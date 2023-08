Auf Teufel komm raus - Mit „Der Exorzist“ erfand William Friedkin den Blockbuster

Damals gab es sogar einen tödlichen Herzinfarkt im Kino. William Friedkins „Der Exorzist“, der in den USA ausgerechnet am Zweiten Weihnachtsfeiertag 1973 startete (die Deutschen mussten noch bis September 1974 warten) war der Schocker aller Schocker. Die niedliche kleine Regan (Linda Blair), Tochter eines Hollywoodstars (Ellen Burstyn), wurde darin in Washington von einem im Nordirak ausgegrabenen Teufel gekapert. Ein zweifelnder Priester (Jason Miller) und der vom Bischof beorderte erfahrene Jesuitenbruder Merrin (Max von Sydow) versuchten ihn auszutreiben.

Der Dämon wehrte sich, ließ das besessene Gör in fremden Zungen und obszönen Worten sprechen, es Teufelswirsing spucken und den Kopf um 180 Grad drehen. Satan als boshafter Puppenspieler auf Teufel komm raus. Seither gab es vier Fortsetzungen, eine Serie und Legionen anderer Exorzismus-Filme. Der erste indes ist unerreicht.

Viele verließen 1973 und 1974 schockiert das Kino

Der Beginn des modernen Blockbuster-Kinos wird oft auf Steven Spielbergs „Der weiße Hai“ (1975) zurückdatiert, aber es war „Der Exorzist“, der den ganz großen Kinosog als Erster erzeugte. Alle wollten ihn damals sehen, viele verließen bleichen Gesichts vorzeitig die Vorstellung. Es war der erste Film, der ein Einspielergebnis von mehr als 100 Millionen US-Dollar erzielen konnte.

Der 1935 in Chicago geborene William Friedkin, dreimal verheiratet, zweifacher Vater, der laut „New York Times“ am Montag im Alter von 87 Jahren in Los Angeles an Herzversagen starb, gehörte zu diesem Zeitpunkt schon zu den Regie- und Autorenstars des New-Hollywood-Kinos.

Friedkin hatte in seinen Anfängen ein Gespür für Themen und Timing

Im Jahr zuvor hatte er Gene Hackman als trunksüchtigen und cholerischen Polizisten „Popeye“ Doyle in „French Connection“ in den Brennpunkt Brooklyn geschickt. Der Nachfahr ukrainischer Emigranten, die vor den Pogromen von 1903 geflohen waren, hatte ein Gespür für Timing und Themen. Die Komödie „Die Nacht, als Minsky aufflog“ erzählte 1968 über die Erfindung des Striptease und „Die Harten und die Zarten“ (1968) von einer heftigen Geburtstagsfeier unter schwulen Freunden.

Als er anfing, habe er über kein Genie verfügt, nur über seine Jugend. Die Jugendvernarrtheit der Studios sei überhaupt der Grund gewesen „warum Orson Welles mit 25 ‚Citizen Kane‘ gemacht hat. Und weshalb Billy Wilder am Ende seiner Karriere, als er schlauer, witziger und energievoller als die meisten seiner halb so alten Regiekollegen war, nicht mal mehr ein Meeting bekam.“

Friedkin fürchtete sich vor „Psycho“, „Alien“ und dem „Babadook“

„Der Exorzist“ wurde aus der amerikanischen Paranoia geboren, die Friedkin überall und seit Jahren fühlte. Amerika sei seit der Ermordung John F. Kennedys ein Land der „irrationalen Angst“ geworden, selbst die scheinbar harmlose Hippie-Szene erwies sich mit den Manson-Morden als unheimliche Gegenwelt. „Ganz sicher reflektieren meine Filme aus den Siebzigerjahren das“, erklärte er. Selbst fürchtete Friedkin sich gern im Kino. Hitchcocks „Psycho“ (1960), Ridley Scotts „Alien“ (1979), die Pseudodoku „Blair Witch Project“ (1999) und der Albtraumspuk „Der Babadook“ (2014) gehörten zu seinen liebsten Angstmachern.

Kino war für Friedkin die alle Künste umarmende Kunst und „Citizen Kane“ ihr Meisterwerk: „Es ist eine Art Steinbruch für Filmemacher“, sagte Friedkin, „so wie James Joyce‘ ‚Ulysses‘ ein Steinbruch für Schriftsteller ist. Bei näherem Nachdenken kam es mir so vor, als ob er alle Kunstformen in sich vereint: Fotografie, Beleuchtung, Schauspiel, Musik, Schnitt und Schreiben. Und bald darauf wurde mir klar, dass der Film die anderen Künste wirklich transzendieren und synthetisieren kann.“

Immer unzufrieden - auch mit dem „Exorzist“

Bis sein jeweiliger Film endlich in die Lichtspielhäuser kam, pflegte Friedkin bereits eine Art Hassliebe zu ihm. Statt sich am Ergebnis zu erfreuen, sah er nur das, was man hätte besser machen können. Das betraf selbst den „Exorzist“. „Ich habe einen Monat lang geprobt“, sagte er, „und die besten Leistungen, die ich gesehen habe, sind im Proberaum geblieben. Als wir mit dem Drehen begannen, war es einfach nicht mehr frisch.“ Am Tag nach dem Oscargewinn für „French Connection“ ging er todunglücklich zum Psychiater – das einzige Mal in seinem Leben. „Ich sagte ihm: ‚Ich habe einen Oscar gewonnen und denke, ich habe ihn nicht verdient‘.“

Nach „Der Exorzist“ gelang Friedkin kein Film von ähnlicher Bedeutung mehr. 2014 kehrte er mit „The Devil and Father Amorth“ erfolglos zur Teufelsaustreibung zurück. Sein Update von Edward Dmytryks Gerichts-/Kriegsdrama „Die Caine war ihr Schicksal“ (1954) soll nun im September bei den 80. Filmfestspielen von Venedig Premiere feiern.

Im Oktober startet die fünfte Fortsetzung von „Der Exorzist“ im Kino

Das Echo des ersten Blockbusters der Filmgeschichte ist nicht verklungen: Im Oktober startet David Gordon Greens „Der Exorzist: Bekenntnis“ in den Kinos, der zurückgeht zur Geschichte von Regans Besessenheit. Die 90-jährige Ellen Burstyn, Mutter der besessenen Regan in Friedkins Film, schließt den Kreis – sie spielt in der fünften Fortsetzung die Hauptrolle.