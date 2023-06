﻿Wenn alles gleich eine Red Flag ist - kann man dann überhaupt noch jemanden daten?

Sie verschmutzt die Umwelt, will es jedem recht machen und gibt sich gegenüber anderen Menschen als eine Person aus, die sie gar nicht ist: Das sind die Red Flags, die ein Tiktok-Filter der Influencerin Brooke Monk zuordnet. Viele Nutzerinnen und Nutzer lassen sich aktuell ganz freiwillig von der Videoapp ihre vermeintlichen drei größten Red Flags anzeigen – also ihre Verhaltensweisen und Eigenschaften, die anderen Menschen ein Warnsignal sein sollten. Natürlich kann Tiktok nicht wissen, welche Red Flags auf die Userinnen und User zutreffen. Aber genau das macht den Trend so lustig: Entweder liegt die App zufällig völlig richtig oder völlig daneben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem unterstreicht der Trend die langanhaltende und riesige Faszination der Red Flags. In den sozialen Netzwerken wimmelt es seit Langem nur so vor Inhalten, in denen Menschen über Red Flags diskutieren - und meist geht es dabei ums Dating. Ende 2021 etwa begannen unzählige Twitter-Nutzerinnen und Nutzer damit, über Warnsignale von Dating-Partnerinnen und -Partnern zu tweeten, auf die Singles aus ihrer Sicht besser achten sollten. Und seitdem ist das Thema aus Social Media nicht mehr wegzudenken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Was Menschen für Warnsignale halten, ist dabei ganz unterschiedlich. Er schaut während des ersten Dates die ganze Zeit nur auf sein Handy? Eine klare Red Flag, sind sich viele Menschen einig. Sie redet die ganze Zeit nur über ihre Ex-Freundin? Lieber kein zweites Date ausmachen. Manchmal sind die Red Flags aber auch eher scherzhaft gemeint oder zumindest eine sehr subjektive Auffassung davon, was ein Warnsignal ist. Sie mag Ananas auf Pizza, steht auf Harry Styles, ist Sternzeichen Waage: Auch das haben manche Menschen in Social-Media-Plattformen schon mit Rote-Flaggen-Emojis als Red Flag gekennzeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stark im Fokus stehen auch „Toxic Traits“, also toxische Eigenschaften von Menschen, mit denen sie ihren (Dating)-Partnerinnen oder -Partner schaden – etwa wenn sie sie unter Druck setzen, mit ihnen Sex zu haben. Oder auch „Ghosting“, also beispielswiese wenn das Date nach dem ersten Treffen nicht mehr auf Nachrichten antworten. Gemein haben alle stark diskutierten Phänomene, dass sie sich auf das fokussieren, was mit dem anderen Menschen nicht stimmt. Doch wie hilfreich sind diese Zuschreibungen? Wann handelte es sich um eine sinnvolle Warnung - und wann stehen sich Singles, die nur nach vermeintlichen K.o.-Kriterien Ausschau halten, selbst im Weg?

Singlecoach: Wer nur auf Red Flags achtet, nimmt das Positive kaum mehr wahr

Es sei keine gute Idee, wenn sich Singles bei ihren Dating-Partnerinnen und -Partnern nur noch auf Red Flags und Co. fokussierten, sagt der Paartherapeut und Singlecoach Eric Hegmann. Denn das mache uns vorsichtiger und misstrauischer, als wir es beim Date mit einem neuen Menschen ohnehin schon seien. „Wenn ich diese Haltung noch verstärke durch möglichst viele Gedanken über vermeintliche Red Flags, also Verhaltensweisen, die mich enttäuschen oder verletzen könnten, versetze ich mich in einen Zustand, in dem ich positive Dinge kaum mehr wahrnehmen kann“, warnt er.

