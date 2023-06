﻿Ist Fremdgehen wirklich schlimm? Drei Perspektiven auf ein altes Dilemma

„Die Güte einer Ehe bewährt sich dadurch, dass sie einmal eine ‚Ausnahme‘ verträgt.“ Das schrieb der Philosoph Friedrich Nietzsche vor 150 Jahren. Aber stimmt das? An der paartherapeutischen Expertise des lebenslangen Singles, der seine Unschuld vermutlich im Bordell verlor, lässt sich zweifeln.

Klar ist jedoch: Der Mensch lebt in ständiger Verlockung. Einer Verlockung, der – wie eine Umfrage des „Playboy“ aus dem Jahr 2021 zeigt – rund jeder Vierte unterliegt, Mann und Frau gleichermaßen, vor allem zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr.

Auch die Kulturgeschichte ist voll mit Beispielen berühmter Seitensprünge: Die Göttin Venus, die ihren Hephaistos mit Kriegsgott Mars betrügt. Cäsar, der in Ägypten das Lager mit Kleopatra teilt, während Gattin Calpurnia in Rom auf seine Rückkehr wartet. Barocke Fürsten und Könige, deren Mätressen sogar hohe Ämter bekleiden. Von Karl Marx, der einen Sohn mit seiner Haushälterin „Lehnchen“ zeugt, bis zu einem US-Präsidenten, den seine Untreue das Amt kostet.

Dichtungen, Romane und Dramen wie die über Anna Karenina, Effi Briest und die Madame Bovary füllen ganze Bibliotheken. Und auch keine Streamingserie – von „The Crown“ bis zu „Game of Thrones“ – kommt ohne den gelegentlichen „Ausrutscher“ aus.

Die Faszination für den Seitensprung ist so groß, wie der Schmerz der Betroffenen. Er rührt an die Grundfeste unserer Existenz. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Grenzen sexueller Treue seit jeher auch in der Philosophie diskutiert wurden.

Die philosophische Sicht: Wen will ich und wenn ja wie viele?

Für den alten Griechen Aristoteles (viertes Jahrhundert v. Chr.) war Ehebruch noch – ganz egal, „mit wem und wann und wie“ – per se eine schlechte Tat. Friedrich Nietzsche – wie hörten es bereits – konnte ihm dagegen durchaus etwas abgewinnen.

Andere Denker plädierten dafür, das monogame Beziehungsmodell gänzlich ad acta zu legen, um dem Individuum in all seiner Freiheit gerecht zu werden. Als prominenteste Beispiele lebten es Simone de Beauvoir und Jean Paul Sartre in ihrer offenen Ehe vor.

Eine Affäre ist dann keine Untreue mehr. Schließlich geschieht sie im Einvernehmen mit dem Partner oder der Partnerin. Man bleibt treu, nur richtet sich diese Treue an eine Vereinbarung, die besagt: Ich achte dein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und vertraue darauf, dass Du mir dieselbe Achtung zukommen lässt.

Existenzialistisches Pärchen: Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir lebten in einer offenen Beziehung – was Sartre intensiver nutzte, als seine Gefährtin lieb war. © Quelle: The LIFE Picture Collection/Getty Images

Wer eine solche Vereinbarung für das Ende der romantischen Liebe hält, dem hält die italienische Philosophin Federica Gregoratto im „Philosophie Magazin“ entgegen: „Polyamorie ist nicht anti- oder postromantisch.“ Vor allem aber liege die „Schönheit der Polyamorie“ in der „Modifizierung und Neuerfindung von Lebensweisen, die traditionell nicht als romantisch gelten“.

So weit so progressiv. Die meisten Menschen jedoch leben konventioneller: Als die „Women‘s Health“ 2022 zur Onlineumfrage aufrief, sagten nur 7 Prozent, sie würden in einer offenen Beziehung leben. Für den Rest stellt sich die Frage: Wenn ich erfahre, dass mein Partner fremdgegangen ist, was dann? Kann ich ihm verzeihen? Will ich?

