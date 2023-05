Hochzeitswünsche: die schönsten Sprüche zur Hochzeit

Wenn die Frage aufkommt, was man am besten in die Hochzeitskarte schreibt, kommt es natürlich darauf an, in welchem Verhältnis man zum Brautpaar steht. Für den Arbeitskollegen schreibt man etwas anderes in die Karte als für die eigene Schwester. Generell gilt aber: Ehrlich gemeinte Glückwünsche kommen immer gut an.

Sprüche zur Hochzeit

Sprüche, die man in eine Hochzeitskarte schreibt, lassen sich in verschiedene Kategorien aufteilen. Für Arbeitskollegen, die man vielleicht nicht gut kennt, bieten sich etwa kurze Glückwünsche gut an. Bei Familienmitgliedern kommen Gedichte oder Verse gut an und bei guten Freunden darf es auch mal ein witziger Spruch sein.

Kurze Glückwünsche zur Hochzeit

Von ganzem Herzen wünschen wir euch, dass ihr immer so glücklich seid wie heut!

Wir gratulieren herzlichst zu eurem Jawort und wünschen euch, dass ihr gemeinsam alt und grau werdet!

Herzlichen Glückwunsch zu eurer Hochzeit! Mögen all eure Vorstellungen, Wünsche und Träume in Erfüllung gehen!

Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr heiratet, und wünschen zu diesem schönen Tag und für die Zukunft alles Liebe und Gute!

Ein tolles Paar wie ihr hat es verdient, glücklich zu sein. Wir wünschen euch zur Hochzeit alles Glück der Welt!

Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit! Wir wünschen euch nur das Beste für eure gemeinsame Zukunft. Ein Hoch auf euch!

Schöne Zitate zur Hochzeit

Liebe ist die Schönheit der Seele. (Augustinus Aurelius)

Eheleute, die sich lieben, sagen sich tausend Dinge, ohne sie zu sprechen. (Chinesisches Sprichwort)

Die sich lieben, die fürchten sich nicht. (Theodor Fontane)

Eine gute Ehe beruht auf dem Talent zur Freundschaft. (Friedrich Nietzsche)

Die Erfahrung lehrt uns, dass die Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt. (Antoine de Saint-Exupéry)

Liebe sieht nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen. (William Shakespeare)

Gedichte und Verse zur Hochzeit

Ihr liebtet euch von Anfang an, nun seid ihr Braut und Bräutigam! Die Traumhochzeit hat ein Gesicht: Ein schöneres Brautpaar gibt es nicht! (Jole von Weißenberg)

Heiraten, eine Familie gründen, alle Kinder, welche kommen, hinnehmen, in dieser unseren Welt erhalten und gar noch ein wenig führen, ist meiner Meinung nach das Äußerste, das einem Menschen überhaupt gelingen kann. (Franz Kafka)

Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand – und wie wäre der möglich ohne Liebe? Auch wenn man in ihr einen unaufhörlichen Kampf gegen ein Ungeheuer führen muss, das alles verschlingt: die Gewohnheit. (Johann Wolfgang von Goethe )

Die Liebe hemmet nichts, sie kennt nicht Tür noch Riegel. Und dringt durch alles sich. Sie ist ohn’ Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel und schlägt sie ewiglich. (Matthias Claudius)

Selig durch die Liebe Götter – durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel himmlischer – die Erde zu dem Himmelreich. (Friedrich von Schiller)

Führt, sternenreine Engelein, die Braut auf guter Weide, durch Lieb und Leid, bis klar und rein der Geist im Lilienkleide sich scheidet von dem Dornental und mit uns singt beim Hochzeitsmahl: „O Stern und Blume, Geist und Kleid Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit!“ (Clemens Brentano)

Lustige Sprüche zur Hochzeit

Keiner ist so verrückt, dass er nicht noch einen Verrückteren findet, der ihn versteht. (Friedrich Nietzsche)

Ihr seid nun eins, ihr beide, und wir sind mit euch eins. Trinkt auf der Freude Dauer ein Glas des guten Weins! Und bleibt zu allen Zeiten einander zugekehrt, durch Streit und Zwietracht werde nie euer Bund zerstört. (Johann Wolfgang von Goethe)

Die Liebe ist so unproblematisch wie ein Fahrzeug. Problematisch sind nur die Lenker, die Fahrgäste und die Straße. (Franz Kafka)

Nichts ist beglückender, als den Menschen zu finden, den man den Rest des Lebens ärgern kann. (Agatha Christie)

Ehe ist, wenn man trotzdem liebt. (Siegmund von Radecki)

