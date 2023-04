﻿Verhütung gleich Frauensache? „Männer überlassen ihren Sexpartnerinnen ganz schön viel Kontrolle“

Frau Frei, wie verhüten Sie momentan?

Mit der Kupferspirale. Nachdem ich einige Nebenwirkungen von der Pille und dem Vaginalring hatte – darunter depressive Episoden und Libidoverlust –, wollte ich keine Hormone mehr nehmen. Hormone wirken immer auf das Gehirn, nehmen Einfluss auf das Denken, Fühlen und die Persönlichkeit.

Mein Ziel ist nicht, die Pille zu verteufeln. Für viele funktioniert sie gut. Aber mir war es unheimlich, dass sie uns als Nonplusultra verkauft wird. Gäbe es eine Art Pille für den Mann, er würde sie mal probieren, sagte mein damaliger Partner. Aber die gibt es ja nicht. Wir haben dann gemeinsam entschieden, dass ich mir die Kupferspirale einsetzen lasse – was echt schmerzhaft war.

Männer können aber doch Kondome benutzen. Sie schützen damit sich und andere Menschen beim Sex vor Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Krankheiten. Reicht das nicht?

Kondome sind gut. Aber sie sind nicht zu Unrecht dafür bekannt, in entscheidenden Momenten abzurutschen oder zu reißen. Die meisten jungen Menschen, die Kondome nutzen, verhüten deshalb zusätzlich mit der Pille. Und: Wenn das Kondom gerissen oder abgerutscht ist, bleiben die Folgen wieder ganz maßgeblich an der Frau hängen. Sie muss entscheiden, ob sie die Pille danach nimmt.

Streng genommen ist es ein Einschnitt in die reproduktiven Rechte von Männern, dass es offiziell keine besseren Möglichkeiten als das Kondom für sie zum Verhüten gibt.

Mich wundert, dass Männer sich bislang über die fehlenden Verhütungsmethoden für sie noch kaum beschwert haben. Männer überlassen ihren Sexpartnerinnen ganz schön viel Kontrolle – denn sie haben ja richtigerweise kein Anrecht darauf, von Frauen zu verlangen, dass sie die Pille nehmen, abtreiben oder ein Kind austragen sollen. Streng genommen ist es ein Einschnitt in die reproduktiven Rechte von Männern, dass es offiziell keine besseren Möglichkeiten als das Kondom für sie zum Verhüten gibt. Zumal andere Methoden technologisch möglich wären und zum Teil bereits im Einsatz sind.

Franka Frei ist Journalistin, Aktivistin und Buchautorin. Nach ihrem Sachbuch „Periode ist politisch" ist nun ihr neues Werk im Goldmann Verlag erschienen. „Überfällig. Warum Verhütung auch Männersache ist" umfasst 288 Seiten und kostet 17 Euro. Frei hat dafür zahlreiche Männer getroffen, die (thermische) Verhütungsmethoden anwenden, die offiziell noch nicht auf dem Markt sind. © Quelle: Linda Rosa Saal/Goldmann Verlag

Von welchen Methoden sprechen Sie?

Es gibt seit den 1970er Jahren eine Bewegung von Männern, vor allem in Frankreich, die mit Wärme verhütet. Körperwärme reicht aus, um langfristig und reversibel zu verhüten. Früher nutzten die Männer dafür Verhütungsslips. Im Jahr 2018 hat der französische Krankenpfleger Maxime Labrit den „Andro-Switch“ entwickelt. Das ist ein völlig hormonfreier Ring aus Silikon, den Männer etwa 15 Stunden am Tag tragen. Sie ziehen ihn über Penis und Hodensack. Die Hoden werden dadurch näher an den Körper gedrückt. Der Anstieg der Hoden auf Körperwärme reicht, um langfristig die Spermienproduktion zu stoppen. Alle acht bis zwölf Wochen lassen die Anwender ein Spermiogramm anfertigen, um zu überprüfen, dass die eigenen Spermien zeugungsunfähig sind. Ein paar Studien zur Verhütung mit Wärme gibt es bereits. Der Andro-Switch ist allerdings nicht zugelassen.

Wieso nicht?

Die Anti-Baby-Pille ist weltweit ein wachsendes Geschäft. Außerhalb von Europa bekommen Frauen oft Hormonimplantate verschrieben. Wie gesagt, es ist gut, dass hormonelle Verhütung für Frauen existiert. Aber es wird keine breitere Palette an Möglichkeiten geben, solange Pille und Co. als selbstverständlich hingenommen werden. Für die Pharmaindustrie sind Hormonpräparate für Frauen ein Wachstumsmarkt. Warum sollten Unternehmen also etwas ändern und in teure Studien für Verhütung für den Mann investieren?

