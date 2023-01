﻿Guter Vorsatz für die Liebe? Warum es Singles im Januar mit dem Dating so eilig haben

Am 8. Januar ist der Dating Sunday: Ein Tag, an dem auf Dating­platt­formen höllisch viel los ist. Denn viele Singles nehmen sich direkt am Jahresanfang vor, endlich nicht mehr allein zu sein. Doch Experten betonen, dass viele Menschen schon nach einem misslungenen Treffen resignieren – und geben Tipps, wie das erste Date des Jahres nicht das letzte wird.

„Unser Telefon bimmelt die ganze Zeit“, sagt Horst Wenzel. Der Datingexperte hat jeden Januar alle Hände voll zu tun: Für seine Datingschule „Flirtuniversity“ ist dies der Monat mit den meisten Anfragen für Coachings und Workshops, in denen Menschen beim Flirten und Daten geholfen wird. Denn viele Singles machen es sich zum Neujahrs­vorsatz, nicht mehr allein zu sein und endlich eine Partnerin oder einen Partner zu finden. Manchmal verstecken sie dieses Bedürfnis auch hinter anderen Vorsätzen, so Wenzel: „Gute Vorsätze kommen fast nie allein. Hinter ‚mehr Sport machen‘, ‚gesünder ernähren‘ und ‚ein neues Hobby suchen‘ steckt oft der Wunsch, neue Menschen kennenzulernen oder eine Partnerschaft zu finden.“

Auch Partnerbörsen und Datingportale verzeichnen jährlich im Januar einen außer­gewöhnlichen Zuwachs an Nutzerinnen und Nutzern und Aktivität. Für Tinder und Co. ist vor allem ein Tag im Januar offenbar besonders ereignisreich – und zwar so sehr, dass die Match Group, zu der Tinder, Hinge, Ok Cupid und viele weitere Dienste gehören, ihm bereits vor Jahren einen eigenen Namen gegeben hat: Dating Sunday. Klassischer­weise ist damit der erste Sonntag nach Neujahr gemeint, der dieses Jahr auf den 8. Januar fällt.

„Die Zeit tickt in Richtung Valentinstag“: Singles gehen direkt am Jahresanfang auf Partnersuche

Offenbar nehmen sich besonders viele Singles vor, keine Zeit vergehen zu lassen und direkt mit dem Dating zu starten: Laut Tinder verzeichnet die Plattform im Schnitt 35 Prozent mehr Swipes und über 30 Prozent mehr Matches am Dating Sunday. Ok Cupid hatte nach eigenen Angaben 2022 einen Anstieg um 70 Prozent in der Benutzer­aktivität. „Viele Singles ziehen zum Jahreswechsel eine Bilanz: Wenn sie feststellen, dass ihre Beziehung schon so lange her ist, wollen viele etwas an ihren Problemen bei der Partnersuche ändern“, sagt Wenzel.

Auch die Datingexpertin Julie Spira kann sich gut erklären, dass es Singles so eilig mit dem Dating im Januar haben. „Es gibt Menschen, die eine Trennung überwinden wollen oder sich während der Feiertage nieder­geschlagen fühlten, es gibt all diese Neujahrs­vorsätze und die Zeit tickt in Richtung Valentinstag“, sagte sie 2020 gegenüber „USA Today“. Obendrein gehe die „Cuffing Season“ zu Ende – ein Phänomen, das ein Verhalten von Menschen beschreibt, sich kurz vor Weihnachten noch schnell eine Partnerin oder einen Partner zu schnappen, um unangenehmen Fragen ihrer Verwandten zum Beziehungs­status aus dem Weg zu gehen. Oft handele es sich laut Wenzel aber nur um eine Kuschel­freundschaft, die die Tage nach Weihnachten und Silvester oft nicht überlebt.

Horst Wenzel ist Flirtcoach. In seiner Flirtuniversity hilft er Singles in Seminaren beim Daten. © Quelle: FlirtUniversity.de

Zwischen Kommerzialisierung und „guter Anlass“: Braucht es den Dating Sunday?

