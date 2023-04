﻿Jana Crämer: „In den Augen vieler Menschen darf ich als ungeküsste Singlefrau nicht glücklich sein“

Jana Crämer ist 39 und ungeküsst. Sie nahm 100 Kilo ab und wurde vom Mobbingopfer zur Mutmacherin für Millionen Menschen. Im Interview spricht die Autorin über das Anderssein und ihr unermüdliches Engagement für mehr Selbstliebe und Akzeptanz.

Bodyshaming, Selbstzweifel, Sexualität, Essstörungen, Mobbing, Einsamkeit: Jana Crämer nimmt sich in ihrem Buch (Jana, 39, ungeküsst; Knaur Verlag, 13 Euro) gnadenlos selbst auseinander und spricht Themen an, die in der heutigen Gesellschaft noch oft tabuisiert werden. Mutig schreibt die Autorin über 39 Jahre Singledasein, über die Diagnose Lipödem, über ihren durch Diäten gezeichneten Körper und über ihre Erkrankung an Multipler Sklerose.