Die theologische Sicht: Kann denn Liebe Sünde sein?

„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“, heißt es im Vaterunser. Daran gelte es sich zu erinnern, wenn es um das Verzeihen eines Ehebruches geht, sagt Reiner Anselm, Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Das heißt nicht, dass wir dazu angehalten seien, blindlings zu vergeben, sondern zeigten vielmehr, unter welchen Bedingungen die Vergebung erst möglich werden. Der evangelische Theologe erklärt: „Wer die Ehe gebrochen hat, kann die Partnerin oder den Partner um Verzeihung und Vergebung bitten – aber das setzt voraus, dass er sich ihrem oder seinem Willen unterstellt.“

Professor Reiner Anselm, Evangelischer Theologe, Ludwig-Maximilians-Universität München: „Liebe bedeutet eine sehr enge Beziehung, die ist immer auch verletzbar und verletzlich.“ © Quelle: Reiner Anselm/HFR

Um es biblisch zu formulieren: Wer um die Vergebung seiner Affäre bittet, müsse sich an den betrogenen Partner wenden, wie der betende Christ an Gott, frei nach dem Motto „Dein Wille geschehe“. Ob dem Ehebrecher oder der Ehebrecherin dann verziehen wird, liege in der Freiheit derer, die betrogen worden sind. „Die dürfen, aber sie müssen es auch mit sich abmachen“, sagt Anselm. Nähere Kriterien zu formulieren, stehe nach evangelischer Überzeugung niemandem zu, genauso „wie auch für das Vergeben Gottes keine Kriterien formuliert werden können“.

Dabei sei es aus protestantischer Sicht auch völlig egal, ob es sich um einen Ehebruch handelt oder einen Seitensprung in einer Beziehung, in der beide Menschen sich „der Treue versichert haben“, sagt Anselm. Der Hintergrund: Dort, wo sie erfolgreich war, beseitigte die Reformation neben der Buße, Firmung, Weihe und Kranksalbung auch das Sakrament der Ehe. Die Ehe wurde zu etwas Weltlichem.

Apropos Reformation: 1522 formuliert Martin Luther in seiner Schrift „Vom ehelichen Leben“ eine eigenwillige Lösung, für den Fall, das die Frau ihrer „ehelichen Pflicht“ nicht nachkomme. „Hier ist es Zeit, dass der Mann sage: Willst du nicht, so will eine andere, will die Frau nicht, so komme die Magd.“ Wie verträgt sich das mit dem christlichen Ehegelübde?

„Das Diktum ist durch nichts zu rechtfertigen“, sagt Anselm. Es sei „in keiner Weise mehr legitimierbar“, sondern lediglich „aus der Geschichte heraus“ verständlich. Erstens habe man es für die Bestimmung der Frau erachtet, Kinder zu gebären, so wie es die des Mannes sei, der mühsamen Feldarbeit nachzugehen. Zweitens seien die gottgewollten Ordnungen durch Autoritäten bekräftigt worden, wie dem Kleriker in der Kirche, dem Landesherren im Gemeinwesen und dem Mann in der Familie. Drittens waren die eigenen, zur Not auch außerehelichen, Nachkommen im 16. Jahrhundert von herausragender sozialer Bedeutung.

Christen und Nichtchristen sollten eines nicht vergessen: „Liebe bedeutet eine sehr enge Beziehung, die ist immer auch verletzbar und verletzlich“, sagt Anselm. Gerade deswegen spreche die Bibel von der Liebe Gottes als Vorbild, an dem sich alle Menschen orientieren könnten.

Auf Zarah Leanders berühmte Frage „Kann denn Liebe Sünde sein?“, findet der Theologe eine klare Antwort: „Ja, natürlich.“ Dann nämlich, wenn diese Liebe „den Anderen oder die Andere nicht in ihrer Persönlichkeit und Freiheit respektiert oder Dritte abwertet oder gar verletzt“. Das könne zwischen Eltern und Kindern der Fall sein – aber eben auch zwischen Partnern.