Mit dem Dating Sunday wurde ein weiterer „Feiertag“ kreiiert, der sich Dates und der Liebe widmet. Zuvor gab es bereits den Tag der virtuellen Liebe am 24. Juli, der 2001 von mehreren Online­partner­börsen ins Leben gerufen wurde. Hier sollen Paare, die sich online kennen­gelernt haben, ihren Weg zur Liebe zelebrieren. Und klassischer­weise feiern Paare am 14. Februar den Valentinstag. Allerdings ist die Haltung vieler Menschen gegenüber diesem Tag eher negativ: „Das kann an der Kommerzialisierung liegen, aber vielleicht steckt auch eine wichtigere Emotion dahinter: Unzufriedenheit. Wenn es einen Tag gibt, an dem ich darauf hingewiesen werde, dass ich keinen Partner oder kein Date habe, ist das frustrierend“, sagt Singlecoach Eric Hegmann.

Die Match Group betitelte den Dating Sunday bereits als „Super Bowl der Dating-Apps“ – und setzt damit die Erwartungen an diesen Tag hoch. Doch gerade eine solche Kommerzialisierung stört viele Menschen, wie Wenzel sagt: „Man sollte sich an solchen Tagen als Single nie von Marketing­sprüchen verwirren lassen“, betont er. „Aber trotzdem kann der Valentinstag oder auch der Dating Sunday ein netter Anlass sein, um zu sagen: An dem Tag nehme ich mir Zeit für ein Date – auch wenn es noch offen ist, mit wem.“ Der Dating Sunday könne somit die Gelegenheit bieten, endlich Mut zu fassen und jemanden nach einem Date zu fragen, die oder den man schon lange fragen wollte.

Onlinedating hat nicht das Problem der großen Auswahl. Das sind vielleicht 3Prozent, die sich vor lauter Anfragen kaum retten können. Das Problem ist, dass die allermeisten kaum Antworten und Rückmeldungen bekommen. Eric Hegmann, Singlecoach und Paartherapeut

„Es ist wie der Valentinstag: Es kommt darauf an, was man daraus macht“, sagt Hegmann zum Dating Sunday. „Wenn er Druck erzeugt, ist er doof, denn auf Druck reagieren die meisten Menschen eher mit Angriff, Gegenwehr und eine Einschränkung ihrer Autonomie.“ Der Druck komme dabei nicht von außen, sondern von innen: Einige Singles seien frustriert, weil sie schon so lange keine Partnerin oder keinen Partner mehr hatten. „Wenn ich allerdings positiv an die Sache rangehe, ist es offensichtlich keine schlechte Idee, im Januar auf Partnersuche zu gehen: Denn wenn sich da so viele Menschen auf Dating­plattformen anmelden, dann habe ich auch mehr Auswahl“, sagt der Experte. Denn genau die fehle vielen Singles oft: „Onlinedating hat nicht das Problem der großen Auswahl. Das sind vielleicht 3 Prozent, die sich vor Anfragen kaum retten können. Das Problem ist, dass die allermeisten kaum Antworten und Rück­meldungen bekommen“, sagt Hegmann.

Eric Hegmann ist Paartherapeut, Singlecoach und Autor. © Quelle: Kathrin Stahl

„Schnell wieder auf die Beine kommen“

Sich im neuen Jahr vorzunehmen, das glücklose Dating- und Liebesleben zu ändern, sei grundsätzlich ein guter Vorsatz, so Hegmann. „Aber wie mit allen Vorsätzen sollte man sich nicht überfordern. Denn bei der Partnersuche bin meine Ressource ich selbst – und mit ihr sollte ich entsprechend fürsorglich und liebevoll umgehen und sie nicht jeden Abend an eine andere Bar hinsetzen“, betont Hegmann.

Laut Wenzel sei es zudem wichtig, auch nach einem eher dürftigen Date am Dating Sunday nicht die Hoffnung zu verlieren. Auch deshalb solle man dem Dating Sunday nicht überbewerten: „Die Erwartungs­haltung sollte man an diesem Tag lieber ein bisschen kleiner halten. Ziel sollte sein, eine gute Zeit zu haben – man muss nicht sofort am Dating Sunday eine neue Partnerin oder neuen Partner finden“, sagt er.

