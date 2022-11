﻿Bloß nicht single unterm Weihnachtsbaum: Was hat es mit der Cuffing Season auf sich?

Sobald die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, schauen sich Singles vermehrt nach Beziehungen um – hauptsächlich, um unangenehmen Fragen ihrer Verwandten an Weihnachten aus dem Weg zu gehen. Das beschreibt das Phänomen der Cuffing Season. Doch stimmt das wirklich?

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch das Fest der übergriffigen Fragen nach der Liebe. „Bist du etwa immer noch Single?“, heißt es dann von diversen Verwandten unterm Weihnachtsbaum. Wer keinen Partner oder keine Partnerin zum Festessen mitbringt, kann dem kaum entgehen. Und deshalb läuten viele sonst überzeugte Singles im Herbst und Winter die sogenannte Cuffing Season ein. Wörtlich übersetzt heißt Cuffing Season „Saison des Handschellenanlegens“. Im übertragenen Sinne geht es aber darum, schnell noch einen Partner oder eine neue Partnerin für die kalten Tage zu finden. Wer im Sommer noch seine Freiheit genossen hat, sucht jetzt jemanden, mit dem er sich einkuscheln kann und der als Begleitung zum Weihnachtsessen mitkommt. So zumindest das Klischee.

Das Phänomen ist nicht nur auf sozialen Netzwerken Thema, sondern auch in der Popkultur, beispielsweise in der Netflixserie „Weihnachten zu Hause“. Da kündigt die 30-jährige Johanne beim Adventsessen mit ihrer Familie an, dass sie am Heiligabend ihren Freund mitbringt. Der Haken: Sie ist in Wahrheit nur von den ständigen Fragen nach ihrem Beziehungsstatus genervt und muss jetzt innerhalb von drei Wochen einen Partner finden. Auch in das Urban Dictionary, ein Onlinewörterbuch für Umgangssprache, hat es der Begriff geschafft. Da wird die Cuffing Season definiert als „Die kalte Jahreszeit, in der sich alle einen Freund oder eine Freundin suchen und dann mit jemandem zusammen sind, der weit unter ihren Ansprüchen liegt“.