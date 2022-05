Bianca „Bibi“ und Julian „Julienco“ Claaßen gehören zu den erfolgreichsten Youtubern in Deutschland. Sie waren viele Jahre zusammen, haben zwei Kinder miteinander und haben Millionen Menschen an ihrem Leben in den sozialen Medien teilhaben lassen. Entsprechend groß ist nun auch das Interesse an der Trennung der beiden. Dabei wird wild über die Gründe spekuliert. Vor allem Bibi, die sich – laut Julians Darstellung – von ihm getrennt hat, wird zum Teil stark kritisiert.

Letztlich passieren aber solche Dinge einfach. Nur weil man etwa ein privilegiertes Leben führt, ist man nicht gefeit vor persönlichen Krisen. Wir alle gehen durch die gleichen Prozesse. Bibi und Julian kannten sich schon aus der Schule und waren viele Jahre – wahrscheinlich auch glücklich – miteinander. Viele Paare, die früh zusammengekommen sind, bleiben eben nicht bis zur goldenen Hochzeit zusammen.

Aufregung des Neuanfangs

Ein Grund dafür ist zum Beispiel die Midlifecrisis – die manche Menschen auch schon um die 30 erleben. Sie wird auch als Pubertät im Erwachsenenalter bezeichnet. In dieser Phase kann man sich noch mal überlegen, ob man dieses Leben, so wie man es gerade lebt, ewig weiterführen möchte. Man kann also noch mal neu anfangen und schauen, „was noch geht“. Wie hoch ist der eigene Marktwert?

Auch die Aufregung des Neuanfangs, die Dopamin-Ausschüttung und die Neugier darauf, noch mal ein anderes Leben zu führen, können starke Antreiber sein. Das ist eine normale Lebensphase. Manchmal überstehen Beziehungen solche Phasen auch und man stellt fest, dass man sich eher verschlechtern würde, und bleibt.

Die Lust auf Veränderungen

Niemand ist nach so einer Trennung schuld. Jeder geht durch solche Prozesse und Lebensphasen. Nur zusammenzubleiben, damit die Youtube-Community glücklich ist oder ausschließlich für die Kinder, kann auch keine Lösung sein. Von außen wirkt es wie eine Trennung von jetzt auf gleich. Was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, wissen wir aber alle nicht.

Vielleicht hatten die beiden – beziehungsweise in dem Fall wohl eher Bibi – gerade wegen ihres privilegierten Lebens und natürlich auch ihres noch jungen Alters einfach Lust auf Veränderung. Gerade bei Paaren, die seit der Jugend zusammen sind, geht es auch um die Frage: Wie ist es mit jemand anderen? Und weniger darum, ob jemand anderes nun besser oder schlechter ist. Dieser Wunsch ist menschlich und Bibi und Julian sind ein ganz normales Paar.

Der Autor und seine Kurse sind zu erreichen unter www.liebeschip.de. Sein drittes Buch „Die neue Dimension der Liebe“ ist gerade erschienen.