Die paartherapeutische Sicht: Die Krise als Chance

Was folgt aus alledem? Glaubt man dem Theologen Anselm, kann der Seitensprung in einer monogamen Beziehung als Sünde bezeichnet werden, weil er den Partner oder die Partnerin verletzt und nicht respektiert. Vergebung ist unter Umständen möglich, aber keineswegs selbstverständlich.

Hat Nietzsche also Unrecht, wenn er pauschal sagt, eine gute Ehe vertrage „einmal eine ‚Ausnahme‘“? Die Bonner Paarberaterin und Sexualtherapeutin Ada G. Wolf hat viele Paare durch Krisen begleitet, die durch Fremdgehen ausgelöst wurden. Sie sagt: „Man sollte Nietzsche hier ernst nehmen, wenn er sagt, dass es einmal um eine Ausnahme geht.“ Zwischen einem einmaligen Seitensprung, mehrmaligen Seitensprüngen und einer länger andauernden Affäre gebe es große Unterschiede.

Dr. Ada Gertrud Wolf, Paarberaterin und Sexualtherapeutin: „Die Fremdgeher brechen heute schneller aus der Ehe aus, weil sie sich verlieben, sich ihrem Hormoncocktail überlassen und den Betrogenen erscheint die Trennung als gerechtfertigte Konsequenz.“ © Quelle: Ada Wolf/HFR

Vor allem Krisen, die durch einen einmaligen Seitensprung hervorgerufen wurden, böten Entwicklungschancen, in denen sich die Beziehung bewähren kann. Wolf erinnert sich an eine Frau, die ihr erzählte: „Wir sind durch ein sehr tiefes, dunkles Tal miteinander gegangen, aber es hat sich gelohnt und es war nötig!“

Man macht in der Beziehung öfter eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf, und wenn dann jemand mit einem besseren Angebot kommt, ist man schneller weg. Dr. Ada G. Wolf, Paarberaterin und Sexualtherapeutin

Wie aber fühlt es sich an, durch dieses „tiefe, dunkle Tal“ zu gehen? Man empfinde Angst, Verzweiflung, Enttäuschung, dazu Verlustängste, Eifersucht, Kontrollverlust. Das Vertrauen in den Partner ist erschüttert. Doch genauso das Vertrauen in sich selbst.

Wie viele Paare sind eigentlich noch bereit, eine solche Krise durchzumachen? „Bewährung ist out“, sagt Wolf. Menschen seien austauschbarer geworden. „Man macht in der Beziehung öfter eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf, und wenn dann jemand mit einem besseren Angebot kommt, ist man schneller weg.“

Hinzu komme, dass Sex wichtiger Bestandteil der Selbstverwirklichung geworden ist. „Die Partner meinen öfter, sie hätten ein Anrecht auf Sex oder auf diese oder jene Sexualpraktik und wenn der Partner da nicht mitmachen will, berechtige dass quasi zur Untreue.“ Nicht selten würden offene Beziehungen auf diesem Weg erzwungen. „Ich sehe aber viele Paare, bei denen das höchstens eine Zeitlang klappt“, sagt Wolf. Irgendwann stehe jedes Paar wieder vor der Frage, wie exklusiv sie füreinander sein wollen.

Werden Seitensprünge häufiger gebeichtet als früher? Wolf ist sich nicht sicher, vermutet es aber. „Manche Menschen beichten ihren Seitensprung, als würden sie ihrer Mutter beichten, dass sie von den Weihnachtsplätzchen genascht haben und erhoffen sich dann eine schnelle Absolution.“ Das sei ein fataler Irrtum, sagt die Paartherapeutin. So funktioniere das nicht.

Denn wenn all diese Perspektiven – die Biologie und Theologie, die Philosophie und Paartherapie – eines über das Fremdgehen lehrten, dann dieses: Es ist nicht leicht, eine stabile Beziehung zu führen. Und es ist nicht leicht, jenem zu verzeihen, der die Treue missachtet. Als Primat unter Primaten. Als Sünder unter Sündern. Als Liebender unter Liebenden.