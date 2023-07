Griechenland im Glas

Café frappé: So gelingt der erfrischende Trend-Kaffee

An heißen Sommertagen kommen kalte Getränke wie gerufen – so wie der Café frappé. Der cremige Eiskaffee ist ein Nationalgetränk in Griechenland und inzwischen auch hierzulande sehr beliebt. Mit wenigen Zutaten lässt er sich schnell selbst zubereiten.