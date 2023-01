﻿„Viele Paare haben keine Vorstellung davon, was eine lange Liebe wirklich ist“

Psychologin Ursula Nuber betont: Paare müssen sich in langen Beziehungen darauf einstellen, dass sie auch mal mehr nebeneinanderstehen als Hand in Hand miteinander.

Frau Nuber, es ist das Ziel vieler Paare: eine lange, glückliche Beziehung. Und tatsächlich schaffen es auch einige, über Jahrzehnte zusammenzubleiben. Was macht die lange Liebe so wertvoll?

Eine lange Beziehung ist wie eine Schatztruhe. Da sind gute Erinnerungen drin, aber auch schwierige Erinnerungen an Krisen, die man zusammen gemeistert hat. Da sind gemeinsame Erlebnisse drin, die man zu zweit oder auch zusammen mit den Kindern und Freunden genossen hat. Diese Schatztruhe zeigt, dass man mit einem Menschen zusammenlebt, der einem zutiefst vertraut ist. Sie gibt Halt – und das ist etwas Wunderbares, das man nicht leichtfertig aufgeben sollte.

In Ihrem neuen Buch „Sag mal, liebst du mich eigentlich noch?“ betonen Sie jedoch: Auch Langzeitpaare stehen vor vielen Herausforderungen. Dabei könnte man doch eigentlich meinen, dass alles einfacher wird, wenn man schon so lange zusammen ist und all die guten und schlechten Zeiten überstanden hat.

Das ist keine Idealvorstellung: Zwei Menschen erleben in einer langen Beziehung natürlich Höhen und Tiefen – und wenn sie auch die Tiefen als etwas völlig Normales betrachten, gehen sie oftmals gestärkt aus schwierigen Zeiten hervor. So erleben es die meisten Paare wahrscheinlich aber selten.

Warum?

Ein häufiges Problem bei langen Beziehungen ist, dass Paare die Augen vor den Unterschieden verschließen. Wenn ein Paar noch nicht so lange zusammen ist, findet es diese Unterschiede anziehend oder geht darüber hinweg, wenn sie irritieren. Ein Beispiel: Der eine ist ein geselliger Typ, die andere eher ruhiger und zurückgezogen. Dieser Unterschied kann zunächst als ein großes Plus verstanden werden, die Partner profitieren voneinander. Aber wenn man längere Zeit zusammen ist, reagiert man zunehmend genervt, wenn man selbst lieber zu Hause bleiben, der andere aber ständig auf Partys gehen möchte. Und irgendwann versucht man dann, etwas daran zu verändern.

Welche Folgen kann das für die Beziehung haben?

Veränderungsforderungen münden oft in Konflikten. Paare werfen sich dann Vorwürfe an den Kopf wie „Wenn du dich nur ändern würdest, dann wäre unsere Beziehung besser“ oder „Wenn du besser zuhören würde, dann wäre ich zufrieden.“ Manche versuchen auch, ihre Unzufriedenheiten zu ignorieren, um des lieben Friedens Willen.

Ursula Nuber ist Psychologin, Paartherapeutin und Autorin zahlreicher psychologischer Ratgeber. Bis 2018 war sie Chefredakteurin der Zeitschrift Psychologie Heute. © Quelle: Anna Logue

Das ist langfristig sicherlich keine gute Idee.

Nein, denn irgendwann kommt es zur Explosion – und die ganzen Verletzungen und Kränkungen, also alles, was man so lange verdrängt hat, kommen hoch. Das zeigt sich zum Beispiel dann, wenn Paare zur Therapie kommen: Auf einmal packt einer die ganzen schlimmen Geschichten aus – und der andere ist sprachlos, hatte keine Ahnung davon, dass alles so schlimm war und wundert sich, was sich die Partnerin oder der Partner über so lange Zeit hinweg gemerkt hat. Es gibt auch Paare in langen Beziehungen, die behaupten, sie würden sich nie streiten. Oft heißt das jedoch, dass sie ihre Probleme vermeiden. Dadurch haben sie kaum Konflikte, sind dann aber auch kein Paar mehr, sondern eher eine Wohngemeinschaft. Sie leben zunehmend nebeneinanderher, ihr emotionales Band wird immer dünner – und auch die Sexualität verabschiedet sich dann früher oder später.

Aber es gibt doch auch Paare, die schon seit Jahrzehnten zusammen glücklich sind – auch wenn beispielsweise die Sexualität nicht mehr das ist, was sie mal war.

Ja. Diese Paare haben es vor allem gelernt, sich in ihrer Unterschiedlichkeit anzunehmen. Sie versuchen nicht, den Partner, die Partnerin nach ihren Vorstellungen zu verändern. Diese Paare akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und sie sagen: So wie es ist, ist es gut genug. Sie haben gelernt, ihre Erwartungen an die Beziehung zu überprüfen und herunterzuschrauben, wenn sie zu hoch waren. Wichtig ist auch eine realistische Haltung. Zufriedene Langzeitpaare wissen zudem, dass sie sich in manchen Phasen ein wenig auseinanderleben dürfen und sich nicht immer lieben müssen. Solange sie in ihrer Beziehung einen Sinn sehen, können sie auch zeitweise Distanz tolerieren.

„Es wird Zeiten geben, in denen sie auch mal mehr nebeneinanderstehen als wirklich Hand in Hand miteinander.“

Vielen Paaren fällt es also schwer, diese Veränderungen in der Beziehung zu akzeptieren?

