Darum ist die Empörung über die Sprühaktion der Letzten Generation so groß.“

Beispiel Generalshotel

Historiker und Denkmalschützer wie Skudelny weisen jedoch auf den unterschiedlichen Umgang mit geschichtsträchtigen Bauten hin. Vor zehn Tagen begann nur 16,5 Kilometer vom Brandenburger Tor entfernt der Abriss des denkmalgeschützen Generalshotels durch den Bund auf dem Regierungsflughafen Schönefeld.

Skudelny findet, die Empörung über die Farbattacke am Brandenburger Tor auf der einen Seite und das Verweigern einer inhaltlichen Auseinandersetzung über den Erhalt des sowjetischen Repräsentativbau aus den Nachkriegsjahren auf der anderen passten nicht zusammen. „Wir müssen uns mit Hilfe solcher beispielhaften Gebäude Zeiten stellen, mit denen wir hadern oder die uns unangenehm sind. Damit bleiben politische Entwicklungen im Gedächtnis.“

„Denkmale sind keine Wohlfühlorte“

Geschichte, Geschichten und Zeitgeist an authentischen Orten der Erinnerung lebendig zu halten, dies sei wichtig für eine Gesellschaft, meint auch der Historiker Martin Sabrow vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam. „Es ist unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft, darauf zu bestehen, dass die Brüche der deutschen Geschichte auch im Stadtbild sichtbar bleiben sollten. Denkmale sind keine Wohlfühlorte, sie sollen erinnern, irritieren, anstoßen. Anstöße geben.“