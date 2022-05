„Tierliebe“ auf Tinder: Neuer Bereich soll Hundefans zusammenbringen

„Oh, wie süß ist der denn?“ Hunde sind wie Magnete auf der Straße und ziehen die Blicke nur so an. Das lässt auch gleich das Frauchen oder Herrchen sympathischer wirken. Was offline gilt, funktioniert auch online: Daher hat die Dating­plattform Tinder nun einen eigenen Bereich für Tierfans entwickelt.