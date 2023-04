Mona Chollet, Sie behaupten „Das Patriarchat sabotiert heterosexuelle Beziehungen“. Wie meinen Sie das?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn wir über Liebe reden, stellen wir es als etwas instinktives, spontanes, intimes und persönliches dar. Doch das ist es überhaupt nicht: Unsere Vorstellungen von einer idealen romantischen Beziehung sind von den patriarchalen Erwartungen an Männer und Frauen in der Gesellschaft vorgegeben. Der Mann soll größer, reicher, im Beruf erfolgreicher sein als die Frau – und sie muss sich allen voran um ihren Mann und die Familie kümmern und soll in jeder Hinsicht „kleiner“ als der Mann sein. Sie muss also immer ein bisschen unter ihm stehen, kann keine ähnlich erfolgreiche oder bessere berufliche Karriere haben. Sie sollen sich lieber um die Liebe kümmern – ein Thema, dass Männer am besten gar nicht beschäftigt. Diese Glaubenssätze sind immer noch stark in unserem Kopf verankert, schließlich werden die allermeisten Menschen immer noch so erzogen und sozialisiert.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Diese Rollenbilder werden uns also schon in der Kindheit beigebracht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja. Wir reden zum Beispiel mit Jungs viel, viel seltener über Liebe als mit Mädchen. Sie lernen, dass Liebe und Gefühle nichts für Jungs sind, dass Emotionalität oder Fürsorge etwas Schlechtes für Männer ist – sie lernen stattdessen, später in der Beziehung die Kontrolle zu haben und dominant zu sein. Für einen Jungen ist es folglich peinlich, in ein Mädchen verliebt zu sein. Wir bringen Männern bei, die Liebe zu vernachlässigen – es ist so traurig. Und wenn sie erwachsen werden, ist es schwierig für sie, sich von diesen Glaubenssätzen zu befreien und sich auf eine wahre Beziehung auf Augenhöhe einzulassen. Mädchen werden im Gegenteil dazu erzogen, sehr involviert in Beziehungen zu sein und sich um ihren Mann und ihre Familie zu kümmern. Deswegen werden sie auch meist zu denen, die als Erwachsene Selbsthilfebücher lesen, zur Therapie gehen und damit versuchen zu verstehen, warum etwas in der Beziehung schief läuft.

Viele junge Frauen sind nicht mehr dazu bereit, den ganzen Haushalt zu schmeißen und sich dann auch noch um die Kinder zu kümmern, ohne von ihrem Partner etwas zurückzubekommen.

Das klingt überhaupt nicht nach einer Beziehung auf Augenhöhe.

Nein. Und es hindert Paare daran, eine echte Beziehung zu führen, in der sich beide gegenseitig unterstützen. Im schlimmsten Fall fallen Beziehungen den gesellschaftlichen Erwartungen zum Opfer. Denn viele junge Frauen sind nicht mehr dazu bereit, den ganzen Haushalt zu schmeißen und sich dann auch noch um die Kinder zu kümmern, ohne von ihrem Partner etwas zurückzubekommen. Wir leben in einer Zeit, in der sich Frauen von derart belastenden Beziehungen befreien – zumindest dann, wenn sie nicht finanziell abhängig von ihrem Mann sind, was leider noch häufig der Fall ist. Im Grunde werden Männer und Frauen also immer noch dazu erzogen, nicht miteinander klarzukommen.

Mona Chollet ist Journalistin und Autorin. Heute ist sie Redakteurin bei der französischen Monatszeitung „Le Monde Diplomatique“. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem „Hexen. Die unbesiegbare Macht der Frauen“, das sich in Frankreich 350.000-mal verkaufte und 2020 auf Deutsch erschien. 2022 erhielt sie den Prix Européen de l’Essai für ihr Buch „Wir müssen die Liebe neu erfinden“. Seit April 2023 ist das Buch – übersetzt von Norma Cassau – auch auf Deutsch erhältlich. © Quelle: Olivier Vogelsang

Hat sich denn nichts daran geändert, welche Erwartungen wir an Männer und Frauen haben und wie wir Beziehungen definieren – vor allem vor dem Hintergrund der vielen feministischen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin der Meinung, dass sich hinsichtlich der Liebe nicht viel geändert hat. Beziehungen sind wahrscheinlich der Teil des Lebens, der sich am schwierigsten verändern lässt: Wir alle wollen lieben und geliebt werden – das macht uns sehr verwundbar und führt dazu, dass wir Dinge akzeptieren, die wir in anderen Lebensbereichen nicht akzeptieren würden. Hinzu kommt, dass noch immer viele Menschen, die von den Erwartungen abweichen, dafür verurteilt werden. Denken Sie an das prominente Paar Zendaya und Tom Holland: Es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich darüber lustig machen, dass Zendaya größer als Tom Holland ist. In Interviews werden sie sehr häufig auf ihren Größenunterschied angesprochen – das muss doch unglaublich ermüdend für sie sein. Aber solche Vorbilder helfen uns, zu normalisieren, dass Frauen natürlich auch größer als ihre Partner sein können.