Dabei sollte Dating möglichst eine positive Erfahrung sein. Schließlich wollen Singles im besten Fall die schönen Seiten eines Menschen kennenlernen, mit ihm lachen und Gemeinsamkeiten feststellen. Der Fokus auf Red Flags sorge jedoch dafür, so Hegmann, dass Singles andere vor allem auf ihre Vertrauenswürdigkeit überprüfen. Für das Dating sei das aber keine gute Voraussetzung. „Es geht vielmehr darum, dass ich Vertrauen in mich haben kann, dass ich mit einer Enttäuschung zurecht kommen werde, dass ich mich erholen kann und dass ich liebenswürdig und liebenswert bin, auch wenn sich mein Gegenüber für eine andere Person entscheidet“, sagt der Experte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist Fremdgehen wirklich schlimm? Drei Perspektiven auf ein altes Dilemma Das Thema Untreue wirft zahlreiche Fragen auf, rund um Scham, Vertrauen und sexueller Freiheit. Was sagen Theologie, Philosophie und Paartherapie zu Affären und Ehebruch? Jetzt mit Plus lesen

Nicht jeder Fehltritt ist gleich eine Red Flag

Mit der regen Diskussion über Red Flags, Toxic Traits und Co. können sich Singles also im schlimmsten selbst im Weg stehen. Gerade dann, wenn sie sich ständig mit vermeintlich gefährlichen Dating-Phänomenen verrückt machen, sagt die Singlecoachin Vanessa Gericke. „Das sorgt auch dafür, dass der Begriff „toxisch“ inflationär benutzt oder pauschalisiert wird, obwohl emotionaler Missbrauch – wie zum Beispiel bei Gaslighting oder Narzissmus – sehr ernst genommen werden sollte.“ Doch diese Abgrenzung fehle auf Social Media oft.

„Eine Verspätung kann allen mal passieren und gute Gründe haben – das ist nicht immer gleich eine Red Flag. Wichtig ist aber, dass sie oder er sich dafür entschuldigt.“ Vanessa Gericke, Datingcoachin

Doch welches Fehlverhalten ist denn wirklich ein Grund dafür, besser die Finger von einem Menschen zu lassen – und über welche Verhaltensweisen kann man auch hinwegsehen? Wenn es nach vielen Nutzerinnen und Nutzer auf Social Media geht, ist jede Red Flag eine zu viel, ganz nach dem Motto: Wer einmal zu spät zum Date kommt oder es kurzfristig absagt, hat seine Chance verspielt. Gericke rät Singles aber dazu, nicht voreilig zu urteilen und nicht jedes vermeintliche Fehlverhalten als unverzeihliche Red Flag abzustempeln. „Eine Verspätung kann allen mal passieren und gute Gründe haben – das ist nicht immer gleich eine Red Flag. Wichtig ist aber, dass sie oder er sich dafür entschuldigt.“

Singles tun sich auch keinen Gefallen damit, so Gericke, wenn sie zu hohe Erwartungen an ihr Date haben. Wenn sie zum Beispiel erwarten, dass sie oder er perfekt sein muss und keine keine Macken haben darf. Zumal auch ein vermeintlich fehlerfreies Date ist keine Garantie dafür ist, dass eine Beziehung gut laufen würde. „Viele toxische Beziehungspartner oder -partnerinnen schienen beim Kennenlernen perfekt zu sein, weil man von ihnen mit Liebe und romantischen Gesten überschüttet wurde“, sagt die Expertin. Daher sollte man sich sich in der Kennenlernphase in Objektivität üben und sich nicht allein auf Warnsignale verlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer sich stark auf Red Flags und Co konzentriert, verfolge dabei vielleicht eine Schutzstrategie, erklärt Hegmann. Singles wollten so Enttäuschung vermeiden, ziehen sich bei jeder vermeintlichen Red Flag zurück – und erwarten mitunter von anderen Menschen immer, dass sie erst beweisen, dass sie es ernst meinen. „Das sind verständliche Strategien, sie führen aber nicht zu Nähe, sondern zu Distanz. Und aus Distanz wird keine Beziehung entstehen können.“

Gericke betont zudem, dass vielen Singles auf Plattformen wie Tinder suggeriert werde, dass sie eine schier endlose Auswahl hätten – und daher auch gern wählerisch sein könnten. „Wenn die Message immer lautet: ‚Es ist genug Auswahl für dich da, du musst nur lange genug swipen‘, dann neigen Singles dazu, andere beim ersten Anschein einer Red Flag direkt auszusortieren.“ Die Gefahr: Vielleicht serviert man einen Menschen wegen einer Bagatelle ab, obwohl der oder sie ansonsten gut zu einem gepasst hätten.