Ja. Viele Paare haben keine Vorstellung davon, was eine lange Liebe wirklich ist – zumal sie oft keine Vorbilder haben. Auch wenn ihre Eltern vielleicht lange zusammen waren, haben sie von ihnen nichts über die Herausforderungen einer langen Ehe erfahren. Viele Paare sind nicht auf die lange Liebe vorbereitet. Sie wissen nicht, dass sich eine Beziehung ständig bewegen und verändern muss, um auf Dauer bestehen zu können.

Wie kann man sich denn als Paar darauf vorbereiten?

Ganz banal gesagt: Indem Paare überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln. Nur weil sie jetzt zusammenleben, glücklich sind und die ersten Jahre gut liefen, heißt das nicht, dass das so bleiben wird. Sie müssen damit rechnen, dass es Konflikte und Herausforderungen geben wird – das können Kinder, Probleme im Miteinander, vielleicht sogar eine Affäre sein. Es wird Zeiten geben, in denen sie auch mal mehr nebeneinanderstehen als wirklich Hand in Hand miteinander. Und jeder Mensch muss sich darauf einstellen, dass sich die Partnerin oder der Partner in eine Art und Weise entwickeln könnte, mit der er nie gerechnet hätte.

„Sag mal, liebst du mich eigentlich noch?“ von Ursula Nuber (Erschienen am 06. Januar 2023, 224 Seiten, 22 Euro). © Quelle: Piper

Was meinen Sie damit?

Veränderungen passieren oft in Umbruchsituationen: Ein runder Geburtstag jenseits der Wechseljahre zum Beispiel, der zum Nachdenken anregt. Oder die Kinder ziehen aus dem Elternhaus aus. Plötzlich merkt die Partnerin: „Ich bin doch noch viel zu jung, um mich um die Enkelkinder zu kümmern!“ Plötzlich will sie noch ein Fernstudium beginnen, obwohl ihr Partner ganz andere Pläne mit ihr hatte. Nicht alle kommen damit klar, dass ihr Lebensmensch plötzlich etwas Neues machen will – und unterstützen ihn dabei dann gar nicht. Gleichzeitig zieht man in solchen Umbruchsituationen oft Bilanz in der Beziehung: Sind Wünsche unerfüllt geblieben? Möchte ich mit diesem Mann oder dieser Frau wirklich noch weitere zehn, 20 Jahre leben?

Die Frage ist also: bleiben wir zusammen oder trennen wir uns. Wie trifft man überhaupt so eine Entscheidung?

Das ist natürlich sehr schwierig – schließlich gibt es sehr viel zu verlieren. Wer sich aber solche Gedanken macht, kann die Beziehung anhand einiger Kriterien überprüfen: Gibt es genug Wertschätzung und Solidarität füreinander? Gibt es noch gemeinsame Ziele oder ist einer von uns beiden eher im Alleingang unterwegs? Wie blicke ich auf die Beziehung zurück: Erinnere ich mich an erster Stelle an die guten Zeiten, oder schaue ich eher auf die Defizite, Enttäuschungen und negativen Dinge? Wenn man hier eine negative Bilanz zieht, ist die Beziehung tatsächlich in einer schwierigen Situation.

Was können es Paare besser machen, um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen?

Ich plädiere sehr für offene, mutige Gespräche über die eigenen Bedürfnisse und auch Probleme in der Beziehung. Das heißt: Man sollte rechtzeitig damit anfangen, dem oder der anderen zu zeigen, wie es einem wirklich geht. Solange Paare miteinander reden, kann die Beziehung stabil bleiben. Wenn man aber die eigenen Gefühle in Wutanfälle, Vorwürfe, Nörgeleien oder Schweigen verpackt, kann mit der Zeit auch Respekt und Achtung vor der oder dem anderen verloren gehen. Oft sprechen Paare so miteinander, als wäre der eine ein Kind und der andere der Erziehungsberechtigte: „Du kannst doch nicht in Jogginghose rumlaufen!“ oder „geh auf keinen Fall zu dieser Party!“ Solche Ermahnungen sind respektlos. Hinter ihnen stecken aber oftmals tiefe Enttäuschungen über den anderen.

Wie kann es in einer langen Beziehung wieder respektvoller zugehen?

Wichtig sind vor allem die Handlungen der Liebe. Damit meine Handlungen, die in jeder Beziehung notwendig sind. An allererster Stelle steht, stets Wertschätzung zu zeigen – etwa dafür, wie sie oder er sich um die Kinder kümmert. Oder dafür, dass sie oder er mein Leben schöner macht. Auch Achtsamkeit ist wichtig. Das bedeutet etwa, darauf zu achten, wie es der Partnerin oder dem Partner geht. Wirkt er bedrückt, sollte man aufmerksam sein und mit ihm reden. Hatte sie heute einen schwierigen Termin in der Firma, sollte man das im Kopf behalten und interessiert nachfragen, wie es gelaufen ist. Das sind alles Dinge, die gerade in einer langen Beziehung mit der Zeit in den Hintergrund oder sogar in Vergessenheit geraten.

Was würden Sie Langzeitpaaren raten, die eine Beziehungskrise durchmachen – und sie retten wollen?

Wenn die Probleme schon länger bestehen, die Gefühle zur Beziehung ambivalent geworden und die Konflikte sehr stark sind, dann würde ich sehr dafür plädieren, dass ein Paar sich Hilfe holt – beispielsweise in der Paartherapie. Wenn ein dritter Mensch dabei ist und Gespräche zwischen den beiden moderiert, kann das Paar einer Klärung näherkommen. Und ich kann wirklich sagen, dass es sich oft lohnt, auch in schwierigen Zeiten durchzuhalten. Das Beziehungsleben ist oftmals die beste Therapie für ein Paar. Es lernt, gemeinsam zu wachsen – und kann am Ende vielleicht sogar phasenweise immer mal wieder eine ideale Beziehung erleben.