Können uns also mediale Darstellungen helfen, die vorherrschenden Erwartungen an Beziehungen zu überdenken?

Ja, ich glaube, das kann einen großen Einfluss haben. Gerade dann, wenn Kinder damit groß werden. So könnten auch Mädchen lernen, dass es okay ist, zum Beispiel beruflich erfolgreich oder größer als ihre Partner zu sein. Leider wird ihnen in Büchern und Filmen oft genau das Gegenteil beigebracht. Für Männer ist so etwas wie die Liebe in der Popkultur dagegen selten ein Thema, sie werden stattdessen oft als Menschen dargestellt, die vor einer Beziehung flüchten und sich immer nach einer Neuen umschauen. Und wenn sie in einer Beziehung sind, denken sie nur an die ganzen Chancen, die ihnen entgehen. Diese Ungleichheit zwischen Männern und Frauen wird uns also immer wieder vorgelebt. Dabei sind natürlich auch Männer in der Lage, Liebesbriefe zu schreiben, gute Partner zu sein, den Wert der Liebe zu verstehen.

Mona Chollet: „Wir müssen die Liebe neu erfinden: Wie das Patriarchat heterosexuelle Beziehungen sabotiert“ (Dumont, 24 Euro). © Quelle: Dumont

Es gibt doch aber auch viele Männer, die genau das tun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, aber dazu müssen sie immer noch den gesellschaftlichen Erwartungen trotzen. Und dann wird denjenigen Männern gesagt, dass sie keine echten Männer sind. Das hat einen großen einschüchternden Effekt auf sie. Es ist furchtbar, dass Männer sich gegenseitig beibringen, keine Liebe zuzulassen. Schließlich wollen viele Männer eine harmonische Beziehung führen, in der beide glücklich sind, aber ihre Erziehung und Sozialisation hindert sie zu oft daran. Viele werden also zu Opfern des Patriarchats, während manche dagegen Verfechter dieser Strukturen sind.

Wir könnten viel tiefere und bedeutsamere Beziehungen führen, wenn wir uns nicht immer nur an dieses Skript, diese Geschlechterrollen halten.

Inwiefern sind manche Männer Verfechter dieser Erwartungen?

Indem sie die Aufrechterhaltung dieser patriarchalen Strukturen in der Beziehung erzwingen – schlimmstenfalls indem sie gewalttätig und missbräuchlich werden. Ich wollte in meinem Buch eigentlich nicht über Gewalt in der Beziehung schreiben. Aber mir wurde klar, dass sich das nicht aus der Domäne der Liebe wegdenken lässt: Noch immer ist Gewalt in der Beziehung ein großes Problem in der Gesellschaft. Männer lernen überall in der Gesellschaft, Dominanz und Kontrolle in der Beziehung zu haben. Ihre Vorbilder sind Schauspieler wie Clint Eastwood, Marlon Brando, Sean Connery, die auf der Leinwand toxische Männer darstellen. Gewalt sollte abnormal sein, doch es ist leider vollkommen normal geworden – und wird in Filmen sogar romantisiert.

Wie können wir uns von diesen Erwartungen an Beziehungen befreien? Wie können wir „die Liebe neu erfinden“?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist sehr schwierig – und ich weiß noch nicht, wie wir es schaffen können. Aber ich glaube, dass es ein erster wichtiger Schritt ist, sich diesen Ungleichheiten und Erwartungen überhaupt bewusst zu werden. Damit ist natürlich noch nicht alles getan, aber es macht uns stärker. Meine Hoffnung ist, dass wir die patriarchalen Erwartungen an Liebe nicht mehr normalisieren oder einfach so akzeptieren – und Mädchen und Jungs beibringen, wie eine wahre Beziehung auf Augenhöhe aussehen kann. Wir könnten viel tiefere und bedeutsamere Beziehungen führen, wenn wir uns nicht immer nur an dieses Skript, diese Geschlechterrollen halten. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass wir ein ganzes Leben mit einem Menschen verbringen, ohne ihn und seine Bedürfnisse wirklich zu kennen. Das ist wirklich traurig – und deshalb müssen wir die Liebe neu erfinden.





















Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige