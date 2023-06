Zerrissen von Gefühlen: der Kinokrimi „Bis ans Ende der Nacht“

Ein abgerockter Ermittler und eine Femme fatale: Solche Paarkonstellationen kennt das Kino viele, vorzugsweise in klassischen Noir-Krimis wie zum Beispiel Roman Polanskis „Chinatown“ (1974) mit Jack Nicholson und Faye Dunaway. Die Beziehung bleibt unter diesen Bedingungen stets kompliziert und naturgemäß ein wenig rätselhaft. Ein Happy End ist alles andere als wahrscheinlich. Wer sich an dieses Genre wagt, ruft also sogleich Vergleichsbilder hervor. Oder er wagt sich an etwas Neues.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regisseur Christoph Hochhäusler („Die Lügen der Sieger“) hat sich in seinem im Berlinale-Wettbewerb gezeigten Kinofilm „Bis ans Ende der Nacht“ für Letzteres entschieden. Sein Cop ist ein schwuler, verdeckter Ermittler, die Femme fatale war mal ein Mann, und die beiden hatten einst etwas miteinander. Da muss man erst mal durchatmen.

Hat es so eine Konstellation schon mal im deutschen Kino gegeben? Drehbuchautor Florian Plumeyer – erstmals verfilmt Hochhäusler kein eigenes Skript – bringt ein reichlich ausgeleiertes Genre mal eben auf Gegenwartsniveau, riskiert dabei allerdings auch den Vorwurf der Unglaubwürdigkeit. Schon erstaunlich, dass die (Film-)Polizei solche intimen Verwicklungen überhaupt erlaubt. Aber sonst würde die Geschichte nicht funktionieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Robert (Timocin Ziegler) und Leni (Thea Ehre) waren ein Paar, als Leni noch Lennart hieß. Nun spielt sie für Robert den Lockvogel. Sonst wäre die Drogendealerin nicht aus dem Gefängnis freigekommen. Sollte der Auftrag misslingen, muss sie wieder in den Knast. So lautet die Abmachung.

Berufsbedingt verfügt Leni über die nötigen Kontakte. Sie soll Robert an einen ehemaligen Star-DJ heranführen. Dieser Victor (Michael Sideris) betreibt inzwischen nicht nur einen Nachtclub, sondern auch einen lukrativen Drogenonlineshop namens Slowdive.

„Du kannst nicht lügen“

Das angeblich glückliche Paar Robert und Leni begegnet Victor zusammen mit dessen Freundin Nicole (Ioana Iacob) im Tanzkurs. Das Risiko aufzufliegen ist hoch. Zumal Robert an Lenis Fähigkeiten zweifelt: „Du kannst nicht lügen, dir kann man nicht glauben.“ Trotzdem fasst Victor Vertrauen zu den beiden.

Unter solchen Voraussetzungen lässt sich Berufliches und Privates kaum trennen – erst recht dann nicht, wenn der Cop auch noch ein ausgewiesener Macho ist. Der aufgebrachte Robert stichelt beständig: „Zwei Jahre für falsche Titten!“ habe Leni das Drogengeschäft eingebracht. Ihren Verdienst bei ihrem kriminellen Tun hatte Leni in eine Hormonbehandlung investiert.

Mit der Geschlechterfluidität kommt ein Homosexueller offenbar genauso wenig klar wie mancher Heterosexuelle. Leni ist der Übergriffigkeit des einstigen Liebhabers ausgesetzt. Sie ist abhängig von Roberts Launen. Und die verschlechtern sich drastisch, sobald die beiden allein sind. Robert weiß nicht, ob er von Leni nun angezogen oder abgestoßen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Melodramatische überlagert das Kriminalistische. Ein Hauch Fassbinder schwingt hier mit, wenn der Polizist in seiner speckigen Lederjacke immer wieder die Contenance verliert und übergriffig wird. Er habe einst „den Kerl“ geliebt und will ihr zwischen die Beine fassen, „so ange er noch da ist“. Denn: „Habe ich etwa keine Rechte?“

Derweil singt Heidi Bühl ganz treffend: „Und ein Typ wie du hat für Liebe keinen Sinn / Und du trittst mit Füßen sie.“ Im fein durchkomponierten Soundtrack sind auch Schlager von Zarah Leander, Evelyn Künneke und Hildegard Knef zu hören.

Der Umgang mit komplizierten Gefühlen: Das ist spannender als der dann doch recht konventionelle Krimiplot. Lässt sich eine verflossene Liebe neu möblieren und arrangieren, so wie es Hochhäusler in einer originellen Anfangsszene nahelegt? Im Zeitraffer wird eine leere weiße Wohnung mit tiefbraunen Möbeln vollgestellt, die Wände werden farblich verdunkelt. Die vermutlich von der Polizei organisierte Wohnung ist Schauplatz von Roberts Eifersüchteleien und Gemeinheiten.

Die seelisch verletzte Leni sucht ohne Bitterkeit nach einer neuen Identität. Bei ihr ist viel weniger klar, was sie für Robert empfindet. Will sie ihn zurück? Oder will sie endlich ihre Freiheit? „Schönes Mädchen ist ach so traurig / Schönes Mädchen hat Herz so schwer“, singt sie im dunklen Wohnzimmer und begleitet sich dazu selbst auf dem Keyboard. Thea Ehre hat bei der Berlinale den Preis für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle gewonnen.

Eine unruhige Kamera begleitet die beiden durch ein unbehaustes Frankfurt. Heimisch wird man nicht in dieser artifiziell zur Schau gestellten Welt. In einer Szene auf dem Polizeirevier bekommen wir kaum mehr als die Hintern der Figuren zu sehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Finale lädt Regisseur Hochhäusler mit der nötigen Melodramatik auf. Wie gesagt: Für dieses Genre ist ein Happy End eher unwahrscheinlich.

„Bis ans Ende der Nacht“, Regie: Christoph Hochhäusler, mit Timocin Ziegler, Thea Ehre, Michael Sideris, 120 Minuten, FSK 12