Produkte wie den „Andro-Switch“ als Medizinprodukt zertifizieren zu lassen, ist sehr teuer, ein paar Millionen Euro. Das Produkt muss nur einmal gekauft werden und hält ewig – damit lässt sich kaum Geld verdienen. Im Gegensatz zur Pille, die man immer wieder neu kaufen muss. Für Pharmaunternehmen sind Medikamente zur Verhütung viel lukrativer, auch wenn andere Methoden sehr wahrscheinlich für viele sowohl gesundheitlich als auch ökologisch mehr Sinn ergeben würden.

Der Silikon-Ring scheint einfach anzuwenden zu sein. Gibt es auch Nachteile bei der Methode?

Sie funktioniert sicherlich nicht für jeden Mann – aber das gilt ja bei allen Verhütungsmethoden. Die verhütenden Männer, die ich kenne, haben gesagt, es war am Anfang eine Überwindung, den Silikonring zu benutzen. Sie mussten sich erst ein paar Tage daran gewöhnen, ihnen tagsüber ständig zu tragen. Die Männer verglichen das mit dem Tragen einer neuen Brille oder neuen Armbanduhr.

Was man bedenken sollte: Für Männer ist es ja generell etwas Neues, sich so aktiv um die Verhütung zu kümmern. Frauen sind es dagegen gewohnt, die Verhütungsarbeit zu übernehmen.

Am Ende profitiert die ganze Gesellschaft davon, dass Frauen nicht ständig ungewollt schwanger werden.

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dieser Verhütungsarbeit und der Care-Arbeit? Die übernehmen Frauen schließlich auch umfassender als Männer, zeigen Statistiken.

Wie viel Care-Arbeit maßgeblich Frauen im Haushalt, in der Pflege und in der Kinderfinanzierung ohne soziale oder finanzielle Honorierung leisten, wird gern mal unsichtbar gemacht. Es ist Arbeit, die sie im Stillen verrichten, genauso wie die Verhütungsarbeit. Oft heißt es, die Pille sei eine „feministische Befreiung“. Aber nicht nur Frauen haben etwas davon, nicht ungewollt schwanger zu werden, sondern auch ihre Sexualpartner. Am Ende profitiert die ganze Gesellschaft davon, dass Frauen nicht ständig ungewollt schwanger werden – sozial und wirtschaftlich.

Vielen Männern scheint nicht klar zu sein, dass jemand für sie die Verhütungsarbeit übernimmt. Genauso wie vielen Männern auch nicht klar zu sein scheint, dass sich ein Klo nicht von alleine putzt oder ein Bett sich nicht von alleine macht. Dass in unserer Gesellschaft vor allem Frauen für die Verhütung zuständig sind, hat nichts mit biologischen Tatsachen zu tun. Vielmehr stecken dahinter kulturelle Strukturen, die wir verändern können.

Welche Vorurteile gegenüber männlicher Verhütung hören Sie häufig?

Die meisten Männer, denen ich den Silikonring entgegen halte, sagen erst einmal: „Oh, ist das nicht unangenehm?“ Und dann sage ich: „Ja, Verhütung macht nun einmal keinen Spaß. Das, was Spaß macht, ist Sex ohne ungewollte Konsequenzen.“ Warum ist es komischer, sich die Hoden nach oben zu schieben, als dass mir ein Stück Draht – die Kupferspirale – in den Uterus geklemmt wird? Oder dass synthetische Hormone den Eisprung verhindern?

Die „perfekte Verhütung“ für den Mann wird nicht auf dem Silbertablett serviert.

Als nächstes reden viele Männer darüber, dass sie die Studienlage zu dünn finden. Aber auch bei der Pille ist bis heute zum Beispiel nicht abschließend geklärt, inwieweit sie das Risiko für Demenz erhöht und wie sie in Verbindung zu Depressionen steht. Alle Medikamente haben Nebenwirkungen. Die „perfekte Verhütung“ für den Mann wird nicht auf dem Silbertablett serviert. Technologischer Wandel im Bereich Verhütung muss aktiv gefordert werden. Der Ring kann einen Stein ins Rollen bringen, der schon seit Jahrzehnten feststeckt.

Warum lohnt es sich für Männer, sich für mehr Verhütungsmethoden einzusetzen?

Sie tragen damit zu ihrer eigenen Autonomie und Selbstbestimmung bei. Sie übernehmen aktiv Verantwortung für die Person, mit der sie Sex haben, aber auch für sich selbst. Niemand soll gezwungen werden, mit einer bestimmten Methode zu verhüten. Aber mehr Möglichkeiten zu haben, das bringt doch nur Vorteile mit sich.

Außerdem spiegeln sich sehr viele gesellschaftliche, strukturelle Ungleichheiten an dem Thema Verhütung. Ich glaube, es liegt an jedem Menschen, selbst zu erkennen, dass die eigene Selbstbestimmung und Eigenverantwortung ganz viel mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun haben.