Wiederholtes Fehlverhalten nicht schönreden

Doch trotz allem: Es ist auch nicht immer eine schlechte Idee, zumindest aufmerksam bei Fehlverhalten von Dating-Partnerinnen und -Partnern zu sein. Wenn er oder sie beim Treffen etwa schlecht über sein Date redet, unhöflich zum Servicepersonal ist oder sogar sexuell aufdringlich ist, sollten Singles das nicht ignorieren, meint Gericke. „Wenn Singles kaum noch Selbstvertrauen haben und die Hoffnung verlieren, dass sie eine Partnerin oder einen Partner finden werden, akzeptieren sie viel eher unerwünschte Verhaltensweisen. Für die Menschen, die Warnsignale nicht sehen wollen oder können, kann es deshalb sinnvoll sein, wenn sie sich über Red Flags im Klaren sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gilt also eine gesunde Balance zu finden: Nicht bei jedem ersten vermeintlichen Red Flag das Date abzuservieren, aber gleichzeitig Warnsignale durchaus ernst zu nehmen – auch dann, wenn man das Date mag. Singles müssen nicht sofort auf jeden Fehltritt reagieren, so Gericke, aber es sei sinnvoll, innere „Strichlisten“ bei wiederholtem schlechtem Verhalten zu führen und es anzusprechen, wenn ein Muster erkennbar ist. „Wichtig ist dabei, die Gefühle in Ich-Botschaften zu formulieren, zum Beispiel: ‚Ich fühle mich nicht von dir wertgeschätzt, wenn du immer auf dein Handy schaust.‘ Das ist konstruktiver, als jemanden zu verurteilen“, sagt die Datingcoachin. Wenn die oder der andere jedoch nicht gewillt ist, das unerwünschte Verhalten abzulegen, sollten Singles Konsequenzen ziehen.

„Wir benötigen dringend mehr Erfolgsgeschichten und Inspiration und Motivation und weniger Panikstimmung als Gemütsgrundlage.“ Eric Hegmann, Singlecoach

Beim Dating mehr auf das Positive achten

„Wenn beim besten Willen keine gute Absicht zu erkennen ist, dann sollte man natürlich durchaus darauf hören“, sagt auch Hegmann. „Aber im Ernst: ‚Alle anderen sind nur oberflächlich, missgünstig, egoistisch, wollen ihren Vorteil auf meine Kosten‘: Ist das die Art, wie wir die Welt und alle anderen darin sehen und erleben wollen?“ Der Paartherapeut appelliert daher, den Fokus weniger auf das Negative und mehr auf das Positive zu richten. „Wir benötigen dringend mehr Erfolgsgeschichten, Inspiration und Motivation und weniger Panikstimmung als Gemütsgrundlage“, sagt er. Hegmann und Gericke wünschen sich folglich, dass Singles mutiger, selbstbewusster und furchtloser werden, statt immer ängstlicher und verletzlicher.

Dann kann es hilfreich sein, lieber auf Green Flags zu achten. Sie heben anders als Red Flags positive Verhaltensweisen und Eigenschaften einer Dating-Partnerin oder eines Datings-Partners hervor. Dass sie oder er beim Date viel Interesse zeigt, aufmerksam und ehrlich ist, zum Beispiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und aktuell trenden auf Tiktok auch Beige Flags: Als solche kennzeichnen Menschen in Beziehungen Verhaltensweisen ihrer besseren Hälfte, die sie zwar nerven, über die sie aber letztendlich hinwegsehen können. Wenn sie oder er beispielsweise an jedem gemeinsamen Abend auf dem Sofa den Film anhält, um herauszufinden, in welcher Serie er die gesamten Schauspielerinnen und Schauspieler kennt. Dieser Trend zeigt, das manchmal nicht alles, was uns an einen Menschen nervt, gleich ein Grund dafür ist, von ihm Abstand zu nehmen. Das könnte auch für Red-Flag-Enthusiasten eine wichtige Message sein.