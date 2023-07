Erst breitet sich der herrliche Duft in der Wohnung aus, dann zeigt das unverkennbar fauchende Geräusch an: Der Kaffee ist fertig! Freunde des italienischen Espressokochers lieben diese allmorgendliche Klangkulisse. Die kleine Kanne ist die Minimalistin unter den Kaffeemaschinen: Einfach und effektiv gelingt der Kaffeegenuss mit ihr problemlos. So hat die „Moka“, wie sie in Italien genannt wird, auch in Deutschland viele Herzen erobert.

Entwickelt wurde das klassische, achteckige Modell im Jahr 1933 vom italienischen Erfinder Alfonso Bialetti. Heute gib es unzählige Marken, Hersteller und Größen, die aber alle dieselbe Funktionsweise teilen: Das sogenannte Perkolator-Prinzip. Dabei wird das Wasser im unteren Kessel der Maschine erhitzt. Durch den Dampf entsteht ein Druck von ungefähr 1,5 bis 2,5 Bar, der die Flüssigkeit durch einen mit Kaffeepulver befüllten Trichter nach oben in die Kanne drückt.

So weit, so einfach. Doch damit ein Espressokocher möglichst lange hält, sollten die Kannen regelmäßig gereinigt werden. Denn sonst können sich Rückstände im Gerät ablagern, die mit der Zeit den Geschmack des Kaffees verändern und ihn bitter werden lassen. Bei der Reinigung gilt es einige Aspekte zu beachten:

Espressokocher lieber nicht in der Spülmaschine reinigen

Für die Spülmaschine sind Espressokocher weniger geeignet. Besonders Geräte aus Aluminium sollten nicht in der Maschine gespült werden, weil die hohen Temperaturen und das Spülmittel das Metall angreifen können. Kannen aus Edelstahl können eher mal mit in die Spülmaschine, trotzdem sollte das Gerät explizit als spülmaschinenfest gekennzeichnet sein. Außerdem sollte der Dichtungsring vor dem Spülen entfernt werden, weil das Gummi sonst schnell porös wird. Die Folge: Die Kanne wird undicht.

Für die tägliche Reinigung reicht es aus, den Kocher vor oder nach dem Gebrauch mit Wasser auszuwaschen. Ab und zu sollte der Espressokocher aber gründlich entkalkt werden. Hierfür eignen sich Hausmittel wie Essig, Backpulver oder Zitronensäure. Man kann den Espressokocher auch mit einem Gemisch aus Wasser und 25 Millilitern Zitronensäure befüllen und – natürlich ohne Kaffeepulver – auf dem Herd erhitzen. So läuft die Flüssigkeit einmal durch das ganze Gerät und die Hitze verstärkt die Kalkentfernung.

Für eine gründliche Reinigung wird der Kocher in alle Einzelteile auseinandergeschraubt. Diese werden für einige Zeit, am besten über Nacht, eingeweicht. Anschließend sollte der Kalk entfernt sein. Spezialtrick: Gebissreiniger-Tabs entfernen Kalk und Rückstände besonders effektiv, ohne aggressive Chemie.

Auch Kaffeeöle können sich mit der Zeit in der Kanne ablagern, diese können nach dem Einweichen etwa mit einem Topfschwamm entfernt werden. Nicht vergessen werden sollten bei der Reinigung die Bereiche des Espressokochers, die etwas schwieriger zu erreichen sind. Auch der Trichter, der mit Kaffeepulver befüllt wird, sollte regelmäßig eingeweicht werden, denn in seinem Inneren sammeln sich ebenfalls Pulverreste an, die nicht so einfach herausgespült werden können.

Espressokocher: Versteckte Bereiche bei der Reinigung nicht vergessen

Bei der Reinigung nicht vergessen werden sollte außerdem der Bereich unter dem Dichtungsring und dem Sieb an der Unterseite des Kannenaufsatzes. Bis hierhin dringen viele Espressotrinker gar nicht erst vor, aber in dem versteckten Innenbereich lagern sich im Lauf der Zeit ebenfalls Kaffeereste, Öle und Kalkrückstände ab. Um das Dichtungsgummi zu entfernen, fährt man mit einem stumpfen Messer oder einem kleinen Schraubenzieher am besten von der Innenseite unter den Ring und hebt ihn vorsichtig heraus. Das kleine Sieb liegt locker darunter und lässt sich anschließend herausnehmen. Gummi, Sieb und der darunterliegende Bereich sollten alle getrennt voneinander eingeweicht und gereinigt werden.

Auch bei regelmäßiger und gründlicher Reinigung gilt: Die „Verschleißteile“ für den Espressokocher sollten ab und zu ausgetauscht werden. Je nach Benutzung raten Hersteller dazu, das Sieb und die Dichtung des Kochers alle zwei bis vier Jahre auszutauschen. Denn durch die starke Hitze, die Feuchtigkeit und das Kaffeepulver können diese besonders beanspruchten Teile mit der Zeit korrodieren und die Löcher des Siebs verstopfen. Das kann die Brühzeit stark verlängern, weil kaum noch Flüssigkeit durch das Sieb dringen kann. Dadurch kann der Kaffee ungenießbar werden, weil der Kocher zu lange auf dem Herd steht, das Getränk bekommt einen verbrannten Geschmack.

Verschleißteile wie Sieb und Dichtung regelmäßig austauschen

Beim Austausch sollte natürlich darauf geachtet werden, dass die Ersatzteile zum eigenen Modell und zur Größe des Kochers passen. Um die Teile zu tauschen, geht man genauso vor wie bei der Reinigung. Um neue Ersatzteile einzubauen, wird zunächst das Sieb locker auf den Unterboden der Kanne gesetzt und der neue Dichtungsring anschließend behutsam darübergelegt.

Auch das Sicherheitsventil des Expressokochers lässt sich austauschen. Das sollte immer dann passieren, wenn Schäden wie Kratzer oder Risse an dem Ventil zu sehen sind, oder ungefähr alle drei Jahre. Das ist besonders wichtig, da bei einem defekten Ventil ein Überdruck im Kessel entstehen kann, der zur Explosion der Kanne führen kann.

Um das Ventil abzuschrauben, ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt. Eine kleine Zange kann beim Entfernen helfen. Anschließend wird das neue Ventil in den Kessel eingeschraubt. Wer sich den Tausch des Sicherheitsventils nicht zutraut, kann den Espressokocher dafür auch in ein Fachgeschäft bringen.