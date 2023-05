Charles III.: Krönungs-Quiche – Einfaches Rezept zum Nachmachen

Zur Krönung von Charles III. teilte der britische Palast am Montag das Rezept für die „Coronation Quiche“, die vom Königspaar persönlich ausgewählt worden sei. Der offizielle Twitter-Account der Royal Family hat ein Video geteilt, in dem Sie einer Köchin in weißer Uniform bei der Zubereitung zusehen können.

Die Quiche soll beim bevorstehenden Coronation Big Lunch am 7. Mai serviert werden, der landesweit gefeiert wird. Das Gericht besteht aus einem knusprigen Teigmantel und einer delikaten Füllung aus Spinat, Saubohnen und frischem Estragon.

Zur Krönung von Königin Elizabeth II. wurde 1953 ein Hühnchengericht namens „Coronation Chicken“ kreiert. Die Initiative Big Lunch, die Nachbarn und Gemeinschaften zusammenbringen will, wird von Camilla, der Ehefrau des Königs, unterstützt.

Krönungs-Quiche: Zutaten für sechs Personen

Die Zutaten für die Krönungs-Quiche sind einfach zu beschaffen und das Rezept ist leicht zu befolgen. Alles, was Sie benötigen, sind eine 20 Zentimeter große Tortenform und die Zutaten für den Teig und die Füllung.

Zutaten für den Teig

125 g Mehl

eine Prise Salz

25 g kalte Butter, gewürfelt

25 g Schmalz

2 Esslöffel Milch

Zutaten für die Füllung

125 ml Milch

175 ml Doppelrahm

2 mittelgroße Eier

ein Esslöffel frischer, gehackter Estragon

Salz

Pfeffer

100 g geriebener Cheddar

180 g gekochter Spinat, zerkleinert

60 g gekochte Saubohnen

Rezept: So bereiten Sie die „Krönungs-Quiche“ zu

Für den Teig sieben Sie Mehl und Salz in eine Schüssel und geben kalte Butter und Schmalz hinzu. Reiben Sie die Mischung mit den Fingerspitzen, bis eine sandige, brotkrümelartige Konsistenz entsteht. Geben Sie Milch hinzu und verarbeiten Sie die Zutaten zu einem Teig. Lassen Sie den Teig im Kühlschrank ruhen, bevor Sie ihn ausrollen und in die Tortenform legen.

Für die Füllung verquirlen Sie Milch, Sahne, Eier, Kräuter und Gewürze miteinander. Streuen Sie geriebenen Käse auf den Teigboden, verteilen Sie Spinat, Bohnen und Kräuter darauf und gießen Sie die flüssige Mischung darüber. Streuen Sie den restlichen Käse darüber und backen Sie die Quiche im Ofen, bis der Teig fest und leicht golden ist.

Ob die Krönungs-Quiche auch auf dem offiziellen Krönungsdinner serviert wird, ist unklar. Zur Krönung von Charles‘ Mutter Queen Elizabeth II. wurde eigens ein Hühnchengericht namens „Coronation Chicken“ kreiert. Die Quiche ist jedoch eine beliebte Wahl für den Coronation Big Lunch und ein köstliches Gericht, das einfach zuzubereiten ist und sich perfekt für Veranstaltungen und Feiern eignet.

Camilla, die Schirmherrin der Initiative Big Lunch, setzt sich dafür ein, Nachbarn und Gemeinschaften zusammenzubringen. Die Krönungs-Quiche ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Essen Menschen zusammenbringen kann und wie ein einfaches Rezept dazu beitragen kann, eine festliche Atmosphäre zu schaffen.