﻿„Toxische Partner zeigen oft narzisstische Züge – und dann folgt die erste Beleidigung“

„Der Bachelor" startet in die 13. Staffel

Liebe oder Likes? Warum wir Datingshows schauen

Datingformate sind beliebt wie nie. Mehr als 30 Datingshows hat allein die RTL-Gruppe im Programm, an diesem Mittwoch läuft auch „Der Bachelor“ wieder an. Medienpsychologen erklären, warum wir diese Sendungen so spannend finden – und was wir dabei über uns selbst lernen können.