﻿Warum es manchen Menschen schwer fällt, Schluss zu machen

Wenn Paare zusammenbleiben, obwohl die Beziehung am Ende ist, hat das oft mit der Angst beider Partner vor den Konsequenzen zu tun – doch gut geht es dabei meist keinem von beiden.

Eine Beziehung kann laut scheppernd in die Brüche gehen, manchmal aber auch in absoluter Sprachlosigkeit enden. Es gibt Paare, die sich freundschaftlich trennen. Und dann gibt es Paare, die trennen sich nicht, obwohl ihre Beziehung eigentlich tot ist. So wie Mia und Oliver. Sie liebt ihn noch sehr. Aber sie spürt, dass er sich schon lange emotional aus der Beziehung verabschiedet hat. Trotzdem zieht er keinen Schlussstrich. Und Mia hofft auf ein Wunder. Denn warum sollte ausgerechnet sie beenden, was sie eigentlich bewahren will?