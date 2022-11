﻿„Alles soll immer besser, Schmerz vermieden werden“: Katja Lewina besucht zehn Ex-Freunde

„Coaching“-Angebote in sozialen Netzwerken „Coaching“-Angebote in sozialen Netzwerken

Wer kurz nach der Trennung den oder die Ex zurückhaben will, legt am besten das Handy weg. Das Smartphone birgt nicht nur die Gefahr der unangenehmen Kontaktaufnahme, sondern auch die Möglichkeit, an selbst ernannte Coaches zu gelangen. Wie arbeiten die und was kann man bei einem möglichen Betrugsfall tun?