Viele Menschen ließen sich laut dem Flirtexperten jedoch zu schnell von negativen Erfahrungen beim Dating demotivieren. Das sieht auch Hegmann so. „Die meisten Menschen gehen damit so um, dass sie die negativen Erfahrungen, ihre Verletzungen oder Zurück­weisungen abspeichern“, sagt er. „Es ist eine Schutz­strategie, sich nach einem missglückten Date zurückzuziehen und nicht weiter auf Suche zu gehen, um eine weitere Enttäuschung oder Ablehnung zu vermeiden.“ Es gelte jedoch, zu lernen, dieses automatische Lern­programm abzustellen. „Erfolgreicher sind diejenigen, die schnell wieder auf die Beine kommen“, betont auch Wenzel. „Dabei können auch Freunde helfen, mit denen man über die Erfahrungen beim Dating spricht und zusammen ausgeht, um neue Leute kennenzulernen.“

Emotionale Verbindung statt „Bewerbungs­gespräch“

Damit es im neuen Jahr nicht nur direkt mit dem Daten losgehen kann, sondern auch gute Dates zustande­kommen, brauchen Singles laut Hegmann vor allem zwei Dinge: Mut und Vertrauen in sich selbst. „Wenn ich mich zurückziehe und nichts über meine Emotionen preisgebe, kann ich nicht erwarten, dass eine andere Person von mir begeistert wird oder sich angezogen fühlt. Nur wenn ich ‚all in‘ gehe, kann ich eine emotionale Verbindung eingehen – und ohne sie kann ich mich nicht verlieben.“

Ein häufiges Problem sei, dass Dates keine wirklichen Begegnungen sondern reine „Bewerbungs­gespräche“ seien. Beispiel: Viele Singles fragen beim Date nur danach, welche Interessen ihr Gegenüber hat oder welche Filme sie oder er mag. „Viel bedeutsamer sind aber die Warum-Fragen: Warum brennst du für dieses Hobby, warum gefällt dir dieser Film so sehr? So spricht man über Gefühle und kann eine emotionale Verbindung aufbauen“, sagt Hegmann.

Tipps vom Flirtexperten fürs erste Date: aufregende Aktivität, Positivität und zarte Berührungen

Damit das erste Date des Jahres gut läuft, hat Wenzel einige Tipps parat, die auch für alle anderen ersten Dates gut sind. Es lohne sich etwa, beim Date eine aufregende Aktivität zu machen, die für einen Adrenalinkick sorge – beispielweise zusammen einen Aussichtsturm in großer Höhe zu besuchen. „Denn wenn mein Herz schneller schlägt und ich aufgeregt bin, dann schreibe ich diese Aufregung nicht der Aktivität, sondern meinem Gegenüber zu – wir sprechen hier vom Ovid-Effekt“, sagt Wenzel.

Viele Singles neigen dazu, sich so zu verhalten, als wären sie beim Psychologen: Sie tischen dem anderen ihren ganzen emotionalen Ballast auf oder verarbeiten ihre Ex-Beziehungen. Horst Wenzel, Flirtcoach

Zudem gelte es, beim Date stets positiv zu bleiben. „Viele Singles neigen dazu, sich so zu verhalten, als wären sie beim Psychologen: Sie tischen dem anderen ihren ganzen emotionalen Ballast auf oder verarbeiten ihre Ex‑Beziehungen“, sagt Wenzel. Das komme selten gut an. Stattdessen solle man lieber über die positiven Dinge reden – über das, was einem selbst Spaß macht, oder über schöne Geschichten aus dem eigenen Leben.

Auch Berührungen seien beim Date ein guter Weg, um Nähe aufzubauen. „Das muss aber Schritt für Schritt erfolgen“, betont Flirtexperte Wenzel. „Zum Beispiel, indem man bei einem passenden Moment zart die Hand nimmt – das kann auch ein guter Schritt in Richtung eines ersten Kusses sein.“

All das kann dabei helfen, aus dem Dating Sunday ein wirklich schönes Date zu machen. Doch wer sich nach etwas Festem sehnt, wird es nicht bei einem guten Date belassen wollen. „Dann hilft es, direkt beim ersten Date gemeinsame Pläne zu schmieden: eine sportliche Aktivität beispielsweise. Wenn man dann noch eine Regelmäßigkeit reinbringt und das etwa jede Woche macht, stehen die Chancen gut, dass man auf eine Beziehung zusteuert“, sagt Wenzel.